Tajmanovova obrana

Šachový velmistr a klavírní virtuos. Nebo to bylo naopak? Zničující úder přišel uprostřed života – Mark Tajmanov (7. února 1926 – 28. listopadu 2016) prohrál na Turnaji kandidátů ve Vancouveru roku 1971 s Bobbym Fischerem drtivě 0:6, a jako by to nestačilo, sovětští pohraničníci mu udělali při návratu osobní prohlídku. Našli u něj americké dolary a také – což bylo snad ještě horší – knihu od Alexandra Solženicyna. Můj život to změnilo v peklo, svěřil se v roce 2002. Přišel o mzdu, o možnost cestovat a vzápětí se s ním rozešla i manželka Ljubov Bruková, s níž tvořil světoznámé klavírní duo.