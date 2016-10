Technika v krvi

Jan Tauber, vysoký byznysmen s bílošedou kšticí, se usmíval. „Prodáváme tři firmy, dvě už jsou hotové, poslední je v běhu,“ pochlubil se hned na úvod.

Sedmašedesátiletý pionýr tuzemského private equity je pyšný hlavně na prodej brněnského dodavatele vzduchotechniky AZ Klima do rukou polostátního ČEZ, který dokončil v září. „Získali jsme tam asi sedminásobné zhodnocení prostředků, které jsme tam dali. A ČEZ je s investicí velmi spokojený,“ pochvaluje si šéf a hlavní postava fondu Genesis Capital, který zakládal vroce 1999.

Od té doby Tauber spravoval peníze hlavně institucím jako Česká spořitelna či Komerční banka, ale třeba i indickému boháči Lakšmí Mittalovi, jemuž radil při investici do ostravské Nové huti v roce 2000 až 2003. Mittal mu tehdy dal do správy čtyři miliony eur.

Škodovka i F1

Druhou uzavřenou investicí byl srpnový prodej výrobce sanitární techniky Roltechnik. Fond Genesis, který firmu ovládal osm let, ji prodal německému rodinnému holdingu Roth Industries, která zaměstnává kolem 1200 lidí.

V současnosti pak běží divestice vývojářské firmy Swell pracující pro automobilky.

Hořická firma, která má podle svého sloganu „techniku v krvi“, byla u vzniku všech současných modelů tuzemské automobilky Škoda. Pracovala také na vývoji aerodynamických dílů pro monoposty F1 týmu Ferrari v italském Maranellu. Swell však pracuje i pro Continental, Bosch, Honeywell nebo Iveco. „Do konce listopadu to dokončíme, zřejmě i dřív,“ říká Tauber, přičemž nechce prozradit jméno kupce.

Jisté podle něho je, že transakce bude zisková.

Tauberův fond vývojáře Swell koupil teprve před dvěma lety od zakladatelů Lubomíra Drašara a Pavla Kroise a slušně do něj investoval. Tržby firmy se vyhouply o třicet milionů na dnešních 200 milionů korun, přibylo třicet zaměstnanců na současných 150, dostavělo se zbrusu nové vývojové centrum.

Startupová budoucnost

Tauberův Genesis investuje převážně v Česku a na Slovensku do firem o hodnotě 100 až 300 milionů. Peníze spravuje především institucionálním investorům, jako jsou banky, penzijní či infrastrukturní fondy. Ze střední velikosti se mu nedávno podařilo dostat se mezi větší hráče. „Do našeho čtvrtého fondu se nám povedlo shromáždit 80 milionů eur, byl uzavřen před dvěma měsíci,“ říká.

Tauber měl i trochu štěstí, protože private equity fondy v regionu na tom loni byly velmi špatně se sháněním prostředků.

„Nedávno jsem byl ve Vídni, kde jsem mluvil se známými bankéři. Říkali, že Česká republika byla překvapivě negativně hodnocena i na debatách Mezinárodního měnového fondu a Světové banky,“říká.

V Česku je přitom ekonomika v dobré kondici, možná nejlepší od finanční krize. Podle Taubera nicméně nejsou investoři vůči regionu dobře naladěni. Jsou tady rizika spojená s Evropskou unií, migrační krizí, protiruskými sankcemi. A pořád reálnou možností je i rozklad Evropské unie. To všechno ty, kteří by své peníze někde rádi umístili, od střední Evropy odrazuje.

Tauber, který byl na počátku devadesátých let poradcem Václava Klause a pracoval pro mezinárodní banku HSBC, přesto chce s novým fondem překročit hranice Česka a Slovenska. „Poprvé se podíváme do okolních zemí, jako je Rakousko, Polsko, možná Bavorsko,“ vypočítává. Genesis Capital také vstoupil poprvé do oblasti farmacie. V červnu koupil českou firmu Quinta-Analytica, která se specializuje na analytické služby a klinické studie při vývoji a výrobě nových léčivých přípravků.

Do budoucnosti Tauber plánuje investovat do malých, rychle rostoucích firem: „Startupy jsou zajímavá oblast. Vidím vtom potenciál pro ty, jimž budu firmu předávat. Musejí to ale být špičkoví lidé a musejí přesvědčit instituce, jejichž peníze spravujeme, že je neprošustrujeme.“

O autorovi| Jiří Zatloukal, zatloukal@mf.cz