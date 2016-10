Velký bratr čte Yahoo

Společnost Yahoo v těchto dnech zřejmě nedýchá a modlí se, aby její prodej dospěl ke kýženému konci – Verizon za společnost s někdejší hodnotou 100 miliard dolarů nabídl v červenci 4,8 miliardy – protože po zářijovém skandálu s únikem dat stovek milionů uživatelů ji na počátku října potkal další. Podle agentury Reuters, která se odvolala na čtyři důvěryhodné zdroje, firmy Yahoo už loni instalovala na soudní příkaz některé z amerických tajných služeb monitorovací software, který prohledával všechny příchozí e-maily i jejich přílohy na základě „řady znaků vytvořených tajnými službami“ (tj. klíčových slov). Interní pokyn k vývoji takového softwaru dala údajně sama šéfka firmy Marissa Mayerová. Tento krok prý úzce souvisí s odchodem tehdejšího šéfa bezpečnosti do stejné pozice do Facebooku.

„Nikdy jsem neviděl nic podobného, odposlech v reálném čase ovládaný vypínačem,“ říká Albert Gidari, který se dvacet let věnoval zastupování internetových společností před soudy v otázkách elektronického sledování. Reuters ve skutečnosti neříká, o jaká klíčová slova šlo a do jaké míry firmy Yahoo spolupracovala. Píše jen, že data byla uschována na interních serverech pro případné využití tajnými službami. Společnost se omezila na prohlášení, že „dodržuje zákony a podřizuje se právním normám Spojených států“ a zpráva Reuters je podle ní „zavádějící“, protože „skenování popsané v článku v našem systému neexistovalo“.

Ovšem pokud by byla praxe úplně jiná, vypadalo by její popření také dost jinak. Ostatní technologičtí giganti okamžitě využili příležitost a jali se ubezpečovat zákazníky, že „nikdy nebyli zapojeni do sledování pošty (Microsoft), „nikdy neobdrželi podobnou žádost“ a byli by se „bránili u soudu“ (Apple) a že do „podobného programu nebyli nikdy zapojeni“ (Google). Je pravda, že dosud technologické firmy přiznaly jen to, že spolupracují s FBI a NSA na základě specificky konkrétních soudních příkazů.

Ale lze jim věřit? Není Yahoo jen obětí nedostatečné loajality svých bezpečnostních inženýrů, kteří neunesli míru frustrace a stali se anonymními pištci, zatímco jinde mají lepší firemní disciplínu? Minimálně Edward Snowden má ve věci jasno. „Yahoo si tajně skenovala všechno, co jste kdy napsali. Vysoce nad rámec zákona,“ napsal svým 2,5 milionu sledujícím na Twitteru. A v dalším tvítu si rýpl: „Pro Verizon bude tohle dost zajímavé.“ Akviziční proces ještě nedospěl do konečného stadia a je otázka, zda Verizon o těchto interních problémech věděl.

