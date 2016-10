S Eurem na kolejích

Pokud si chcete dát v ostravské restauraci perlivou vodu, objednávejte si sifon. I s takovou slovní výbavou vystupovali cestující speciálního vlaku Euro Business Express, když poslední zářijový čtvrtek zastavil u peronu ostravského hlavního nádraží. Na palubě salonního vagonu, v němž zasedá i česká vláda, se totiž neřešily jen vážné věci.

Řeč přišla i na vinohrady

Protože vlak vyrážel z Prahy chvíli po poledni, začínalo se obědem se speciálním menu. Ještě předtím ale všechny, kdo se Euro Business Expressem na dvoudenní cestu vydali, pozdravil televizní moderátor Jakub Železný, jinak také velký milovník železnice.

Svěřil se, že vlakem často vyráží i na rodinné výlety.

Uvítání se ale příliš neprodlužovalo, protože v kuchyni už se chystalo obědové menu a jeho vůně se linula celým salonním vozem. Jako předkrm se servírovala terina, pro hlavní chod si kuchař připravil telecí řízek s bramborovým salátem.

Hned po jídle přišla na řadu řízená degustace se someliérem Stanislavem Hofreitrem. Ten představil suchá vína z Třebívlic v severozápadních Čechách. Vinařství Johann W má své vinice i na svazích zříceniny gotického hradu Hazmburk. Podle Hofreitra jde o jeden z nejkrásnějších vinohradů – mezi keříky jsou velké kameny, které se přes den nahřejí slunečním svitem a v noci pak teplo předávají hroznům.

A ještě než vlak dojel do Ostravy, herec Vladimír Polák cestující pobavil rychlo kurzem ostravštiny a vlastním překladem několika úryvků z díla Williama Shakespeara.

Rozloučení ve Stodolní

Euro Business Express dorazil do podzimní Ostravy zalité odpoledním sluncem chvíli po půl čtvrté. Po ubytování v hotelu v centru města začala večerní prohlídka města. Nejdříve se zamířilo do Vítkovického zámku. Příjemnou atmosféru setkání byznysmenů a zástupců Moravskoslezského kraje dodala místní operetní zpěvačka a držitelka Ceny Thálie Hana Fialová. Největší potlesk sklidila za šansony z inscenace Edith a Marlene, která se v ostravském Divadle Jiřího Myrona hraje už od roku 2013.

V sálech zámečku se později ukázal i jeho majitel a podnikatel Jan Světlík. Stihl se probrat jak byznys, tak zatím vcelku úspěšné počínání Karviné v nejvyšší české fotbalové soutěži. Ostravu a celý Moravskoslezský kraj v příštích letech čeká zásadní změna, kdy se tradiční průmyslové město bude muset zaměřit i na jiná odvětví, aby zůstalo zajímavé jak pro mladé absolventy vysokých škol, tak pro investory.

V uvolněnější atmosféře pak proběhlo večerní posezení v irském klubu ve vyhlášené Stodolní. Ostravu tak mohl každý poznat ze všech stran.

V pátek dopoledne se Euro Business Express rozjel zpátky do Prahy. A už nyní se pracuje na jízdním řádu dalších speciálních byznys vlaků, které by v příštím roce mohly zamířit i do zahraničí.