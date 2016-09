Žen v ICT přibývá

Oblast ICT se mění. Ve spíše mužském odvětví přibývá žen, mění se i pracovní návyky. „Doba již nevyžaduje, aby zaměstnanci seděli daný počet hodin na svém pracovišti.

ICT je obor, který na zaměstnance klade mimořádné nároky, a tuto skutečnost je třeba respektovat“říká finanční ředitelka skupiny ICZ, předního dodavatele integrovaných softwarových řešení a aplikací na míru, Michaela Kovářová k aktuálním trendům.

* Firma, ve které působíte, je dodavatelem informačních technologií, systémů a služeb. Nejde spíše o mužský svět?

Ano, muži pochopitelně převažují, ale to mně osobně nijak zvlášť nevadí, nevnímám to jako překážku. Navíc mám dojem, že i v tomto ohledu se oblast ICT docela mění, kolegyň v rámci Skupiny ICZ potkávám poměrně dost, a to nejen v rámci podpůrných služeb, ale stále více v pozicích schopných projektových manažerek, analytiček a úspěšných obchodních manažerek. Nijak zvlášť ve skupině neřešíme, zda jde o muže či ženy, důležité je, zda zvládají své úkoly a jsou pro firmu přínosem. Nicméně věřím, že žen v oboru ICT bude stále víc.

* Jak obvyklé je být jako žena v takovéto pozici?

Je sice pravda, že se jedná často o mužský post, ale výjimkou nejsem, ve stejné pozici jsem ostatně působila již ve svých předchozích zaměstnáních. Nyní ale s tím rozdílem, že mám na starosti celou skupinu ICZ, která kromě mateřské společnosti zahrnuje i další firmy. Dříve jsem z pozice CFO lokální firmy reportovala do zahraničí, teď je břímě stanovování pravidel pro skupinu a vymáhání jejich dodržování na mně. V duchu se tak někdy omlouvám svým předchozím zahraničním šéfům, už vím, jak je to těžké. Nicméně tato pozice pro mne znamená velkou výzvu a možnost proniknout do oblastí, ve kterých obvykle CFO v dceřiné společnosti nepůsobí. Jsem ráda, že jsem tuto příležitost a důvěru v ICZ dostala, a doufám, že jsem přispěla a přispívám k zefektivnění činnosti a stálému zlepšování výsledků skupiny.

* Co obnáší vaše každodenní práce aco spadá do vaší kompetence?

Kromě řízení podpůrných složek skupiny ICZ čili zjednodušeně všeho, co není obchod nebo realizace, se zaměřuji na podporu a controlling projektů, řízení jejich rizik - čili rozhodování, kterého projektu se účastnit ajak co nejefektivněji eliminovat případná rizika. Finance jsou sice všude stejný obor, v ICT firmě zaměřené na realizaci dlouhodobých projektů však mají svá specifika. Skupina ICZ má jako jeden ze strategických cílů navíc průnik na zahraniční trhy. Řízení projektů na trzích mimo EU je velmi náročné jak z pohledu realizačního, tak z pohledu řízení všech souvisejících finančněprávních rizik. Každý trh a každý projekt je zkrátka jiný.

* Co děláte ve volném čase? Jak se odreagováváte od práce?

Obecně aktivním přístupem k životu. Ráda trávím čas s rodinou a kamarády, často cestujeme. Nejlepší místo je chata na Moravě, odkud pocházím a kde není ani stopa po signálu. Odpočinu si u dobré detektivky, v poslední době jsem přišla na chuť audio knihám. Hlavu se pokouším již několik let vyčistit i na golfu, protože pokud chcete hrát alespoň trochu dobře, musíte se plně soustředit jen na hru, na každou jednotlivou ránu. Ale hlavně se snažím trávit čas se svým synem, který mi neutuchající energií a nikdy nekončícími aktivitami poskytuje skutečně dokonalé odreagování od práce…

Finance jsou sice všude stejný obor, v ICT firmě zaměřené na realizaci dlouhodobých projektů však mají svá specifika.

O autorovi| Markéta Žižková, zizkova@mf.cz