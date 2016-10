Manažeři Sberbank hráli fotbal s mentálně postiženými

Nadační fond Sberbank se věnuje menším a netradičním projektům, kterým se často nedostává pozornosti od veřejnosti ani dobrovolných dárců. Tentokrát Sberbank oslovila organizaci Rybka, která zajišťuje chráněné bydlení a služby pro mentálně postižené osoby. Manažeři ze Sberbank strávili celé odpoledne společně s uživateli domu Rybka a uspořádali fotbalový turnaj smíšených mužstev Rybky a Sberbank. Radost ze hry a nadšené zápolení o vítězství vtáhly do týmového dění všechny na hřišti i fanoušky obou družstev.

Nadace sanafriends běhá s těmi, kteří nemohou

Nadace sanafriends společnosti Sanaplasma darovala na podzim 2016 další speciální vozík sdružení Běháme s těmi, kteří sami nemohou – Running With Those That Can’t (RWTTC). Toto sdružení jej následně věnovalo rodině s postiženým dítětem, které se díky němu může zúčastnit běžeckých závodů. 9. října absolvoval Hradecký půlmaraton na dalším speciálním vozíku věnovaném Nadací sanafriends již dříve také osmnáctiletý Vítek z Hradce Králové (na snímku na vozíku zcela vlevo). Sanafriends plánuje pokračovat ve spolupráci se sdružením RWTTC i v příštím roce. Na snímku skupina handicapovaných dětí, která díky RWTTC absolvovala říjnový Hradecký půlmaraton.

Čeští držitelé karet Mastercard mohou přispět na dobrou věc

Každý, kdo od 3. října do 3. listopadu nakoupí v knihkupectvích Knihy Dobrovský a nákup zaplatí kartou Mastercard, přispěje na dobrou věc. Společnost Mastercard z každé platby daruje obnos na jeden školní oběd pro děti ve Rwandě. Zahájení kampaně na tiskové konferenci v Knihy Dobrovský v Praze na Václavském náměstí představili (zprava): Martina Piskorová, marketingová manažerka Mastercard pro Česko a Slovensko; Robin Čermák, ředitel marketingu knihkupectví Knihy Dobrovský; Jan Vaněk, ředitel Fondu ohrožených dětí.

TOP vinařský cíl vyhrálo Bohemia Sekt Centrum

Bohemia Sekt Centrum ve Starém Plzenci se stalo vítězem prestižní ankety bedekru TOP vinařský cíl, která v České republice mapuje ta nejlepší místa pro milovníky vín. Výsledky soutěže, kterou pořádá Vinařský Institut, byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru v Louckém klášteře ve Znojmě. Jednotlivé vinařské cíle nominuje do bedekru TOP vinařský cíl na základě své osobní zkušenosti skupina garantů, ve které jsou someliéři, odborníci na vinařskou turistiku, novináři či experti na vinařskou architekturu. Na fotografii přebírá Ondřej Beránek (vlevo), ředitel společnosti Bohemia Sekt, ocenění v anketě TOP vinařský cíl z rukou Patrika Kaiseršota, zástupce společnosti Mercedes Benz ČR, která je generálním partnerem ankety, a Petra Psotka, ředitele Vinařského Institutu, který vinařský bedekr vydává.

Nové distribuční centrum Makro

Makro ČR slavnostně otevřelo nové centrum pro přímou distribuci u prodejny v Plzni. Pokračuje tak v rozšiřování distribučních služeb pro zákazníky, kteří tyto služby čím dál častěji vyhledávají. Zmodernizované skladovací prostory se zdvojnásobily a nově se rozkládají na ploše 1070 metrů čtverečních. Kromě nejžádanějších položek pojmou i větší výběr chlazených a mražených výrobků. Pásku přestřihl generální ředitel Makra Guillaume Chene, ředitel Makra Plzeň Miroslav Pácl a ředitel Makra distribuce Jiří Nehasil (zprava).

