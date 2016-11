Uživatelská přívětivost konečně „uzákoněna"

Mě v zákoně zaujala jedna důležitá „maličkost“.

Jedním z hodnoticích kritérií kvality nabízeného řešení nebo služby má být nově i uživatelská přívětivost, tj. takové to „aby se to dobře používalo, aby to lidi neodrazovalo, ale naopak bavilo“. Na tohle jsem moc zvědavý!

Vezmu jako příklad elektronické online služby našich úřadů. Dovolím si tvrdit, že při návrhu mnoha těchto systémů byl uživatel až na posledním místě. Důležitější evidentně bylo, že si zadavatel odškrtl, že má hotovo. Jak komfortní to bude pro koncového uživatele, už neřešil. Takže se vám lehce stane, že pokud potřebujete něco vyřídit, příslušný úřední systém vás nutí instalovat různé doplňky, využívat ten či onen konkrétní prohlížeč apod. To znamená, že si musíte do počítače stáhnout nebo koupit tolik nových programů a aplikací, že vás to otráví natolik, že dál už ani nepokračujete. Znovu platí, že „je to o lidech“, protože existují i uživatelsky přístupné online služby. Tam, kde úředníkům záleží na tom, jak dobře se bude jejich uživatelům/klientům pracovat s jejich systémy, vznikají ty opačné příklady.

Třeba výpis bodů si dnes může každý řidič obstarat prostřednictvím datovky a formuláře na CzechPOINT@home. Formulář pro výpis z rejstříku trestů pro fyzické nebo i právnické osoby zase velmi jednoduše získáte na ePortálu ČSSZ. Tyto služby vedou každého klienta inteligentním formulářem a nevyžadují po něm žádný další povinný software ani aplikace. Je to jednoduché, rychlé a nic nás to nestojí. Jakmile už jednou máte datovku, zjistíte, že díky jejímu využívání se dá najít i velké množství uživatelsky přívětivých systémů (např. na portálu Podejto.cz je najdete všechny pohromadě).

A třeba bude díky novému zákonu těch uživatelsky přívětivých služeb stále víc a víc. •

O autorovi| Ing. Martin Řehořek, jednatel NEWPS. CZ s. r. o.