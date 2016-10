Novější Starší Euro 40/2016 Týdeník Euro je dnes nejprodávanějším a inzertně nejvýkonnějším titulem soustředěným na byznys a byznysmeny v České republice. Více Objednat předplatné Přihlášení do Archivu vydání Email / Uživatelské jméno: Nápověda V případě, že jste předplatitelem časopisu Euro, přihlaste se pomocí uživatelského jména nebo emailové adresy. V případě, že jste předplatitelem služby Euro24, přihlaste se pomocí vaší emailové adresy. Heslo:

Obsah čísla Euro 40/2016

Jak se stát poustevníkem Kolik peněz a energie stojí, když se rozhodnete opustit civilizaci

Doba poustevnická Leckdo zalituje, že nezůstal na tom Jižáku Touha po alternativním způsobu života a návratu do lůna přírody, pryč od stresu a hluku velkoměsta je chronickou nemocí doby. Nemocí proto, že spousta lidí chystajících se realizovat daleko od pekelně rychlého života a nekončícího boje o kariéru…

Krátce „V porovnání se sociálními demokraty jsme amatéři, oni jsou populisti, Sobotka je největší populista." Těžko říct, jestli ministr financí Andrej Babiš tradičně jen kňourá, anebo nepokrytě závidí.

Krátce „Děláš tenhle job třicet let a teď najednou začínáš uvažovat o řešeních?" Republikánský kandidát na úřad prezidenta USA Donald Trump naťukl v debatě s demokratickou konkurentkou Hillary Clintonovou téma zkušenosti v politice.

Krátce „Jsou to neschopní blbci, budou dělat to, co si budeme přát, a ty na své aktivity získáš 60 milionů korun státních peněz." Odborník na motýly Martin Konvička popsal, jak mu radil Vít Bárta, aby spojil svou protimuslimskou iniciativu s parlamentní…

Krátce „Víme, že ďábel je v detailech, a bohužel nám stále mnoho detailů chybí." Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov příliš nechtěl komentovat závěry vyšetřovací komise k sestřelení letadla MH17. Skoro jako kdyby věděl, že ďábel je tentokrát zcela jinde než v…

Krátce „Furt stejně, bez problémů. My jsme kurva fakt demokratická strana." Poslanec Stanislav Huml o svých vztazích s premiérem Bohuslavem Sobotkou.

84 milionů lidí sledovalo v úterý v USA předvolební debatu prezidentských kandidátů Donalda Trumpa a Hillary Clintonové. Je to divácký rekord svého žánru, ale méně než předpovídaných 100 milionů. Podle televize MSNBC se po debatě náskok Clintonové zvýšil na šest…

Tancem do práce Baletní mistr ve výslužbě Vlastimil Harapes prozradil něco málo ze svého volebního programu, s nímž kandiduje v Praze 6 do Senátu. Nechybí v něm ostrá kritika cyklistů, kteří se po Praze drze prohánějí a sedmdesátiletého tanečníka značně rozčilují.…

Ještě si naposled štěknu Před 49 lety odpravil seržant Mario Terán Che Guevaru. Roku 1594 byl zaživa uvařen japonský „Jánošík" Išikawa Goemon. Říká se, že svého malého syna dokázal držet nad vodou tak dlouho, až mu vymohl milost. Hodně podobně na tom byla moskevská toulavá…

Kdo si hraje, nezlobí Jiří „Kdysi jsem byl premiér" Paroubek přednesl na konferenci Nové hedvábné stezky v čínském Si-anu úvodní slovo. Kritizoval Západ, že omezuje vliv Číny a místo, aby řešil problémy světa, zbrojí. Ne tak Čína, protože ten, „kdo obchoduje a tvrdě…

Operace kanec Rusko zvažuje další genocidu. Tentokrát nikoli lidí, ale divočáků. Na vině je africký prasečí mor, který ohrožuje vývoz vepřového do Asie. Šéf Masné asociace Sergej Jušin již vysvětlil, že divočák musí z centrálního Ruska zmizet: „Měl by být větší…

34 miliard jüanů vydalo impérium nejbohatšího Číňana Wanga Ťien-lina na boj s disneylandy. Přesně tolik ho stál nový zábavní park, který v zemi otevřel. Už tak má dva. Do roku 2020 jich chce dvacet. Čínský boháč se nechal slyšet, že se odkloní od výmyslů Západu a…

4 procenta představuje navýšení platových tarifů, které od listopadu schválila vláda. Na venkově kvůli tomu ale moc nejásají. Starostové by si sice moc rádi přidali, rozpočty na letošní rok už ale mají schválené a se zvýšením se v nich nepočítá. Žádají tedy…

Spolčení hlupců drtí preference SPD Tomia Okamury zveřejnila na Facebooku průzkum, podle něhož ji volí 36 procent lidí. Druhé je prý s 20 procenty málo známé hnutí Svoboda a síla a naději na vstup do parlamentu mají ještě Svobodní a čerstvě vzniklá Alternativa pro ČR. ANO, ČSSD a…

Adresát v rekonstrukci Zaparkujete auto co nejblíž domu a cestou do výtahu vyberete schránku. „Nedoručeno, zavřená silnice," píše vám pošta. A tak na telefonu vytáčíte číslo a posléze i šéfku pobočky, když chcete vědět, jak se přes tu kalamitu dostalo do schránky…

Odposlech Horáček na roztrhání Budoucí prezidentský kandidát a textař mnoha písní Michal Horáček se stal pro české politiky modlou svého druhu. Nedávno zveřejnil na Facebooku deset šťastlivců, kteří se před nadcházejícími krajskými a senátními volbami…

Nike pod tlakem Turecké akcie čekají těžké časy. Naopak producenti počítačových her budou těžit ze změn celého odvětví Akcie producentu her Akcie společností Activision Blizzard a Electronic Arts, které produkují počítačové hry jsou podle banky Morgan Stanley…

Není to žádný piknik Na kolik peněz, času a nervů přijde městského člověka rozhodnutí opustit zaběhnutou praxi a odstěhovat se tam, odkud místní prchají Růžové květy se až nepatřičně malebně vyjímají na pozadí tisíce odstínů zeleně. Milosrdné zářijové slunce za oknem…

Střelba na neexistující armádu Pražský magistrát prý měl štěstí, že kupoval podíl v Pražské plynárenské (PP) od firmy E. ON v době, kdy Němci potřebovali získat dostatek hotovosti. „Dnes by byl podíl mnohem dražší," tvrdí předseda představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček…

Došel čas na hrdinství Osm roků se vědělo, že smlouva na leteckou záchranku letos končí. Strategický miliardový tendr politici nechali na poslední chvíli. A jde z maléru do maléru „Většina primárů směřuje do budějovické nemocnice. Je za řekou, mezi těmi dvěma komíny,"…

My toho Sisáka zavřeme Vyšetřování kontroverzního miliardáře provázejí nezdary Žalobce Lenky Bradáčové Adam Borgula neúnavně pokračuje v tahu proti Petru Sisákovi a j ím ovládané společnosti Setuza. Zatím se mu příliš nedaří: žalobce zpackal zatýkání, rozpadl se mu…

Miliardář Zach vyčistí vzduch v Číně Strojírenství Strojírenský holding Ivana Zacha ZVVZ Group je před uzavřením kontraktů na čištění ovzduší v severočínském městě Šen-jang Kvůli překotné urbanizaci řeší v současnosti čínské aglomerace obrovské problémy s kvalitou ovzduší. Milevská…

Peking hledá technologie Šéf čínského Silicon Valley přijel do Česka Čína potřebuje obnovit zastaralé průmyslové provozy. Firmy s rozvinutými technologiemi hledá i v Česku. Su Čchiang, generální ředitel provozovatele největšího technologického parku v Pekingu,…

Upřesnění Včlánku Potěmkin v Ostravě (Euro, 26. září 2016) jsme chybně uvedli, kdy se Petr Viktorýn poprvé setkal s Nelou Lískovou. Předvolební spolupráci spolu začali řešit na podzim 2015, a nikoli před komunálními volbami v roce 2014.

Želvy míří ke hvězdám Nová reality show hledá budoucí hvězdy burzy. Teď jde do finále Být ve správný čas na správném místě. „To je podle mě svatý grál obchodování. Já sám jsem byl ve správný čas na správném místě často, ale něco mi taky ujelo. Třeba ropa za 27 dolarů,…

Víc zákazníků, větší problém Zanedlouho začne platit revoluční změna v ochraně osobních údajů. Firmám budou za úniky dat hrozit stamilionové pokuty Letos na jaře ukradl „ajťák" firmy T-Mobile zaměstnavateli data více než milionu klientů. Šlo o jména, data narození, adresy,…

Hejtmanův dvůr Michalovi Haškovi zdaleka nekryje záda jen lobbistka Jana Mrencová Asociace krajů České republiky je oficiálně zájmovým sdružením krajů, jehož cílem je hájit a prosazovat zájmy českých regionů. Ve skutečnosti je ale významnou mocenskou pákou…

Kliknutím k miliardám Česko je rájem e-shopů, loni se tu v nich protočilo 80 miliard Milan Štěpánek před dvěma týdny otevřel svůj první e-shop. Nese název Vladce mopu. cz a prodávají se na něm čisticí potřeby. Nevědomky se tak stal také součástí jednoho specifického…

Stát nám velmi pomohl Josef Bernard ze Škody Transportation kandiduje na hejtmana Minoritní akcionář Škody Transportation a nyní také kandidát na plzeňského hejtmana za ČSSD Josef Bernard v rozhovoru pro Euro TV potvrdil, že stát hrál při znovuzrození plzeňského…

Varšavské povstání Polští podnikatelé ve finančních technologiích vidí v brexitu naději pro nerovný boj s bohatšími konkurenty Osamělí a zoufalí pustili se před dvaasedmdesáti lety Poláci do boje s absurdní přesilou hákových křížů, srpů a kladiv. Vyneslo jim to…

Smlouvy musejí platit Zahraniční vlastníci chtějí rychlou odvolatelnost zaměstnanců Mezi nejzajímavější právní spory, které advokátní kancelář Dentons v poslední době vedla, patří pře s hlavním městem Prahou o výši nájemného v budově Škodova paláce. „Myslím, že soudy…

Miliony na obloze Ve sporu mezi agenturou Dilia a UPC jde o desítky milionů korun ročně Doby, kdy se na autorská práva moc nehledělo, jsou dávno pryč. Autorskoprávní spory jsou jednou z nejzapeklitějších oblastí práva a každoročně se v nich točí miliony. Opravdu o…

Firmy přetahují i dělníky Podle našich průzkumů bude potřeba v nejbližších letech obsadit zhruba 70 tisíc pracovních míst, říká Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury AdeccoČR Za

A co si Donald myslí doopravdy Trumpověda aneb co o sobě Trump prozradil ve svých 12 knihách Donald Trump občas na mítinku stoupenců zavtipkuje, že by mohl klidně na Páté avenue někoho zastřelit, a stejně by mu vhodili hlas. Dav mu nadšeně přitaká. Tohle sebevědomí, jež nemá… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Otevřenost se vyplácí Když jsem byl malý, maminka mi říkávala: Dělej to, co říkáš, a říkej to, co děláš. Otec mi radil, ať zjistím, co mám rád, a s tím pracoval. Tak se stane práce mým koníčkem. Chtěl, abych po něm převzal rodinnou firmu, ale já měl o svém životě jiné… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Svatá Michaela V nejoblíbenější socialistické sportovní disciplíně, v rozdávání z cizího, tuto vládu asi jen tak nikdo netrumfne. Zvláště když protlačí parlamentem svůj poslední nápad ministryně Michaela Marksová Tominová. Ta chce zavést tříměsíční výplatu dávek… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Paní Míša znovu trestá Už se stalo tradicí, že jakmile ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová zvedne svůj myšlenkový bič, bude někdo usedavě brečet. Tentokrát všichni bezdětní dospělí, které chce ztrestat vyšší sociální daní. Myšlenky se samozřejmě hned… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Rádio Holomóc Celá politická třída dnes prostě patří do kriminálu, když už je nejde pověsit Kauza vyšetřování reorganizace policie v posledních dnech nabrala na dramatičnosti a nutno říci, že to nebylo vzhledem k jejím aktérům až tak neočekávatelné. … Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Zastavte penězovody Problémy se špatným stavem evropského finančního sektoru by vyřešilo jednoduché pravidlo, které už léta uplatňují Spojené státy Náklady na restrukturalizaci evropských bank vedly nejen k obřím ztrátám v j e -jich účetních knihách, ale i ke… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Když se kapitál tenčí Americká rozhodnost při řešení krizí je něco, co v Evropě zoufale chybí Greg vypadal přesně tak, jak má vypadat správný Texasan, když je v obleku. Místo vázanky měl „bolo tie", takovou tu indiánskou brož s dvěma visícími šňůrkami, a na nohou… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Masary k byl náš první feminista Byl jsem úplně šokovaný, když jeden průzkum ukázal, že ani vysokoškoláci nevědí, kdo byl náš první prezident, říká ředitel Národního muzea íká ředitel lárodníno luzea Velryba určitě zůstane symbolem Národního muzea, „nové", opravené muzeum však… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Horní dolní Olomouc je městem mnoha paradoxů a aktuálně i skvělého jídla a dobré kávy. Na Hané je teď prostě dobře Jel jsem jednou se svou dívkou Zuzanou po kolejích rychlovlakem na Hanou, zpíval Ladislav Vodička v písni, kterou jsem jako dítě bůhví proč… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Bez terénních ambicí Původní Audi A6 Allroad dost předběhlo dobu. K vlastní škodě. V roce 1999, kdy BMW uvádělo na trh vůbec první X5, vyrukovali Ingolstadtští s neobvyklým křížencem mezi velkým luxusním kombíkem a tehdejší představou vozu SUV. Vzduchový podvozek s… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Vive la France V ušmudlané smíchovské ulici najdete pravověrnou Francii Žádná jiná francouzská restaurace v Praze není tak pravověrně francouzská jako smíchovská La Boucherie & Bistrot M šéfkuchaře Jeana-Paula Manzaca - tečka. Zaprvé proto, že dohromady mísí… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Weinhold Legal oslavila 20. výročí Advokátní kancelář Weinhold Legal slavila se svými klienty a obchodními partnery dvacáté výročí činnosti. Zahradní slavnost se uskutečnila v kouzelném prostředí areálu Velkopřevorského paláce na Malé Straně. Účastníci se nechali inspirovat zdí… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Běhání pro děti vyneslo téměř půl milionu Na začátku září se uskutečnil již druhý ročník akce Běháme pro děti. Během sportovně-zábavného dopoledne se podařilo účastníkům vyběhat a vysportovat celkem 432 147 korun, které poputují prostřednictvím pořádající organizace Dejme dětem šanci k… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Granty pro sociální startupy V letošním roce rozjelo či vylepšilo svůj byznys osm sociálních startupů, a to díky grantu Nadace Via a skupiny UniCredit v rámci programu Lepší byznys. Nejúspěšnějším projektem druhého ročníku programu se stala firma Dobroty s příběhem, která ve… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Golfový turnaj Zentity Invitational Společnost Zentity uspořádala pro své partnery a zaměstnance golfový turnaj Zentity Invitational 2016. V Golf Resortu Konopiště se představili například zástupci bank nebo mobilních operátorů, kteří patří mezi důležité zákazníky. Celá akce byla… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Compliance konference Česká Compliance Asociace (ČCA) je skupina lidí, firem a institucí, která je přesvědčená, že nedílnou součástí efektivního řízení podnikatelských subjektů a veřejných institucí ve prospěch lidského společenství je uplatňování etických principů a… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Kinematograf bratří Čadíků ukončil další sezonu V sobotu 10. září v 19.00 hodin bylo v Památníku Lidice slavnostně zakončeno pojízdné filmové promítání Kinematografu bratří Čadíků. Stejně jako v minulých letech bylo dobrovolné vstupné na projekce věnováno na dobročinné účely. Letos bylo předáno … Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Janka Brezániová advokátka JŠK Korporátní/M&A tým advokátní kanceláře JŠK v září opět posílil, a to nástupem Janky Brezániové, která přichází z mezinárodní advokátní kanceláře Clifford Chance. Janka Brezániová se bude v JŠK zabývat především poradenstvím v oblasti fúzí a… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Krátce ČSOB Asset Management Vrcholný manažer Jan Barta se po více než 18 letech rozhodl pro nové výzvy. Opouští vedení ČSOB Asset Management a svou agendu předává generálnímu řediteli Jaroslavu Mužíkovi. Tříčlenné představenstvo ve složení generální… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Narozeniny 3. října František Francírek (49) předseda představenstva: Locke & Hobbes 3. října Ivana Dimitrova Goossen jednatelka: cee people solutions 4. října Miloš Pavlů (60) místopředseda představenstva: Velveta Varnsdorf 4. října Tomáš Rosák (51… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Renishaw Viktora Fiala • obchodní ředitel Společnost Renishaw, světový lídr v oboru strojírenských a vědeckých technologií se zkušenostmi v oblasti měření a zdravotnictví, jmenovala na místo obchodního ředitele Viktora Fialu (55). Ve své funkci bude mít odpovědnost za implementaci a rozvoj… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Cushman & Wakefield Ondřej Vodňanský • CFA Ondřej Vodňanský (31) získal titul CFA, certifikovaný finanční analytik, poskytovaný organizací CFA Institute, která sdružuje investiční a finanční profesionály ze 150 zemí světa. V České republice se titulem CFA pyšní asi 150 lidí. Vodňanský… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Prochazka & Partners Vojtěch Pravda • senior project manager Společnost Prochazka & Partners, poradenská firma výhradně zaměřená na zastupování nájemců v oblasti komerčních nemovitostí, oznamuje personální změnu. Vojtěch Pravda nově nastoupil do pozice senior project manager, v rámci které bude koordinovat… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

MMD Monitors & Displays ČR Leoš Lemberk • CEE sales manager Společnost MMD Monitors & Displays ČR oznámila posílení svého manažerského týmu. Do nové pozice CEE sales manager for Philips signage solutions nastoupil Leoš Lemberk. Ve svém novém působišti bude mít na starosti segmenty velkoformátových a… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Kongresové centrum Praha Lenka Žlebková • obchodní ředitelka Novou obchodní ředitelkou Kongresového centra Praha byla 1. září 2016 jmenována Lenka Žlebková. Absoloventka VŠE v Praze vystudovala obor mezinárodní obchod se specializací na cestovní ruch. Během studií se Lenka Žlebková také účastnila stáže na… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

VUMS DataCom Radek Petrželka • obchodní ředitel Novým obchodním ředitel ve společnosti VUMS DataCom byl jmenován Radek Petrželka. Jeho úkolem bude řízení celého obchodního procesu od počátku až k dodání produktu nebo služby zákazníkovi. Radek Petrželka do společnosti nastoupil před patnácti lety… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

Dlouhé odcházení pana Orla Šimon Peres byl posledním z otců zakladatelů židovského státu. Přijel ve 30. letech z Polska a do konce života mluvil s rodným akcentem Toho večera 4. listopadu 1995 se ministr zahraničí Šimon Peres (2. srpna 1923 - 28. září 2016) naposledy objal… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek

To musíš zvládnout sám Prémiové modely dnešních aut asistují řidiči vydatně a účinně v krizových situacích, na dálnici i při popojíždění v kolonách Možná i vaše nové služební auto už má adaptivní tempomat, který samočinně udržuje odstup od vozu jedoucího vpředu. A… Vloženo: 03.10.2016 zobrazit článek