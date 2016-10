Šéf údržby dálnic donaděloval

Necelý měsíc poté, co týdeník Euro zveřejnil informace o netransparentním rozdělování zakázek malého rozsahu na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), skončil ve své funkci šéf odboru údržby dálnic Miloš Štěpán, který měl na starost jejich rozdělování. Na menší opravy na dálnicích proudí z ŘSD stamiliony korun jen několika vyvoleným firmám bez otevřené soutěže.

Zdánlivě jde o nelukrativní zakázky do šesti milionů korun na výměnu poškozených svodidel, obnovu dopravního značení či sekání trávy vedle silnice. V součtu však jejich hodnota šplhá do stamilionů. Pro manažery ŘSD to znamená velké pokušení, aby je rozdělovali „spřízněným“ firmám, aniž by výslovně porušovali zákon o zadávání veřejných zakázek. Teď na to jeden z nich doplatil.

Pod Miloše Štěpána spadala jednotlivá střediska správy a údržby dálnic, která zakázky rozdělovala. „Proběhl audit těchto zakázek, který konstatoval manažerské pochybení v této oblasti a nedostatečnou kontrolu. Proto byl odvolán,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Přes jednotlivá střediska v součtu proteče ročně více než miliarda korun, téměř tři čtvrtiny této částky ale rozděluje ŘSD v malých zakázkách, kdy stačí oslovit tři vybrané firmy a z nich zvolit nejlevnější nabídku. Problém je v tom, že oslovené firmy často vůbec nepůsobí v oboru. Navíc oslovené firmy i samotného vítěze vybírají manažeři ŘSD neveřejně.

V žebříčku deseti největších objemů v malých zakázkách figurují například tři firmy brněnského podnikatele Zdeňka Machaně – PDC Simost, Repont a Super-Krete Czech. Spolu s jeho další společností Simost dohromady získaly od září 2015 do konce srpna 2016 zakázky za 220 milionů korun. Firma Super-Krete měla přitom prsty v opravě mostu v Brně za 117 milionů korun bez soutěže. Státní fond dopravní infrastruktury tehdy dával kvůli zakázce trestní oznámení, policie však nic závadného neshledala.

Zakázku na opravu více než desetikilometrového úseku kanalizace na dálnici D1 za 2,9 milionu korun zase loni vyhrála brněnská firma Roci. Společnost na svých internetových stránkách přitom tvrdí, že se věnuje provozování tenisových kurtů, prodeji automobilů, realitní činnosti a modelování nehtů a masážím.