Zahradník kuchařem

Naučte se jezdit na snídani či oběd mezi rododendrony a truhlíky Koncept Café Líbeznice, bistra uprostřed skleníku v Zahradnictví Líbeznice nedaleko Prahy, není úplně originální. Na dobré jídlo se Pražané už před pár lety naučili chodit do střešovického Zahradnictví Chládek. I to způsobilo v začátcích malý rozruch. Ale že si v líbeznickém zahradnictví, které už funguje dlouhou řadu let, dáte domácí šunku nebo skvělé dezerty, je přece jen poněkud překvapivé.