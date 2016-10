Strategický partner zahraničních investorů

* Jaký je v letošním roce vývoj investic zprostředkovaných agenturou CzechInvest ve srovnání s lety předchozími? Můžete přiblížit poměr nových investic zprostředkovaných agenturou CzechInvest k investicím stávajících zahraničních investorů v ČR?

Již několik let převažují expanze investorů, kteří v Česku již působí, nad zcela novými investičními projekty. V roce 2016 je to v poměru pět ku jedné. Příčina je – zjednodušeně řečeno – dvojího druhu. Investorům, kteří jsou už u nás zasídlení, se zde podniká dobře. Česká republika jim poskytuje dobré a stabilní podmínky k dalšímu rozvoji. Rozšiřují své výrobní kapacity, inovují nebo rozvíjejí další aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, technologických center a sdílených služeb. Na druhé straně se potýkáme s tím, že noví investoři u nás už obtížněji hledají lokality, kde by mohli své investice umístit. Dostatečně veliké a připravené lokality totiž v Česku začínají pomalu docházet. Ve spolupráci s městy a obcemi proto intenzivně hledáme vhodné lokality pro vznik nových průmyslových zón.

* Agentura CzechInvest je pro zahraniční investory strategickým partnerem za ČR. Jaký servis pro případné zahraniční investory zajišťuje?

Investorům poskytujeme souhrnné informace o českém investičním prostředí a formální poradenství k projektům.

Pomáháme jim s výběrem vhodné lokality prostřednictvím unikátní vlastní databáze podnikatelských nemovitostí i s hledáním vhodných subdodavatelů. Poskytujeme také informace o možných formách státní podpory. CzechInvest je například výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky.

Fungujeme také jako jakýsi mediátor jednání o investicích, kdy propojujeme partnery ze strany investora, státní správy, místní samosprávy a podobně. Všechny tyto služby jako státní organizace poskytujeme zdarma a nekončí, ani když investor svou investici v Česku uskuteční. V rámci AfterCare služeb se o investory staráme i nadále, pomáháme jim při reinvesticích.

* Česká republika je velmi dynamická a aktivní v oblasti nových technologií a inovací, zároveň je tato oblast podpořena vládní strategií i legislativními kroky, vnímáte tento segment do budoucna pro zahraniční investice jako klíčový?

V CzechInvestu se soustředíme na dojednávání investic jak zahraničních, tak tuzemských, z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Struktura těchto investic se oproti minulosti proměnila. Výroba sice stále dominuje, ale investice stále více a častěji směřují do zvyšování přidané hodnoty, do výroby nových a složitějších výrobků, do výzkumu a vývoje, technologických center a center sdílených služeb. Zaměření na tento typ investic je pro budoucí vývoj české ekonomiky klíčové.