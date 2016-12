Sezona začala

Předminulý víkend proběhlo v penzionu Relax ve Velké Úpě slavnostní zahájení zimní sezony.

Významným hostům z krkonošského regionu i Prahy vařilo na pozvání restauratéra Karla Šimůnka trio vyhlášených kuchařů – Jan Punčochář (šéfkuchař restaurace Grand Cru), Marek Raditsch (šéfkuchař Kampa Park Group) a Petr Hajný (šéfkuchař resortu Krásná Lípa).

Večeři odstartovaly poněkud nekrkonošské mušle. Petr Hajný pak hostům servíroval černý kořen, uzenou kachnu, jeřabiny a jelena, kroupy a celer. Jan Punčochář pro změnu carpaccio ze srnky, žampiony a květák a bažanta s palačinkou a černou kaší, Marek Raditsch pstruha s černou čočkou, koprovou máslovkou, rozinkami a borůvky na několikero způsobů. Vína pak pároval první český négociant Miroslav Majer ze společnosti Davinus.

„Dělám takové večery s dobrými kuchaři už čtyři roky. Přátelé z Krkonoš mi říkali, že by to chtěli zažít, ale že kvůli tomu do Prahy nepojedou. Tak jsem ty kuchaře přivezl sem,“ doufá v přízeň nejen kuchyně a dobrého pití organizátor akce Karel Šimůnek, provozovatel restaurace Renomme a penzionu Relax.

Respektovaní kuchaři dostali při přípravě jídel na výběr možnosti výhradně z místních surovin. „Vybral jsem si pstruha a borůvky. Čerstvě vylovení pstruzi z Petříkovic byli úžasní, krásně voněli. Respektovali jsme region, použili například kopr, čočku, nic exotického.

Pracoval jsem s místními mraženými borůvkami, žádnými kanadskými. Dělám k nim smetanovou panna cottu. Servírovat se bude borůvková omáčka, sorbet a borůvkové makronky. Zkrátka vyšli jsme z toho, co místní kraj nabízí, a je to dobré,“ popsal zdroje sezonního zahajovacího menu Marek Raditsch.

V dobrou zimní sezonu doufá jako organizátor Šimůnek i majitel společnosti Mega Plus, která vlastní největší český lyžařský areál v Peci pod Sněžkou a Janských Lázních, Richard Kirnig. „Sezona se vyvíjí velmi dobře. Máme zasněženo tolik sjezdovek, že se nám o tom poslední tři roky mohlo zdát,“ míní Kirnig. Podle něj je už od léta znát, že zima bude průměrná a oblevy, které přišly minulý rok, by neměly skiareály výrazněji zasáhnout. Další plánovaný rozmach střediska prý bohužel zpomaluje legislativa. „Dnes to, co máme postavené za tři čtyři měsíce, nám trvá vypapírovat čtyři pět let. Nejsme schopni nic urychlit, například lanovku na Javor v Peci jsme chtěli stavět letos, ale muselo se to posunout na příští rok. Ale obávám se bohužel, že pravomocné rozhodnutí nezískáme asi ani příští rok,“ uzavírá Kirnig.

„Normální zimu“ vzývá u sklenky uvítacího sektu i starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek. „Byl standardní podzim, pršelo, pak bylo chladno, napadl sníh, zastříkal se areál, doufám, že máme základ na celou zimu. Chci to zaklepat,“ míní Tomášek. Připomněl mimo jiné, že Kirnigova společnost Mega Plus letos koupila sjezdovku ve Velké Úpě, kterou začlenila do skiareálu. Tomášek počítá, že do dvou let by se v Úpě mělo vyměnit potřebné zařízení, vyroste parkovací dům pro 350 aut a na hoře nad sjezdovkou na Portáškách herní krajina za zhruba 32 milionů korun, kterou zaplatí město. Navíc by Pec pod Sněžkou s Velkou Úpou měla propojit nová lanovka. „Chceme tu otevřený turistický ruch, ne studené postele. Nové nemovitosti musejí být koncipovány jako hotely, které vlastní více lidí. Budou v jednotném designu, vy si koupíte jeden, dva či více pokojů a recepce je bude pronajímat, bude platit poplatky, žádná nekalá konkurence,“ popsal plánovaný architektonický růst horského střediska Tomášek.

Večer s haute cuisine a párovanými víny ke každému chodu trval dlouho, jak ostatně předpokládal jeho organizátor Karel Šimůnek. „Když něco uděláte dobře na startu, mohla by být celá sezona fajn,“ shrnul první akci svého druhu na východě Krkonoš Šimůnek.

O autorovi| Václav Herz, herz@mf.cz