Za Křetínského lobbují polští odboráři

Bojí se o práci.

PG Silesia je jedním ze tří fungujících soukromých dolů v Polsku. Jeho odborový svaz vzal iniciativu do svých rukou a jeho představitelé se před dvěma týdny vydali za polským ministrem energetiky Krzysztofem Tchórzewským, aby u něho lobbovali za svého českého majitele, jímž je český Energetický a průmyslový holding (EPH).

Informoval o tom polský deník Puls Biznesu. „Víme, že se náš majitel snaží převzít elektrárnu Rybnik, a víme, že tento záměr vyžaduje přízeň ministra energetiky.

Představili jsme mu důsledky jeho negativního rozhodnutí, protože v takovém případě hrozí riziko, že půjde náš důl do likvidace,“ řekl listu Zdzisław Pyka, jeden ze šéfů odborového svazu Solidarność ve slezském dole PG Silesia.

Odborář nepřehání. Loni polská vláda tamní energetiku začala od základu měnit. Státní energetické skupiny postupně pod svá křídla braly krachující polské doly, aby jim pomohly při nízkých cenách uhlí dál fungovat. Mimo hru však zůstaly soukromé doly, mezi něž patří i PG Silesia.

A soukromí majitelé mají nyní problémy.

PG Silesia se rozhodla, že se pokusí změny v energetice účastnit. Její majitelé v čele s českým miliardářem Danielem Křetínským podali nabídku na převzetí elektrárny v nedalekém městě Rybnik, kterou prodává francouzský koncern EDF.

Koupit chtějí také elektrárnu Połaniec, kterou prodává francouzská Engie.

Problém spočívá v tom, že obě elektrárny jsou na seznamu strategických firem, což znamená, že ministr energetiky má právo neschválit eventuálního vítěze tendru.

Dalším problémem je i to, že o elektrárnu Rybnik usiluje také konsorcium polských státních energetických firem, které podalo předběžnou nabídku skupině EDF.

O elektrárnu Połaniec se pak uchází další státem ovládaná energetická skupina Enea. A jak známo, Poláci raději prodávají vlastním firmám než cizincům.

V takovém případě by pro skupinu EPH bylo obtížné dál důl PG Silesia provozovat. Kdyby se obavy odborářů naplnily a důl šel do likvidace, o práci by přišlo 1700 lidí a k tomu ještě 400 lidí, kteří s dolem spolupracují. Slezský důl je přitom považován za nejlépe řízený podnik v Polsku, který pracuje celý týden a těží 1,8 až dva miliony tun uhlí ročně za relativně nízké náklady. Český EPH koupil důl PG Silesia před šesti lety a zachránil ho před zavřením. Investice dosud dosáhly pěti miliard korun.