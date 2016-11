Sociální demokraté pukli ve volbách a premiér Sobotka si řekl, že bouchne do stolu a vyhodí pár ministrů. Pak ale jaksi zapomněl, kdo by měl letět, a místo bouchání do stolu vyrazil na kobereček do Lán. Ať už nakonec premiér vyhodí kohokoli, je jasné, že i tuto „PR neudálost" dokázal proměnit v totální frašku. Jestli v ČSSD fakt hledají viníka úpadku strany, měli by si sehnat číslo na Sobotku.