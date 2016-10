Riskantní bio

OneMain Holdings

Americká finanční společnost OneMain Holdings nezažívá nejlepší časy - její akcie od začátku roku ztratily téměř třicet procent. Firmě, která se zaměřuje na spotřebitelské financování a pojištění, ale věří legendární investor Bill Miller, který se proslavil tím, že do kázal patnáct let po sobě investorům vydělat více, než kdyby investovali do indexu S&P 500. Dobrá rada: Bill Miller není jediný, kdo očekává že se akcie OneMain Holdings zmátoří z úrovní okolo třiceti dolarů za jednu akcii. Společnost Wedbush Securities má cílovou cenu akcie ve výši 45 dolarů a banka J. P. Morgan na úrovni 38 dolarů. Finanční společnosti včetně OneMain Holdings mohou těžit z očekávaného růstu úrokových sazeb v USA a zároveň solidní ho výkonu americké ekonomiky.

Biotechnologické společnosti

Do centra politického dění se v letošním roce dostaly biotechnologické společnosti vyrábějící drahé léky. Na mušku si je vzala demokratická kandidátka Hillary Clintonová, která ostře kritizovala především prudké zdražování léků.

Fond iShares Nasdaq Biotechnology ETF, který sleduje výkonnost akcií těchto společností, se kvůli politickému riziku v letošním roce propadl o více než pětinu a od svého maxima v loňském červenci ztratil přes třicet procent. Podle Stacey Gilbertové z investiční společnosti Susquehanna Financial Group by po volbách mohly zažít biotechnologické firmy růst.

Dobrá rada: Ocenění biotechnologických firem je v současnosti podle expertů již atraktivní.

Investoři by ovšem měli pozorně sledovat, co se bude dít po amerických volbách. Od předvolebních slibů o regulaci cen léků ke skutečné regulaci je totiž vždy daleko. I v případě vítězství Hillary Clintonové tažení proti společnostem nemusí být tak zuřivé, jak se nyní jeví.

Těžařské firmy

Komodity zažívají letos skvělý rok, což táhne nahoru rovněž akcie těžařských firem. Ty jsou nejdražší za posledních čtrnáct měsíců. I přes rychlý růst akcií od minim ze začátku letošního roku mohou ještě dál posilovat. „Je zde další prostor pro růst těžařů vzhledem ke stabilizaci cen komodit,“uvedl pro agenturu Bloomberg Gunther Westen z investiční společnosti Meriten Investment Management.

Dobrá rada: Komoditám pomáhá dobrý výkon globální ekonomiky, a to zejména čínské. Investoři se totiž přestali bát „tvrdého přistání“ čínské ekonomiky, což se odrazilo rovněž v cenách komodit. Akcie těžařských firem tak posílily od začátku roku do minulé středy podle ukazatele Stoxx 600 Basic Resources Index o výrazných 42 procent. Samotné komodity pak po několika letech zažijí opět růstový rok. Jejich další vývoj bude záviset zejména na tom, jak se bude dařit čínskému hospodářství, které musí vyřešit řadu problémů. Investoři by proto měli pečlivě sledovat tamní vývoj.

Vývoj akcii OneMain Holdings

(cena akcií v USD, za posledních 12 měsíců)

Pád biotechnologických firem

(cena fondu iShares Nasdaq Biotechnology ETF v USD, vývoj za posledních 12 měsíců)

Jak se daří těžařským firmám

(podle indexu Stoxx Europe 600 Basic Resources)

