Spolek skromných mužů

Milan Chovanec i Jiří Zimola řekli, že předsedou být nechtějí, ruku k lepšímu dílu rádi přiloží jinak. Nejvíc si asi o nejvyšší funkci řekl Jeroným Tejc, jenž ohlásil kandidaturu na prvního místopředsedu ČSSD, i ten ale radši rafinovaně cukl: na předsedu by prý kandidoval, jen pokud by na něj nekandidoval Sobotka. Je to hezké přátelské gesto, něco jako kudla do zad.

Opřete někomu nůž o záda a čekáte, až padne na znak. •