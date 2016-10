Uvědomíte si i některá špatná rozhodnutí. Kdybych tehdy na začátku 90. let věděl to, co v ím teď, moje cesta by byla možná jednodušší a rychlejší.

Uvědomuji si ale, že právě „učit se za chodu“ bylo vždy mým opravdovým know-how. Jsem samorost. K úspěchu mi nepomohl žádný Harvard ani zahraniční stáž.

Záhy jsem však pochopil, že obklopovat se na své cestě zajímavými lidmi, často právě mladšími, kteří mohli čerpat znalosti na akademické půdě nebo za hranicemi, mě zásadně posouvá dopředu. Dávat lidem nahlédnout do svých zkušeností, být v tomto ohledu štědrý a na oplátku zase čerpat ty jejich. Mít kolem sebe tým, který se díky této vzájemnosti zlepšuje, to je jedna z přísad mého receptu. (Podotýkám, že ten tým se zlepšuje i ve fotbale, který hrajeme každé pondělí před prací.)

Rád vydělávám peníze. Baví mě to.

Začínal jsem s milionem a po dvaceti letech jsou z něj miliardy. Za tu dobu jsem se řídil prakticky dvěma principy. Jeden je zcela pragmatický - veškerá investiční rozhodnutí dělám vždy na základě jasných čísel a ekonomicky racionálně podložených modelů opírajících se o reálně existující byznys.

Druhý je spíše morální - mít čisté svědomí a necítit se komukoli zavázaný. Líbí se mi myšlenka, že můj styl podnikání by fungoval stejně dobře kdekoli na světě. Je to univerzální přístup, který se neopírá ani o politické konexe, ani o historické události, jakou byla například privatizace.

Netěšilo by mě to. Takhle si navíc mohu o každém říkat, co chci.

Moje investiční skupina Jet Investment umí zanedbané společnosti s nevyužitými aktivy a špatnými strukturami řízení zase postavit na nohy. Od roku 1997 se nám podařilo uzdravit více než 15 českých průmyslových společností. Vstoupit do nefungujících firem vyžaduje odvahu. Nese to s sebou velká rizika. Možná to je ale právě to, v čem se cítím silný. Nevzdávám se při prvním problému, a protože jsem hrozně tvrdohlavý, sedím u toho tak dlouho, dokud nepřijdu na vhodnou kombinaci řešení.

Nazval bych to zarputilostí. Stejně tak bych si mohl říct, že už jsem si vydělal dost a že je nejvyšší čas s tím praštit. Ale ani to v povaze nemám. Čím víc jsem toho vytvořil, tím větší odpovědnost k již vybudovanému cítím. Peníze poskytují příležitosti.

Nejen v investičním světě, jako například naše fondy pro kvalifikované investory, díky kterým společně dosáhneme na větší investiční sousta, ale i v tom osobním. Sbírání umění, chod mé galerie nebo charita. To jsou věci, které mi dávají smysl a ženou mě dál. Bez peněz člověk nemůže být štědrý. *

O autorovi| Igor Fait, předseda představenstva investiční skupiny Jet Investment