Společenská událost na Kulaťáku

Provozovatelem je vedle spolku Farmářské trhy přímo městská část Praha 6.

Trhy na Kulaťáku fungují opravdu dobře. Vysoká návštěvnost zůstala, nabídka se stabilizovala a můžete tu koupit v podstatě vše, co se vám v kuchyni či u jídelního stolu hodí. Nouze je tu momentálně snad jen o vajíčka, zvlášť po posledním skandálu z počátku listopadu, kdy kontrola Státní veterinární správy zjistila, že jeden z prodejců prodával na trhu potraviny zakoupené v běžném velkoobchodu, a to právě vejce, maso a máslo. Provozovatelé trhů spolupráci s tímto stánkařem promptně ukončili a díra na trhu se snad rychle zaplní někým poctivějším. V posledních letech se už takové zjevné lumpárny často nestávají, ovšem výjimka se, jak je vidět, občas najde. Hlavně kvůli tomu pro vás připravujeme průvodce po pražských farmářských trzích a prodejce, o kterých píšeme, si prověřujeme.

Trhy na Kulaťáku jsou specifické množstvím lidí, kteří se tu každou sobotu sejdou. Podle organizátorů jde o zhruba pět až šest tisíc osob, což vzhledem k relativně úzkým uličkám mezi stánky znamená, že je tu vždy hlava na hlavě. Na Kulaťák rády chodí rodiny s dětmi, přičemž pro mnohé je to spíše společenská událost než příležitost vynechat nákup v supermarketu a zásobit se na trhu. Zřejmě i proto, že tu má pravidelně otevřeno zhruba deset stánků s občerstvením, u kterých navíc celé dopoledne prozpěvuje sympatický harmonikář. Je tu jednoduše fajn posedět a potkat se s kamarády. Dejvické trhy mají celkově příjemnou atmosféru, jen nákup v davech lidí může být o něco náročnější než jinde.

Farmářské trhy na Kulaťáku se konají každou sobotu od 8 do 14 hodin, zpravidla od přelomu února a března do poslední soboty před Štědrým dnem. S adventem přibyl další tržní den, takže až do Vánoc se trhy budou konat nejen v sobotu, ale i v pátek od 12 do 18 hodin. Obsazení stánků nebude v oba dny stejné a prodejci se budou ve stáncích střídat. Kde a zda vůbec zrovna dnes prodává váš oblíbený stánkař, můžete naštěstí sledovat na velmi pečlivě vedených webových stránkách provozovatele trhu.

Přinášíme vám přehled farmářů a stánků, jejichž zboží jsme opakovaně vyzkoušeli a můžeme vám ho doporučit. Mapu s rozmístěním stánků tentokrát, bohužel, neotiskujeme, protože to se na Kulaťáku zejména během adventu mění. Zorientovat se tak budete muset až přímo na místě podle nikdy nechybějící mapy s aktuálním uspořádáním stánků. •

O autorovi| Klára Donathová, donathova@mf.cz