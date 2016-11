S pandury na věčné časy

Vedení 4. brigády rychlého nasazení se na podzimní cvičení připravovalo dlouho dopředu. Kromě několika desítek vojáků, z nichž vybíralo nové průzkumníky, do jihočeského újezdu Boletice poslalo i svou nejmodernější techniku - obrněná vozidla Pandur. Pět z nich se mělo v pátek 4. listopadu ráno vrátit do své domovské posádky v Táboře. Jenže příjezd z náročného cvičení dopadl špatně. Kousek od základny, u rybníka Jordán, se všechny pandury srazily. Do garáží je musely převést tahače na návěsech.

„Tento týden provádíme defektaci vozidel“ popisoval minulé úterý Milan Němec, tiskový důstojník brigády. Tahle prohlídka a dokumentace poškozených dílů zajímá nejen velení armády, ale i specialisty ze společnosti Tatra Defence Vehicle.

Právě kopřivnická fabrika patřící do rodiny Czechoslovak Group totiž bude od ledna pandury české armádě opravovat.

Ovšem spíš než tohle servisování by koncern Jaroslava Strnada patrně víc potěšilo, kdyby se podařilo co nejdříve uzavřít licitování s ministerstvem obrany o do dávce dvaceti zbrusu nových pandurů.

Výroba je vždycky zajímavější a lukrativnější než údržba starších vozidel.

Kontrakt, jehož hodnota se dotýká dvou miliard korun, vláda posvětila už loni v létě. Jenže stále není nic podepsáno. Nákup doplácí na spory uvnitř resortu.

Armáda si dupla

Jak zjistil týdeník Euro, několik posledních týdnů probíhal mezi ministerstvem obrany a generálním štábem argumentační ping-pong. Úředníci vyzbrojovací sekce si spočítali, že šestikolová obrněná vozidla Titus, která chce vojsko v budoucnu také pořídit, stojí méně než osmikolové pandury. Ministerstvo proto s vidinou úspory zatlačilo na vojáky, aby nákup dvacítky velitelských pandurů odpískali a místo nich si koupili stejně vybavené titusy.

„Tohle je samozřejmě důležité zjištění, jenže debata měla proběhnout daleko dříve než v okamžiku, kdy se vyjednává s výrobcem.

Výsledkem bude další zpoždění už tak rozvleklého tendru,“ myslí si jeden z bývalých zaměstnanců vyzbrojovací sekce.

Záměr spořivých ministerských úředníků ovšem nevyšel.

Generálové si dupli, nové pandury pro 4. brigádu rychlého nasazení chtějí za každou cenu. „Velitelskoštábní a spojovací vozidla na platformě Pandur jsou plánována s ohledem na unifikaci typu k jednotkám, které již tuto platformu užívají,“ vysvětluje Jan Šulc, mluvčí generálního štábu.

Své původní rozhodnutí armáda nezměnila, nicméně i tahle epizoda se podepsala na vleklých přípravách důležitého nákupu.

Schválená částka nesouhlasí

Ani „vyřešení“ sporu mezi kancelářemi v Praze-Dejvicích však úspěšný konec tendru nepřiblížilo. Vyzbrojovací úředníci ministerstva nepochodili na generálním štábu, uspět chtějí přímo u zbrojaře Strnada. Na Czechoslovak Group tlačí, aby ještě víc osekala svou nabídku.

Tedy aby pandury co nejcitelněji zlevnila. Obrana si kvůli tomu nechala udělat dva cenové posudky.

„Díky našemu úsilí o maximální zapojení českého obranného průmyslu jsme schopni nabídnout velitelská vozidla Pandur levněji, než kolik stály srovnatelně vybavené varianty objednané ministerstvem obrany v minulosti“ tvrdí Andrej Čírtek, mluvčí Czechoslovak Group.

I když štábní pandury zatím české vojsko nemá, těmi „srovnatelně vybavenými variantami“ Čírtek myslí průzkumná vozidla opatřená špičkovými technologiemi. Jejich pořizovací cena se podle informací týdeníku Euro pohybovala od 160 milionů do 190 milionů korun. Czechoslovak Group nyní armádě nabízí každý transportér lacinější o několik desítek milionů korun.

Ani tak není reálné, že by se ministerstvo dostalo na celkovou sumu 1,274 miliardy korun včetně DPH, již loni pro nákup dvaceti vozidel schválila vláda. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) si proto musel vyčlenit dalších několik stovek milionů, odhadovaná hodnota nákupu se dnes pohybuje těsně okolo dvou miliard korun. Každý pandur bude v průměru stát necelých sto milionů korun.

Netrpělivé vojáky neustálé prodlužované vyjednávání s výrobcem nervuje. Tatra Defence Vehicle začne transportéry montovat až ve chvíli, kdy ministerstvo obrany smlouvu podepíše. Zbrojovka na sklad nevyrábí. A původní vize generálního štábu, že dodávky nových vozidel začnou v roce 2018, se pomalu začíná rozplývat.

Hrb bobtná

Kromě prodeje pandurů Strnadova Czechoslovak Group souběžně s armádou řeší i pořízení transportérů Titus.

Francouzských obrněnců na podvozku Tatra chce vojsko získat do roku 2025 více než dvě stovky. Ještě v tomto volebním období by ministerstvo obrany rádo podepsalo nákup prvních 62 vozů za částku přesahující 2,5 miliardy korun.

Jde o součást aktuální koncepce generálů.

Po minulých letech, kdy miliardy proudily především do letectva, se nyní pozornost soustředí na modernizaci zastaralých pozemních sil. Ale sluší se dodat, že původně velmi odvážná vize se začíná drolit. Generální štáb už třeba musel couvnout z kompletního přezbrojení svého dělostřelectva.

A to přestože peněz bude mít ministerstvo obrany v příštích letech stále víc a Martinu Stropnickému se je vůbec nedaří utrácet. Letos jeho úřad počítá s investičními výdaji ve výši pouhých 5,05 miliardy. Jen pro srovnání - v chudém roce 2010 to bylo 11,61 miliardy.

I proto experti upozorňují, že místo aby se v současném bohatém období vnitřní dluh armády zmenšoval a nákupčí doháněli resty, pomyslný hrb nutných investic se dál odsunuje a bobtná. 9

Pandury počesku

• Česká armáda nyní používá 107 obrněných vozidel Pandur, nákup za 14,4 miliardy korun schválila vláda po mnoha peripetiích na začátku roku 2008.

• Loni v srpnu kabinet posvětil nákup dalších 20 pandurů (14 spojovacích, šest velitelskoštábních). Schválená hodnota kontraktu je 1,274 miliardy korun včetně DPH, zvýší se ale o několik stovek milionů. Vozidla dodá společnost Tatra Defence Vehicle patřící do rodiny Czechoslovak Group (CSG). Opravňuje ji k tomu dohoda s výrobcem General Dynamics European Land Systems, díky níž CSG získala exkluzivitu na prodej a údržbu vozidel Pandur v Česku, východní Evropě a Asii.

• Kromě toho bude Tatra Defence Vehicle pandury české armády v letech 2017 až 2019 opravovat, hodnota obchodu je 900 milionů korun bez DPH.

• Vojsko čeká nejen na nové pandury, ale i na pět vyprošťovacích vozidel na podvozku Tatra. Za 197 milionů korun je vyrábí státní podnik Vojenský technický ústav. Po minulých letech, kdy miliardy proudily především do letectva, se nyní pozornost soustředí na modernizaci zastaralých pozemních sil.

O autorovi| Ondřej Stratilík, stratilik@mf.cz