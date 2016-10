Sebrali ji na ulici Policie vyšetřuje státní zástupkyni Máchovou

Pak ji celý den vyslýchali a posléze obvinili ze zneužití pravomoci a přijetí úplatku. Zároveň rozšířili obvinění dvěma již stíhaným lidem z takzvané kauzy Beretta, která byla jedním z důvodů odchodu Roberta Šlachty z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Případ, který osobně dozoruje Lenka Bradáčová, vyšetřuje po Šlachtově odchodu Národní protidrogová centrála. Máchová podle detektivů předávala informace hlavnímu aktérovi kauzy – bývalému policistovi a lobbistovi Igoru Gáboríkovi.

Partner Dagmar Máchové Bohumil Holubec považuje obvinění za absurdní.

Policisté do jeho set-top-boxu před časem namontovali odposlech. Holubec měl ovšem podezření, že je kvůli své partnerce a kauze Opencard sledován, a zařízení objevil. Své partnerky se aktivně zastává, zúčastňoval se i jednání parlamentní komise k Opencard. Oba pak byli tři roky nahodile pod policejním dohledem.

Dagmar Máchová kvůli kauze Opencard dlouhodobě čelila kritice za způsob vedení případu, v němž byly odsouzeny „malé ryby“ a vedení pražského magistrátu (Bohuslav Svoboda, Tomáš Hudeček a další), které se pokoušelo krachující projekt udržet v chodu. Pavel Bém a ostatní lidé z jeho éry před soudem vypovídali jako svědci.

„Měla něco lustrovat v databázích a Bradáčová usoudila, že to nebylo čistě pracovní. Ale šlo o pracovní věci a neexistuje

důkaz, že by něco předávala. Bude na Bradáčové, aby to důkazně unesla,“ tvrdí Holubec. A podotýká, že je policie sleduje už od roku 2013. „Tři roky jsme je měli za zadkem. To je, jako kdyby strkala ruku do terária s kobrou a myslela si, že ji neuštkne.

To je absolutní absurdita,“ rozčiluje se Holubec.

Detektivové žalobkyni sebrali už druhý mobilní telefon, který nechají znalcem přezkoumat kvůli možným kontaktům s podezřelými. „Jedna z osob byla zadržena z důvodu možného ovlivnění svědků s tím, že probíhají vyšetřovací úkony. Policie proti dvěma osobám rozšířila trestní stíhání, a to pro zneužití pravomoci úřední osoby, u jedné z nich ve formě návodu,“ okomentovala zatčení na ulici Lenka Bradáčová. Víc už ale neprozradila.

Je to, jako kdyby strkala ruku do terária s kobrou a myslela si, že ji neuštkne.