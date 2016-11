Eva Veličková • ředitelka komunikace Do pozice ředitelky komunikace a tiskové mluvčí Svazu průmyslu a dopravy České republiky nastupuje Eva Veličková (33). Bude zodpovídat za externí, interní a online komunikaci svazu. Ve funkci vystřídá Milana Mostýna, který vedl sekci komunikace od roku 2012 a v týmu působí. Svaz průmyslu a dopravy ČR přímo zastupuje 136 českých firem, další stovky pak prostřednictvím 31 oborových svazů a asociací. Eva Veličková působila osm let jako PR konzultantka v agentuře AMI Communications. V roce 2016 nastoupila jako senior account manager do online marketingové agentury PRIA.