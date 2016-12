Vždycky je ta pravá chvíle

Pár týdnů před Vánocemi jsem se sešla s MarieChristine Osselinovou, která od května letošního roku působí ve funkci wine quality & communication manager slavného vinařského domu Moet & Chandon, aby mi představila Moet & Chandon Grand Vintage Blanc 2008 a Moet & Chandon Grand Vintage Rosé 2008, šampaňská právě uváděná na trh.

Vinařství Moet & Chandon se sídlem v Épernay v srdci Champagne bylo založeno už v roce 1743 a šampaňské v něm vyrobené pil i Napoleon.

Údajně říkal, že „po vítězství si ho zasloužíte, po porážce ho potřebujete“. Marie-Christine Osselinová mi ale na dotaz, jak často pije šampaňské, řekla: „Kdykoli, možná ne každý den, ale velmi často. Pro sklenku šampaňského není třeba hledat zvláštní příležitost, protože každá chvíle je ta pravá.“ Souhlasím bez výhrad, snad jen před usednutím za volant se to skutečně nehodí.

Grand Vintage Blanc 2008 ke kaprovi

Na druhé straně, kdo příležitost hledá, vždycky ji najde a těsně před koncem roku se nemusí ani nijak zvlášť snažit. Láhev šampaňského na štědrovečerní tabuli se přímo nabízí, na silvestrovský přípitek nic lepšího ani vymyslet nejde. Neročníkové šampaňské Moet & Chandon Brut Impérial, které je vlajkovou lodí tohoto domu, dobře poslouží jako aperitiv, skvěle se hodí třeba k ústřicím nebo k uzenému lososu. K naší tradiční štědrovečerní večeři doporučuje Marie-Christine Moet & Chandon Grand Vintage Blanc 2008, jen radí smažit kapra na dobrém oleji. Ale jak sama říká, „řiďte se svou vlastní chutí a svými pocity; co chutná nám, nemusí chutnat vám“. Trochu překvapivě doporučuje párovat Moet & Chandon Grand Vintage Rosé 2008 s dobře připravenou pizzou z kvalitních surovin. Proč ne?

Pokud byste chtěli vyzkoušet profesionální párování šampaňských vín Moet & Chandon z řady Grand Vintage nejen ročníku 2008, můžete tak učinit až do poloviny ledna 2017 v restauraci Terasa U Zlaté studně, jejíž šéfkuchař Pavel Sapík připravil pro tuto příležitost speciální tříchodové menu.

Jen výjimečné roky

Vedle párování šampaňského s jídlem bylo hlavním tématem našeho rozhovoru především šampaňské ročníkové, které se v posledních letech vyrábí o něco častěji než dříve. „Ročníkové neboli,vintage' šampaňské se vyrábí pouze z hroznů sklizených v jednom daném roce. Proto, na rozdíl od Brut Impérial, jehož chuť odráží takzvaný Moet styl a musí být stejná, ať bylo vyrobeno v kterémkoli roce, jsou Grand Vintage vína pokaždé jiná. Vyjadřují sklepmistrovu osobní volnou interpretaci charakteristických vlastností hroznů toho kterého ročníku. Vrchním sklepmistrem domu je od roku 2005 Benoít Gouez,“ vysvětluje Marie-Christine. Jak dodává, ročníková šampaňská vína se nevyrábějí nijak svévolně: „Vždy musejí být splněny tři základní podmínky. Musí se jednat o zvláštní rok, může být chladněji než obyčejně nebo třeba tepleji. Kvalita tichých vín vyráběných z hroznů sklizených v daném roce musí být výjimečná, protože naše ročníková šampaňská vína zrají ve sklepech po dobu sedmi let, než jdou do prodeje, a my sami je archivujeme ve sklepě po dobu 15 let, protože z nich následně vytváříme naši Grand Vintage Collection. Třetí podmínkou je rozhodnutí sklepmistra, že právě z tohoto vína se dá stvořit ročníkové víno, které bude mít jedinečný charakter. Jsou-li tyto podmínky splněny, vyrábíme v daném roce šampaňské s označením Grand Vintage s uvedením konkrétního ročníku.“ Při vhodném skladování vám šampaňské řady Grand Vintage vydrží v dobré kondici alespoň dalších sedm let, zatímco Brut Impérial se nedoporučuje skladovat po dobu delší než dva roky.

„K otevření lahve Moet opravdu nepotřebujete žádnou zvláštní příležitost, protože jakmile si ji otevřete, bude právě tato příležitost zvláštní,“ uzavírá poeticky Marie-Christine Osselinová. Nezbývá než vyzkoušet, jestli to funguje. •

O autorovi| Klára Donathová, donathova@mf.cz