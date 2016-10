Varování pro Ťoka

To, čeho se ministerstvo dopravy bálo, se začíná naplňovat. Šéfovi resortu Danu Ťokovi přišel dopis z brněnského antimonopolního úřadu (ÚOHS) s usnesením, že se jeho úřad dopustil správního deliktu, když bez výběrového řízení uzavřel smlouvu se společnostmi z konsorcia vedeného firmou Kapsch. V důsledku to může vést k tomu, že se od prvního ledna nebude v Česku na dálnicích vybírat mýtné a kamiony z celé Evropy budou zemí jezdit zadarmo.

Ministerstvo dopravy dostalo od ÚOHS za správní delikt milionovou pokutu. To však není hlavní problém. Potíž je v tom, jak byla pokuta odůvodněna - že antimonopolní úřad neuznal to, co obhajoval premiér, ministr dopravy a ministryně pro místní rozvoj, tedy zadání několikamiliardové zakázky bez výběrového řízení. „Pro využití tohoto druhu zadávacího řízení nebyly splněny potřebné podmínky,“ přečetl si ministr v odůvodnění pokuty.

Problém je to zejména proto, že stejný úřad bude ve stejné věci rozhodovat ještě jednou. A v zásadě není důvod, aby napodruhé případ posoudil jinak. Jenže v druhé stížnosti na mýto, která u ÚOHS leží, jde už o víc než o milion. Jde o úplné zrušení smlouvy s Kapschem a spol., které požaduje jeho konkurent z trhu, firma SkyToll.

Takzvaně z ruky zadalo ministerstvo obří zakázku proto, že několik jeho šéfů v řadě nebylo schopno vypsat výběrové řízení, i když věděli, že smlouva s Kapschem se chýlí po deseti letech ke konci. Nynějším dodatkem dostal Kapsch provoz mýta na další tři roky za 5,27 miliardy korun.

Na ministerstvu teď musejí mít hodně malou dušičku. Náhradní plán na to, kdyby úřad, případně soud, smlouvu zrušil, totiž nemají, což ministr už několikrát zopakoval.

Krizovou variantou bylo právě zadání zakázky bez výběrového řízení, a když se nepovede, přestane se mýto vybírat.

Samozřejmě že šlo ze strany Dana Ťoka částečně o nepřímý nátlak na úřad, nicméně se zdá, že se jeho šéf Petr Rafaj nenechá zastrašit. Věc má ještě jednu osobní rovinu. Rafaj ví, že Ťok byl na vládě jedním z mála, kdo kdysi nehlasoval pro jeho jméno, když naposledy obhajoval post předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

