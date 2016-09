Značka neschopnosti Příběh výroby „espézetek" je dokladem toho, jak z veřejné správy mizí kompetentnost

Koncem července podle ČTK prohlásil, že „cílem nové soutěže jsou další úspory a také ukončení dlouholeté smlouvy se současným dodavatelem registračních značek, za kterou bylo ministerstvo kritizováno“.

Takové zdůvodnění vypsání tendru se asi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebude moc líbit.

Zmatek nad zmatek

Dosavadní dodavatel, společnost Hicon, vyrábí espézetky pro stát už přes dvacet let. Kdysi ji vybralo ministerstvo vnitra, které v té době za tuto agendu odpovídalo. Na firmu se snášela kritika týkající se vysokých cen účtovaných státu, Hicon se hájil tím, že cena je do značné míry předurčena používaným materiálem, který si kdysi vybralo ministerstvo vnitra. Když se o značky začalo starat ministerstvo dopravy, kontrakt pokračoval, ale za nové vlády přišly snahy do dávky zlevnit.

Hicon na to částečně přistoupil, přesto stát v roce 2014 vyhlásil tendr na nového dodavatele. V tom ovšem opět zvítězil Hicon s téměř poloviční cenou oproti dosavadním poměrům. Druhé bylo Eltodo a třetí dominantní světový producent, německá firma Utsch. A zde se poprvé projevila úřednická neschopnost. Tendr byl zrušen z formálních důvodů, nicméně ve skutečnosti se tak podle zdrojů týdeníku Euro stalo proto, že registrační značky vyrobené podle zadání z tendru byly nečitelné. Takže první nedostatečná za neschopnost pro úřad na pražském Těšnově. Druhý tendr se konal loni. A opět byl zrušen - pro nevyhovující podmínky vypsané úřadem. Problém byl v tom, že ministerstvo chtělo být výhradním odběratelem nového dodavatele.

A tím také začíná problém tendru třetího.

Podle výrobního ředitele Hiconu Radana Simona se pro zjišťování padělaných espézetek používá utajovaná informace, která spolehlivě odhalí nepravou registrační značku a jejíž aplikace je uvedená v platném nařízení vlády z roku 2005. Do stejné kategorie zabezpečení patří také například řidičské průkazy. Avšak oproti minulosti ministerstvo dopravy v současném tendru na registrační značky tuto spolehlivou a poměrně levnou metodu ochrany proti padělání zcela vypustilo.

Místo toho má být na značce nalepen autodestruktivní hologram s nějakým textem, který není specifikován ani co do obsahu, ani umístění. Není jasné, jakým způsobem se hologram má ověřovat.

Fakticky tak poznávací značku nezvládne účinně chránit proti kopírování. Navíc je nepoměrně dražší než dosud používané ochranné prvky. A aby toho nebylo málo, tak se v požadovaných rozměrech nevejde na některé menší SPZ, kde bude muset být nalepen přes část plastického reliéfu, což automaticky výrazně zhorší jeho přilnavost k povrchu (stát přitom požaduje pětiletou záruku trvanlivosti) a vyžádá si jeho ruční nalepování.

A teď globálně

Dalším vážným problémem je skutečnost, že v dokumentaci není zadán termín, kdy má dodavatel dodat první značky. Zadavatel, ministerstvo dopravy, tvrdí, že to má být nejdříve po devadesáti dnech od uzavření smlouvy. Jak ale tvrdí Simon, kromě jejich firmy není v Česku nikdo, kdo disponuje potřebnou technologií, a opatřit si ji a zprovoznit do tří měsíců je zcela nereálné, pokud někdo konkrétní dopředu neví, že tendr vyhraje.

V současné době existuje ve světě v podstatě jenom jeden dodavatel, společnost Utsch Tonnjes Interantional AG, který dodává jak technologie, tak polotovary i hotové značky a kromě několika menších zemí zcela ovládá evropský trh.

Tento celosvětový gigant vznikl spojením dvou dominantních německých výrobců, a to už zmíněné firmy Utsch a firmy Tonnjes Europe. Jejich fúze již přilákala pozornost evropského antimonopolního úřadu, který s nimi zahájil řízení, jehož výsledkem by mělo být opětovné rozpojení těchto firem. Jakýkoli lokální dodavatel se s tímto evropským gigantem bude muset nevyhnutelně spojit. Dosavadní monopol malého českého Hiconu, který vzešel ze zákonné soutěže, tak bude pravděpodobně nahrazen silným monopolem globálním. Tedy pokud zmíněný tendr projde. Že lze čekat odvolávání a soudní spory, je dopředu jasné. •

