Saxo Bank mění trh s dluhopisy

Pražská kancelář Saxo Bank si i letos drží druhé místo v objemech obchodů v rámci celé banky. „Za námi je Kodaň, Paříž, Moskva iLondýn, což mě těší,“ říká Pavel Drahotský, ředitel Saxo Bank pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

* • Na začátku listopadu proběhnou prezidentské volby v USA. Jak mohou ovlivnit burzy?

• Pokud se nestane něco nečekaného, tak Hillary Clintonová bude s vysokou pravděpodobností zvolena. Speciálně pro americké trhy to bude představovat velmi pozitivní impulz na konci letošního roku, protože pro trhy to bude potvrzení, že jde o stav, který znají a na kterém profitovaly v posledních letech. Ze Spojených států se pozitivní reakce na kapitálových trzích následně přenese do celého světa.

* • Začátkem roku jste spustili službu SaxoSelect, která umožňuje klientům kopírovat investiční strategie. Jaký je o ni zájem?

• Zájem stoupá. Klienti ovšem preferují nejagresivnější strategie, což nepovažuji za úplně nejšťastnější. Snažíme se proto rozkládat spektrum zájmu na širší a méně agresivní alternativy. Hlavní přidanou hodnotou strategií je, že je řídí klienti banky, kteří souhlasili s kopírováním svých investic. Obchodují s vlastními penězi, což je zásadní změna oproti stavu, na nějž jsou investoři zvyklí, kdy se profesionální správce za poplatek stará o peníze cizích lidí. Je to bezpečnější i z pohledu řízení rizika.

* • Navrhují strategie i profesionální správci?

• Poslední přírůstek do rodiny strategií SaxoSelect je spolupráce s agenturou Morningstar. Analytici Morningstaru vybírají třicet akciových titulů v globálním měřítku, které mají deseti- až dvacetiletý růstový potenciál ajsou atraktivně oceněné. Saxo Bank zajistí pro klienty nákup těchto titulů přesně podle vah, které stanoví společnost Morningstar. Toto portfolio je aktualizované každé tři měsíce. Rád bych tuto možnost představil nově i komunitě investujících žen, které ovládají většinu světového majetku.

* • Jak vysokou musí mít investor částku, aby mohl vstoupit do strategie?

• U strategie Morningstar jde o částku 30 tisíc eur. U strategií zaměřených například na komodity je tato částka 20 tisíc dolarů. Minimální výše investice není samoúčelná. Když vezmeme 30 tisíc eur u strategie Morningstar, tak do jednoho titulu se v průměru investuje tisíc eur, což znamená, že poplatky za nákup konkrétní akcie zásadně neovlivní výkonnost celého portfolia.

* • Vydělávají na strategiích klienti?

• Dlouhodobě jsou tyto strategie pozoruhodně profitabilní.

* • V září jste představili službu, která umožní fyzickým osobám obchodovat s dluhopisy. Co si od ní slibujete?

• Považujeme to za velký krok v - jak říkáme - demokratizaci investování. Dluhopisy byly vždy doménou finančních institucí a případně velmi bohatých jednotlivců. Na dluhopisovém trhu nečekáte vysokou likviditu, zjištění ceny a nalezení protistrany trvá minuty, někdy i hodiny. Tohle všechno se nám podařilo významným způsobem zredukovat a automatizovat. Hlavním motivem je dodat klientovi co nejlepší službu na jednom místě za co nejlepších podmínek.

* • Co se pro klienta změní?

• Namísto toho, že mu jedna banka ukáže svou nejlepší cenu, se náš robot dotáže v průměru čtyřiceti poskytovatelů likvidity, zda daný dluhopis nabízejí ajaká je jeho cena. Klient na této ceně může začít obchodovat. Samotný pokyn buď zpracujeme do 45 vteřin, nebo ho zrušíme. Další výhodou je mnohem vyšší pravděpodobnost, že klient dostane lepší cenu.

* • Co tato služba klientům ještě nabízí?

• Velkou výhodou je možnost převést si dluhopisy z jiné instituce do Saxo Bank, kde je investor může použít jako zástavu pro krátkodobější transakci a nemusí shánět hotovost. Vyplatí se proto konsolidovat zůstatky investičních nástrojů na jedno místo, protože se rozšiřují možnosti pro práci s kapitálem. Přitom všechny pozice ajejich ceny vidíte během několika vteřin například v mobilním telefonu.

* • Kolik dluhopisů je možné vaším prostřednictvím nakoupit?

• Po spuštění aktivního obchodování je v nabídce pět tisíc dluhopisů. Podmínkou pro přijetí dluhopisů do naší platformy jsou zejména jejich likvidita a možnost automatického zpracování v mezinárodních vypořádacích centrech. •

