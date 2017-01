Z Ústí přes Rusko až na vrchol

Přesto stojí za to se na jeho aktivity podívat blíž. Je to šéf firmy BigBoard, jedné z nejvýznamnějších f i r em v oboru, jejíž velkoplošné reklamy lidé míjejí každý den.

Muchův Lendl, Lendlův Mucha

Dohodu s Ivanem Lendlem uzavřel Fuxa už někdy v roce 2013. Tehdy se chystala do pražského Obecního domu výstava Muchových plakátů, a zatímco se stala jednou z nejúspěšnějších v Česku (bylo na ní 190 tisíc návštěvníků), na Fuxovu nadaci přešla práva.

Informace zůstávala zhruba rok v tajnosti, oba muži se dohodli, že nebudou o prodeji mluvit. Oplátkou Ivan Lendl slíbil, že kolekce může být spojována s jeho jménem. Fuxovi se to hodí při marketingu, Lendlovo jméno je velkým lákadlem.

Mezi jeho velké plány patří kompletace sbírky Muchových plakátů. Chybějí mu tři. A co ho na Muchovi přitahuje?

Vedle jiných věcí i to, že jako první přivedl na reklamní plakáty ženy.

O marketingu ví milovník vína a Itálie Fuxa víc než kdo jiný. V roce 1991 založil reklamní agenturu Ark a později i řídil jejího nástupce, významnou reklamní agenturu Ark Communications. Pak měl na starost reklamní skupinu společností sdružených pod agenturou Ark Thompson a Mindshare. Dnes je předsedou představenstva BigBoardu, české jedničky na trhu venkovní reklamy s ročním obratem blížícím se miliardě korun. BigBoard je také akcionářem společnosti Expiria, která spolu s Českými drahami vlastní firmu Railreklam, pokrývající reklamou majetek drah.

Zpět ale k jeho osobě. Vyrůstal v Ústí nad Labem v paneláku a takové prostředí touhu po umění moc nevzbudí. Richard Fuxa měl ale naštěstí osvícené rodiče, zejména matku, vysokoškolskou profesorku, která učila češtinu a ruštinu. Sám pak po gymnáziu do Ruska na pět let zamířil na studia. Rusko mu přirostlo k srdci, mluví plynně rusky, po zemi hodně cestoval a není rád, když se dnes tato země démonizuje.

Jeho nadační fond vedle výstavy Muchových plakátů také v roce 2013 produkoval výstavu Bohuslava Reynka ve Valdštejnské jízdárně, kterou navštívilo 60 tisíc návštěvníků. Několik Reynkových děl rovněž Fuxa vlastní.

Jedním z Fuxových snů vždy bylo mít svou galerii, nicméně nevybudoval ji.

Coby akcionář před lety alespoň vstoupil do pražské galerie moderního umění DOX. V jednu chvíli držel i čtyřicet procent.

Později ovšem z projektu vystoupil, protože se chtěl věnovat více tradičnímu než okrajovému umění.

Mimochodem vedle Reynka a Muchy je Fuxa také obdivovatelem Marca Chagalla.

Pražská džungle

Jméno Richarda Fuxy nejde ale oddělit od byznysu. Zejména toho pražského, kde se hraje tvrdá hra. Kdysi bojoval s pražskou TOP 09 v éře, kdy ovládala magistrát, o to, jaká budou pravidla pro venkovní reklamu. Zmínka o něm se také objevila v údajném přepisu rozhovoru mezi lobbistou Romanem Janouškem a právníkem Miroslavem Janstou z hotelu Hilton, pravost přepisů je nicméně sporná. Sám Fuxa je přímo označil za nesmysl a konkurenční boj. Nicméně to, že obchodoval s pražským magistrátem v éře Pavla Béma, je fakt. Logický fakt. „Byznys venkovní reklamy je vždycky navázaný na municipální kontakty. Za doby jakéhokoli primátora a jakéhokoli vedení. Můj denní chleba je i to, že musím denně vycházet s lidmi z různých stran“ popisoval v jednom z rozhovorů sám Fuxa.

Jeho blízkost k Romanu Janouškovi se nicméně dá vypozorovat z historie společnosti Expiria. Do roku 2011 se jmenovala Tardus a jejím společníkem byla do října 2011 Chrisi Praga, v jejíchž orgánech Roman Janoušek působil do roku 2006. Richard Fuxa dnes není většinovým akcionářem BigBoardu. Podle posledních dostupných dokumentů z roku 2015 vlastnila šedesát procent bratislavská Joj Media House a dvacet Touzimsky Media.

Fuxa bude přesto do značné míry ovlivňovat, jak se bude dál vyvíjet trh venkovní reklamy. Jednou z novinek je objednání billboardu online přes web díky platformě Kluk z plakátu.

