Zrození šperku s příběhem

S designérkou šperků Jitkou Kudláčkovou Mlynarčík jsme se setkaly v prostorách reprezentativní prodejny JK Jitka Kudláčková Jewels v obchodní pasáži budovy Filadelfie. Díky prosklené stěně zákaznického salonku jsem měla v průběhu příjemného rozhovoru příležitost sledovat mistry zlatníky při práci a být u zrodu obdivuhodných šperků.

Hned na začátku našeho povídání se Jitka zmínila o svém projektu České ruce, kterým se snaží vyzdvihnout právě ruční práci a zviditelnit řemesla v Čechách. Celý projekt se zrodil díky Jitčině vizi a touze podpořit odbornost řemeslnou výrobou a zdůraznit kvalitu, kterou náročný klient vždy ocení. Přípravy na velký galavečer prvního ročníku Jitku v posledních týdnech doslova pohltily.

* Proč jste si zvolila právě šperk a jaká byla vaše cesta k řemeslu?

Poté, co jsem na zlatnické škole získala kvalitní základy a odborné vzdělání, využila jsem čerstvě otevřených hranic a vycestovala na stáž do Jižní Ameriky. Inspirovaly mne především místní ženy a grácie, s jakou dokázaly šperky nosit, ale také muži, kteří šperky svým ženám kupovali a tím jim vyznávali lásku a dávali najevo, co pro ně jejich partnerky znamenají. Po návratu jsem se snažila vytvořit něco podobného i u nás. Designové, nadčasové a kvalitní šperky. A právě vztah mezi mužem a ženou je stále mou velkou inspirací.

* Jak si vybíráte své spolupracovníky?

Naše firma je rodinná, proto si vybíráme lidi kolem sebe se stejnými lidskými i pracovními hodnotami. Práce je musí bavit a zároveň musejí projít odbornou zkouškou. Ve výběrovém řízení sledujeme také, zda se daný člověk chce oboru věnovat celoživotně. To je pro nás velmi důležité. Máme vlastní, léty prověřený systém výběru spolupracovníků.

* Kdo nejčastěji šperky kupuje?

Už není výjimkou ani žena, která si přijde koupit šperk sama nebo pošle manžela pro konkrétní kousek. Přesto většinu naší klientely tvoří muži a přicházejí na doporučení. Jedná se o lidi s vlastním názorem, kteří dokážou ocenit kvalitu a mají rádi osobní přístup. Šperk je intimní věc a k jeho koupi se musí dospět.

* Jak probíhá proces výběru šperku?

Děláme vše pro to, aby se náš zákazník cítil příjemně a bezpečně. Kromě odborných rad a doporučení se snažíme o navázání vztahu. S klientem si v klidu popovídáme a zvažujeme, co je tou nejlepší volbou pro konkrétní osobu a příležitost. Díky tomuto postupu se skoro nestává, že by se dárek nelíbil, a pokud přece, není problém jej vyměnit. Nabízíme přes dvacet vlastních kolekcí, všechny mají svůj příběh a originální design. Každý člověk má jiný vkus, jiné vnímání tvarů, proto je naše široké spektrum tak důležité.

* Co je pro vás největší inspirací při práci na nové kolekci?

Příroda, vesmír, vztahy. Život sám. Například kolekce Naši motýli vznikla tak, že jsem zjistila, že z našich luk zmizelo již 11 procent druhů motýlů. A to byla inspirace. Navrhli jsme kolekci Naši motýli a klienty oslovila. Část zisku jsme věnovali nadaci Naše krajina a ta za to pořídila koryta pro koně a motýli se vracejí. To mi dává velký smysl. Každá z našich kolekcí, např. Voda, Andělé, Tahitské královny, má svůj smysl a poslání.

* Necháte se při práci ovlivňovat trendy?

Samozřejmě že módní trendy sleduji, ale rozhodně nejsou mým zdrojem inspirace. Jdeme si svojí cestou. Po zkušenostech ze světových veletrhů jsem při pozorování produkce renomovaných značek zjistila, že řemeslnou kvalitu máme minimálně srovnatelnou, a když se přidá náš unikátní designový nápad nebo příběh, tvoříme pak vlastní trend, často nadčasový. Máme ovšem také kolekce, které vycházejí z již zažitého obecného designu, který se stal klasikou a je oblíbený.

* Obdarováváte šperky svoje blízké?

Dříve jsem dávala šperky mamince a teď svým dcerkám. Snažím se jim předat i to, jak se o šperky starat a mít k nim vztah. Původně jsem nechtěla svým holčičkám ani píchnout uši, ale neudržela jsem se. Naše dětská kolekce je opravdu krásná a roztomilá.

* Poradíte nám tedy, jak o šperky pečovat?

Ani šperk není nesmrtelný. Správným zacházením velmi prodloužíme jeho životnost a krásu. Základní je nenosit jej při těžší manuální práci a odkládat jej na noc. Tím pomůžeme i svému krevnímu oběhu, který se v noci harmonizuje a netřeba mu klást žádné překážky. Dále je vhodné běžné domácí čištění, ale i odborné, které našim zákazníkům doporučujeme alespoň jednou za dva roky. Spojujeme ho se servisní prohlídkou, která následně může vést až k doživotní záruce a radosti ze šperků po dlouhá léta.

* Dostáváte ráda dárky?

Ano, jsem dárkový typ. Od manžela mám pár hezkých šperků, ale v minulosti jsem je neuměla ocenit tak jako dnes. Je třeba se to naučit, mít dávku pokory a přijetí. Jak se říká ve Čtyřech dohodách: Važ slova. l