Sobotkovo perpetuum

Glosa Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka není úplně revoluční typ, to spíš evoluční. Co se ale pod ním po fiasku v krajských volbách znovu řádně rozhoupala předsednická židle, již miluje nade vše, zavelel k revoluci. A to konkrétně daňové, jak jí sám říká. Není složitá, jak už to bývá: ČSSD chce v Česku zavést blahobyt tím, že zvýší daně všem, kdo něco vytvářejí, a jejich peníze pak pošle na účet těm, kdo…