Tisková oprava

3. října 2016 jsme v týdeníku Euro číslo 40 na stráně 30 otiskli mylnou informaci, že žalobce pražského vrchního státního zastupitelství podal námitku podjatosti proti soudci českobudějovického krajského soudu Miroslavu Veselému v rámci insolvenčního řízení proti společnosti Via Chem Group. Tuto námitku nepodal žalobce Borgula, ale příslušné českobudějovické krajské státní zastupitelství. Oprava se týká i posledního odstavce zmíněného článku, který měl znít: „Soud navíc uvedl, že příslušné státní zastupitelství vyloučení pro podjatost navrhlo až dva roky poté, co státní zastupitelství do insolvenčního řízení vstoupilo."