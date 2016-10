Technika v genetickém kódu

Rektor Vysoké školy báňské a nastupující hejtman Ivo Vondrák vidí budoucnost regionu v zaměstnanosti, respektive v rozvoji technických pozic. „My máme techniku ve svém genetickém kódu. Těžko si myslet, že z nás tady budou pekaři a cukráři,“ řekl.

Špatné vyhlídky na práci, nízké finanční ohodnocení a potíže se životním prostředím stojí podle něj za tím, že talentovaní lidé z kraje odcházejí. „Je tu velké množství nezaměstnaných, ale i volných pracovních míst. Už jen to, že by se změnil sociální systém, který umožňuje lidem nepracovat, by nám pomohlo,“ dodává.

Sám kraj ale sociální systém nezmění a nastupující hejtman to ví. Proto také říká, že by bylo chybou spoléhat se na pomoc centrální vlády. „Musíme zvýšit podnikavost místních lidí. Každý chce mít místo, ale nikdo nechce vytvářet nové a převzít zodpovědnost. Když se to změní, navíc k tomu podpoříme místní podniky a vsadíme na nový inovativní průmysl, věci se dají do pohybu,“ věří. Na hejtmanství proto nechává zařídit pro svého náměstka novou funkci, vedle dopravy bude mít na starost i „chytrý region“. Že svá slova myslí vážně, dokázal už jako rektor. Znásobil spolupráci školy s průmyslem a pomohl vytvořit inkubátor pro vznik nových technických vizí.

V technickém podhoubí ale Moravskoslezsko udělalo ještě jeden velký krok. Jan Světlík, vlastník společnosti Vítkovice Holding, představil úspěch science centra, které vzniklo v oblasti Dolních Vítkovic. „Jde o to, že se žáci a studenti dozvědí, že technika je vlastně zábava. Když si v praxi vyzkouší Pythagorovu větu nebo uvidí, jak funguje akustika, je to pro ně daleko cennější, než když se to musejí biflovat v lavici. V praxi je to přitáhne k technickým oborům, jejichž absolventy potřebujeme,“ říká Jan Světlík. V současnosti chce pro science centrum nadchnout více středoškoláků. Jak ale připouští, přemluvit ředitele škol bývá někdy těžké. Proměna vzdělávacího systému a podpora inovativního průmyslu ovšem nejsou jediné kroky, které mají pomoci budoucnosti kraje. Zásadní je podle jeho představitelů i podpora stávajících podniků, které musejí udržet stabilitu regionu. V této souvislosti poukázal majitel investiční skupiny Arca Capital Pavol Krúpa na osud OKD. Podnik podle něj musí přežít, protože ovlivňuje celý region. Jeho někdejší privatizaci pak označil za „podvod světového formátu“.

