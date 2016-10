Ústup na Moravu

Vlčnovský patriot Zdeněk Zemek měl v poslední době smůlu. Předloni mu nečekaně zastavila výrobu ve válcovnách trub v Chomutově rozsáhlá havárie, což byznys mena stálo 150 milionů korun. Větší škody mu ale napáchal vleklý soudní spor o údajné podvody při udělování licencí v době solárního boomu. Z investic do fotovoltaiky nemá dosud žádné zisky a jeho synové Alexandr a Zdeněk byli v případu letos nepravomocně odsouzeni na 7,5 roku.

Bez nástupce

Hlavní obor, v němž Zemek podniká, nadto tíží krize. Do Evropy za dumpingové ceny dovážejí ocel Číňané. A pokud evropští úředníci přiznají Pekingu status tržní ekonomiky, levná ocel starý kontinent zaplaví úplně. Možná i proto se rozhodl letos pětašedesátiletý byznysmen prodat část své skupiny Z-Group Steel Holding.

K maní jsou Válcovny trub Chomutov a Železárny Hrádek, které letos ze skupiny vydělil. Chomutovský podnik, který založili bratři Mannesmannové v roce 1890, vyrábí hlavně trubky pro energetiku či ropný průmysl. V Hrádku se pak taví ocelové ingoty pro válcovnu. V obou provozech loni pracovalo 430 lidí a utržily 1,8 miliardy korun. „Ty firmy negenerují dostatečnou hotovost a jsou významně podinvestované. Také se mu v nich rozpadl management. A v neposlední řadě Zemek má pětašedesát let a ještě dost dalších firem, o které se musí starat. Lázně, autobusy, všechny věci si dělal sám,“ řekl týdeníku Euro manažer z oboru pod podmínkou anonymity. Předat firmu nemá Zemek komu. I když ve skupině jeho dva synové oficiálně figurují, podniky neřídí.

Nabídku už měli na stole například třinečtí majitelé skupiny Moravia Steel / Třinecké železárny v čele s Tomášem Chrenkem, ale smetli ji ze stolu. Mezi zájemci pak mohou být někteří větší odběratelé či traderské firmy. Logicky se nabízí jeden z největších obchodních partnerů – Metalimex Petra Otavy. K případnému zájmu se ale nechtěl vyjadřovat. Stejně tak o prodeji nechtěl mluvit ani Zemek.

„Nebudeme záležitost komentovat,“ uvedl mluvčí Z-Group Steel Holdingu Miroslav Slaný.

Podle informací týdeníku Euro chtěl původně podnikatel za Válcovny trub Chomutov a Železárny Hrádek kolem miliardy korun. Nezdá se to ale reálné.

„Myslím, že za to může dostat nižší řády stovek milionů korun. Navíc to má dluh, jsou tam nutné investice. Nemyslím, že to může nějak významně prodat,“ uvádí zdroj z oboru. Podle údajů ze sbírky listin obchodního rejstříku je rovněž část majetku zastavena vůči bance HSBC a Raiffeisen Leasing Real Estate.

Zemkovi nicméně i po případném prodeji stále zbude řada dalších aktivit. Z ocelářského holdingu si nechává moravské Železárny Veselí s 161 zaměstnanci, dále spoluvlastní lázně, patří mu fotbalový klub FC Slovácko a rozsáhlá autobusová flotila, která zajišťuje osobní dopravu v několika krajích.

Právě autobusy jsou nejrychleji rostoucím Zemkovým byznysem. Slovácký podnikatel se v současnosti chystá stavět nový autobusový terminál ve Zlíně za 300 milionů korun. Jeho skupina provozuje autobusovou dopravu ve Zlínském, Plzeňském či Karlovarském kraji a vozit bude nyní také zákazníky ve středních Čechách. Podle Hospodářských novin jedna z jeho firem Ferromet koupila letos koncem června Okresní autobusovou dopravu (OAD) Kolín, která dopravně obsluhuje především bývalé okresy Kolín a Nymburk.

Po nákupu OAD Kolín se Zemkův vozový park rozšířil o 120 autobusů na 1200 vozů. Ale třebaže se příjmy z autobusů loni dostaly na 2,6 miliardy korun, ziskovost není závratná.

Autobusovou dopravu si na svém území ve většině případů objednávají přímo krajské úřady, které dopravcům nechávají zhruba 3,5 procenta zisku z veškerých příjmů. Autobusová doprava nicméně v tržbách překonala ocelářský Z-Group Steel Holding, který měl za rok 2015 obrat 2,3 miliardy korun a vydělal 39 milionů.

Třetím pilířem Zemkovy skupiny je lázeňství. Je spoluvlastníkem firmy Royal Spa, kam patří lázeňské komplexy například v Luhačovicích, Mariánských Lázních či Velkých Losinách. Proniknout se snaží delší dobu i na Slovensko, kde v Piešťanech jeho firma objevila v jednom vrtu 72 stupňů teplou a chemicky stabilní vodu. „Nyní zápasíme se slovenskou byrokracií, která napomáhá piešťanským lázním, jež se bojí případné konkurence. My ale nechceme budovat konkurenční lázně, nýbrž akvapark po vzoru Velkých Losin,“ řekl Zemek dříve.

Renesanční člověk

Nejviditelnější je nicméně Zemek v posledních letech kvůli svým solárním elektrárnám, které stavěl v letech 2009 a 2010.

Podle policie a státního zástupce dvě zařízení (Saša Sun a Zdeněk Sun), která stojí poblíž jeho chomutovského závodu, získala protizákonně povolení k provozu a tím si zajistila výhodnější výkupní (dotované) ceny elektřiny. Dva jeho synové si kvůli tomu koncem února vyslechli u soudu nepravomocný trest 7,5 roku vězení a zaplacení několikamilionové pokuty. Podle Zemka byly nicméně všechny licence i povolení u obou elektráren v pořádku a celý proces označil za hon na čarodějnice.

Podle verdiktu elektrárny neměly splněny podmínky pro zapojení do sítě, nebyly dokončené a Energetický regulační úřad (ERÚ) jim neměl vůbec licence vydat. ERÚ tak učinil na silvestra 2010, tedy v poslední den, kdy ještě platily dvojnásobné výkupní ceny elektřiny oproti roku 2011. Pokud by elektrárny fungovaly podle výhodnějších cen, mohla státu vzniknout škoda až dvě miliardy korun. V případu rozhodoval brněnský krajský soud i v trestním řízení, v němž předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou potrestal 8,5 roku vězení za to, že zmařila přezkumné řízení týkající se těchto dvou solárních elektráren.

Zemkovi se proti rozsudku odvolali.

Nicméně se ztrátami z fotovoltaiky bude Z-Group Steel Holding bojovat ještě několik let.

