Trumpova mapa světa

AMERIKA první, Amerika první a ještě jednou první. Amerika bude zase veliká. Zařídím to.

Pro Trumpa je politika sérií obchodních dealů, v nichž vítěz bere vše. Úkolem Ameriky je přestat prohrávat. „Veliká Amerika“ si všechno vyrobí doma, nevýhodné smlouvy (TTIP, Pařížská klimatická dohoda) ji oslabují. Trump uzavře lepší deal, protože je mistrem vyjednávací taktiky. Umí zamáčknout protivníka a ponížit jej k bezvýznamnosti. Než bude Amerika zase „veliká“, nebude podle Trumpa nikomu kázat, jak si doma udělat pořádek (vzkaz pro cizí diktátory). Nejdříve si vyčistí vlastní dvorek (vzkaz pro imigranty, mexické „vrahy a sexuální delikventy“ a další kriminálníky).

MEXIKO Drogoví dealeři a zloději pracovních míst. Dostanou zeď a zaplatí za ni.

„Postavím zeď a nikdo neumí stavět zdi lépe než já, to mi věřte, postavím ji levně a zaplatí ji Mexičané.“ (červen 2015, oznámení kandidatury). Při nedávné návštěvě Mexika hodně mírnil rétoriku, přesto během kampaně slíbil „vrátit výrobny z Mexika do New Hampshiru a poslat Mexičany do p*dele“. Mexiko je „nová Čína“ (tedy nikoli Tchaj-wan, nýbrž další oblast, která krade Američanům práci).

LATINSKÁ AMERIKA Domov vrahů a sexuálních delikventů. Pardon, imigrantů.

ZAPADNI EVROP Krmí se na naše lá PA útraty - tomu říkáte vítězství?

Trump si už ve svých biografiích několikrát postěžoval, že evropští spojenci jen „pojídají na náš účet“, aniž by za americkou ochranu platili. V kampani pak nepřímo pohrozil Pobaltí - USA mu přijde na pomoc, jen když „splní své závazky“. Dlouhodobě chce přesunout náklady na Evropu. Zároveň jí laskavě dává na vědomí, že připravované obchodní dohody (TTIP) nepovažuje za výhru a odstoupí od nich. EU je podle něj „spolek byrokratů“.

Podpořit nějakou válečnou stranu ve východní Evropě, kde se to mydlí už od středověku, nikdy nebylo v zájmu Ameriky. „Ty jejich konflikty si nezaslouží jediný život Američana,“ napsal v roce 2009 v knize Myslet jako šampion. VÝCHODNÍ EVROPA Tady si vypichují oči.

MAĎARSKO V Attila, bič boží. Boží brand!

Hunský vojevůdce je Trumpův osobní hrdina (pamatuje si dokonce, ve kterém století žil). „Bič boží“ je pro něj příklad dobrého „brandu“ -ostrý chlapík, který si nedá zavřít pusu politickou korektností. „Ještě po 1500 letech víme, co byl zač, tomu se říká marketing,“ napsal Trump v roce 2011.

RUSKO Putin si myslí, že jsem génius - a kdo jsem já, abych mu to rozmlouval?

Trump si s ruským prezidentem vícekrát vyměnil komplimenty, když se vzájemně označili za „velké vůdce“, Putin Trumpa dokonce za génia. Kromě toho ruští hackeři významně „zavrtěli“ americkou kampaní, když jí skrze WikiLeaks předhodili tučné sousto v podobě tisíců e-mailů Hillary Clintonové. Trump se Rusům dvořil i při jiných příležitostech: schválil anexi Krymu („co vím, stejně chtěli do Ruska“) a z občanské války na Ukrajině obvinil Obamu („je tam bordel, hlavně že je sbližoval s NATO“).

AFRIKA Obama sem posílá miliardy, čertví proč. Co kdybychom je odklonili do Ameriky?

BLÍZKÝ VÝCHOD Vybombardovat a zkasírovat.

Až do loňska se Trump vyjadřoval jen k Iráku: „Měli bychom se zmocnit jeho ropy a donutit ho zaplatit za invazi. Možná jsem ze staré školy, ale ve válce šla kořist vždycky do rukou vítěze.“ (2009 - Myslet jako šampion). Loni přihodil doušku k IS: „Je to hrozba číslo jedna - vybombardoval bych z nich duši.“ Islámský stát jej dráždí i tím, že prodává ropu a údajně staví hotely („Chápete to? Já musím platit úroky. Oni bohatnou bez úroků, je to konkurence.“). OPEC považuje za spolek vyděračů. Turci jsou spojenci v boji proti teroru, ale musejí si udělat doma pořádek (pro Erdogana má pochopení).

INDIE Jsem velký, velký fanda Indie. Pracovní víza nedostanou.

ČÍNA Tady bydlí největší zloději světa. Oškubali nás o miliardy. Rozumím jejich myšlení. Miluju Čínu!

Čínský růst se podle Trumpa odehrál na útraty USA. Číňané ukradli Američanům obchodní tajemství, za zisky utržené od amerických spotřebitelů si vybudovali největší armádu světa a potápějí americké výrobní podniky tím, že neustále podhodnocují svou měnu. Čína odvedla Americe miliony pracovních míst, ale Trump je přivede zpět. Číňany totiž zná. „Hodně jsem s nimi obchodoval. Miluju Čínu a přečetl jsem o ní hodně knih. Její vůdci jsou ale lepší než naši vůdci, podařilo se jim nás přechytračit,“ řekl loni po spuštění kampaně.

JIŽNÍ ASIE Tady žijí draci.

AUSTRÁLIE Tam se narodil Murdoch.

JAPONSKO A JIŽNÍ KOREA Neměli by na nás už spoléhat. Co kdyby si postavili vlastní atomovku?