Ruce pryč od banky

Under Armour

Akcie výrobce sportovního oblečeni Under Armour ztratily od začátku roku zhruba osm procent ze své hodnoty. Vzhledem k ziskům ne jsou cenné papíry rozhodně levné, nicméně firma Under Armour dokázala za pouhých dvacet let uspět na americkém trhu, kde je dvojkou za gigantem Nike. A nyní plánuje prorazit na asijských trzích včetně Cíny, přičemž jí má pomoci basketbalová hvězda Steph Curry.

Dobra rada: Under Armour proniká stále více na nové trhy, o čemž se mohou přesvědčit i tu zemští spotřebitelé. Před pár lety nebyla značka v Česku vidět, a dnes se běžně potkává ve fitkách. V případě úspěchu na čínském trhu mohou akcie společnosti zažít ještě pořádný růst nahoru.

Wells Fargo Americký bankovní kolos Wells Fargo zažil v po sledních dnech velký pokles hodnoty, když vyšlo najevo, že jeho zaměstnanci otevřeli bez sou hlasu klientů přes dva miliony bankovních Účtů. Investiční legenda Warren Buffett v důsledku toho přišel během pár dnů o 1,4 miliardy dolarů kvůli sázce na akcie banky, které provedla jeho společnost Berkshire Hathaway. Dobra rada: Americké úřady již sice bance Wells Fargo napařily pokutu 185 milionů dolarů ale tím problémy bankovního domu zdaleka ne končí. Tlak na zaměstnance ve snaze zvýšit zisky může zle pošramotit jeho pověst, což by mělo na jeho hospodaření daleko větší dopady než pokuta. Investoři by proto měli raději dát od banky ruce pryč a pečlivě sledovat, jak se budou vyvíjet počty Účtů a klientů. Akcie Wells Fargo se potápějí (vývoj cen akcií za poslední měsíc, v USD)

Výrobci luxusního zboží Producenti drahých kabelek, hodinek a jiných módních doplňků zažívají horší časy. Kvůli propadu zájmu o luxus a zvýšené konkurenci jim klesají zisky. Provozní zisk skupiny Richemont, kam patří značky Cartier nebo například Dunhill, se za posledních šest měsíců snížil o 45 procent ve srovnání s minulým rokem. Lídr v luxusu - firma Hermes -pak zrušil celoroční cíl růstu tržeb ve výši osmi procent, na což akcie zareagovaly poklesem. Dobrá rada: Na globálním trhu je podle samotných zástupců luxusních značek přebytek zboží, které láká světové boháče. Poptávku pak nepříznivě ovlivňují potíže rozvíjejících se trhů, kolísavost na finančních trzích i nejistota ohledně amerických voleb. „Jsme toho názoru, že současné nepříznivé podmínky se pravděpodobně nezmění v blízké budoucnosti,“ uvedla společnost Richemont. Investoři by proto měli být ohledně akcií producentů luxusního zboží nanejvýš opatrní. Pád akcií Hermes International (vývoj ceny akcie za poslední týden, v eurech)

O autorovi| Vladan Gallistl, gallistl@mf.cz