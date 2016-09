Utrpení kvůli nesprávné ženě

A to jak pro Velkou Británii, která ani nebude muset být tak velká, tak i pro Evropskou unii, pro niž to také může znamenat začátek jejího konce. Snaha odradit případné následovníky Británie před pokušením exemplárně tvrdým „principiálním postojem“ je svého druhu „nukleární opcí“, vůbec nejhorší strategií, jíž je lepší se vyhnout předem, zejména když tušíte, že se neobejde bez sebezničujících vedlejších následků.

Pro Česko je fakticky důležitá jediná věc, a to udržet Británii co nejblíže k Evropě, ostatně bylo by smutné ocitnout se v roli hrdiny z Proustova Hledání ztraceného času, který se sám sebe ptá, kolik utrpení prožil kvůli ženě, jež „vlastně ani není můj typ“. Navíc ani z ekonomického hlediska není asymetrie v britský neprospěch tak jednoznačná, klidně si můžeme zkusit hru na „ďáblova advokáta“.

Staleté know-how

Ekonomiky se v otevřeném prostředí soustřeďují na ty druhy zboží a služeb, v j e -jichž produkci jsou lepší než ty ostatní, takže Británie orientovaná na profesionální a finanční služby zjevně profitovala z jednotného trhu v EU. Jenže finančnictví, právní a další profesionální služby, jež zlepšují tamní obchodní bilanci, nejsou něco, co lze shora nadělit a vzápětí v případě neposlušnosti zase odejmout. Ekosystém, který obklopuje vývoz kapitálu, velké mezinárodní akvizice nebo strukturování složitých investičních celků na bázi „project finance“, se vytvořil pouze na pár místech planety, kde nabídka kopírovala poptávku po těchto službách.

Proč Němci, kteří excelují v řadě oborů, tak výrazně nezvládli výlet do investičního bankovnictví? Proč se to nepovedlo ani tamějším gigantům typu Deutsche Bank, natož pak zemskými vládami ovládaným landesbankám? Proč se komplikované smlouvy ve velkém byznysu, kde jde o miliardy a desítky miliard dolarů, tak často dělají podle anglického práva?

Protože je to výsledek stovky let akumulovaného a vysoce specializovaného know-how londýnské City, stejně tak jako je staletá kompetence Francouzů a Italů v návrhářství a výrobě luxusního zboží. Když bude chtít někdo navrhnout opravdu krásné auto, půjde za karosáři do severní Itálie, podobně jako si necháte parfém namíchat v Paříži, kde to zkrátka umějí.

Slušná ptákovina

Jenže vyvodit z toho jako Daniel Gros, že úspěch globalizovaného Londýna, hlasujícího s vysokou majoritou pro setrvání, vedl k majetkové nerovnosti a skrze ni paradoxně přiměl „lidi z provincií“, aby najust hlasovali jinak, to je myšlenková konstrukce, kterou není možné přijmout. Jeden by řekl, že je to ptákovina. Podívejme se na čísla.

Mzdové náklady včetně sociálních jsou v přepočtu na odpracovanou hodinu v britském zpracovatelském průmyslu podle německých statistik za rok 2014 s 22 eury mnohem blíž k postkomunistickému Slovinsku (s 15 eury) než k Německu s 37 eury, britské mzdové náklady jsou v tomto sektoru v EU28 mírně podprůměrné.

Británie měla ještě před loňskou migrační vlnou skoro stejný podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel jako Německo a nižší než Švédsko, přičemž to mělo ve zpracovatelském průmyslu skoro dvojnásobné mzdy. Irsko mělo relativně víc cizinců (asi 16 procent oproti britským 13 procentům) i vyšší pracovní náklady (31 eur).

Vysoce specializovaný a dobře platící sektor profesionálních a finančních služeb není ani zlatá žíla, ani nejbohatší ropný vrt: to, že máte kladnou bilanci ve službách, se musí odpracovat. Nejsem politolog, abych se pouštěl do úvah, co za tím stojí, ale vyvodit z těchto čísel, že londýnská City se svými vysokými příjmy pro maximálně pár set tisíc lidí rozvrátila prostřednictvím příjmové nerovnosti a imigrace vnitřní politickou kohezi Británie, to tahle jednoduše nejde.

Montovny jako výzva

Mnohem lepší otázka je, co s tím udělá brexit dlouhodobě. Představa, že uzavřete super liberální obchodní dohody s tím „dynamickým zbytkem světa“, které nebudou „ujařmeny“ Bruselem, vám z hlediska růstu příliš nepomůže ani ve službách, ani ve zpracovatelském průmyslu. Když oslabíte libru, zlevníte pracovní náklady někam k úrovni Slovinska aještě více se vzdálíte od Německa, nastane snad v Británii období průmyslové renesance?

Kurz měny je důležitým parametrem pro obory, kde se konkuruje cenou včetně ceny pracovní síly. Jenže Británie nemá problém se zaměstnaností, ale s přidanou hodnotou na pracovníka. Z hlediska produktivity ve zpracovatelském průmyslu někdejší „továrna světa“ ve srovnání s Amerikou a Německem zaostávala v podstatě už před první světovou válkou, tedy zhruba o dvě generace dřív, než se stala členem EU. V zásadě by nám měla být Británie sympatická už proto, že s ní sdílíme v tomhle ohledu v zásadě stejný problém, který kurzem měny opravdu nejde vyléčit. Máme obdobné schisma jako Anglie s Londýnem a dosti podobná rizika včetně politického rozpolcení a nerovnoměrného ekonomického vývoje.

Pokud se chceme v naší zemi věnovat průmyslu, pak je výzva vysoká: Co všechno musíme udělat pro to, aby Česko bylo tou destinací, kde neumístíte jenom montovny, ale také střediska designu a technického rozvoje? Jak získáme tu kompetenci, kterou Anglie ztratila a Češi ji ve srovnatelném měřítku (poctivě vzato) nikdy neměli? Jestliže se chcete soustředit na služby, pak je to taky „challenge“. Že z Prahy nevzniklo ani regionální finanční centrum, nějaký drobný ekvivalent City, to bych nám tak nevyčítal (podívejte se, co tahle ambice udělala s vídeňskými bankami). Ale když i to triviální nekradení v taxících za nás řeší Uber?

Británie je možná příběh o tom, jak nestačí zvládnout jedno a benigně ignorovat to druhé. My bychom se neměli utvrzovat vtom, jak nezvládneme obojí. #

O autorovi| Miroslav Zámečník, zamecnik@mf.cz