Stará garda je název portrétní knihy zachycující tuzemské grafiky, sochaře, fotografy a typografy narozené před koncem druhé světové války.

Třicítku snímků pořídil fotograf týdeníku Euro Hynek Glos, s umělci hovořil redaktor České televize Petr Vizina. „Stará garda je výsledkem naší fascinace lidmi celoživotně oddanými vizuálnímu umění. Vyrostli jsme s nimi. Naše dětství formovaly jejich ilustrace, knižní úpravy, filmové scény nebo kostýmy. Imponovali nám houževnatostí a neústupností, často přes ústrky a zákazy,“ říkají sami autoři. „Věříme, že to, co v životě milujeme, se člověku nakonec vepíše do tváře. Věříme, že do tváří těch, kteří s uměním neflirtovali, ale přijali je se všemi důsledky a vážností, budete fascinovaně hledět spolu s námi,“ dodávají. •