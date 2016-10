Společnost

Huawei dává příležitost českým vysokoškolským studentům ICT Deset vybraných studentů technických univerzit v České republice se zúčastnilo vzdělávacího programu společnosti Huawei, a to přímo v její čínské centrále. V rámci stěžejního CSR programu (corporate social responsibility, společenská odpovědnost), který probíhá ve více než 170 zemích světa, jsou čeští studenti v Číně vůbec poprvé. Dva poslední zářijové týdny strávili na stáži v Pekingu a Šen-čenu. Slavnostní zahájení se konalo 23. září v Pekingu za přítomnosti Jeho Excelence Bedřicha Kopeckého, velvyslance České republiky v Číně, a senior viceprezidenta Huawei Technologies, pana Gua Tianmina.

Prestižní ocenění pro české lázně Prestižní ocenění od evropské organizace EuropeSpa med za úspěšnou nepřetržitou desetiletou certifikaci kvality lázeňských zařízení převzal v německém Wiesbadenu z rukou předsedy evropské organizace Quality in Health Prevention Joachima Liebera (vlevo) prezident Evropského svazu lázní, viceprezident Svazu léčebných lázní ČR a předseda představenstva společnosti Royal Spa Martin Plachý. V Evropě existují jenom tři zařízení, která jsou deset let nepřetržitě certifikována tímto systémem, z toho dvě zařízení jsou v Česku a patří do lázeňské skupiny Royal Spa.

5 000 000 Kč pro dětský úsměv letos již po sedmé Ve dnech od 19. do 23. září 2016 se konal již sedmý ročník charitativního projektu 5 000 000 Kč pro dětský úsměv. Letos se společnosti Rossmann spolu s Nadací Naše dítě a organizací Debra ČR podařilo vybrat celkem 5 351 628 korun, které poputují na podporu vážně nemocných a ohrožených dětí z celé České republiky. Za sedm ročníků se tak podařilo získat finanční prostředky v celkové výši 41 379 776 korun Na fotografii zleva Kateřina Olšáková (marketingová manažerka společnosti Rossmann), Magda Hrudková (Debra ČR), Dominik Hašek, Jitka Čvančarová, Zuzana Baudyšová (ředitelka Nadace Naše dítě), Barunka Reiterová (tvář charity z roku 2010), Ivana Dvořáková (specialistka fundraisingu a projektů Nadace Naše dítě), Alice Bendová a Vladimír Mikel (jednatel společnosti Rossmann).

Pomoc pro oběti zemětřesení UniCredit Bank, člen italské bankovní skupiny UniCredit, ve spolupráci s velvyslanectvím Itálie, Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou a Italským kulturním institutem zahájila sbírku pro obyvatele střední Itálie postižené zemětřesením, ke kterému došlo koncem srpna. Ke sbírce se připojila veřejnost i další italské firmy působící v České republice. UniCredit Bank tak celkem darovala na pomoc tamnímu obyvatelstvu 500 tisíc korun. Na fotografii zleva Aldo Amati, italský velvyslanec v České republice, Michaela Šmídová, moderátorka večera, Giovanni Sciola, ředitel Italského kulturního institutu v Praze, a Paolo Iannone, náměstek generálního ředitele UniCredit Bank.

Dny českého piva Čerstvě naraženou extra chmelenou nepasterizovanou dvanáctkou si na zahájení čtvrtého ročníku Dnů českého piva slavnostně připili v restauraci Vinohradský parlament Petr Kovařík, generální ředitel společnosti Pivovary Staropramen, vrchní sládek pivovaru Staropramen Zdeněk Lux a František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven (zleva). Limitovanou várku letos Staropramen uvařil ze Žateckého poloraného červeňáku z Údolí Zlatého potoka a milovníci piva ji mohou okusit v 700 vybraných hospodách a restauracích po celé ČR.