Puč, který pokračuje

Hlavními tvůrci Šteinova svržení jsou místopředsedkyně správní rady VoZP Lenka Poliaková z ministerstva financí a náměstek ministra obrany za Babišovo hnutí ANO Tomáš Kuchta. Ke Šteinově popravě jim ale zpočátku scházely dva hlasy. Poliaková proto pozvala na radu dva členy, jejichž působnost v orgánu byla před časem vážně zpochybněna. Společně pak sesadili šéfk u rady Jitku Šebkovou a ředitele odvolali.

Od Němečka ale Štein dostal hned po puči úkol, že musí do půlky listopadu doplnit řádné a nezpochybnitelné členy správní i dozorčí rady. Ve správní radě jsou tři, v dozorčí pak dva, kteří mají zastupovat odbory. Jak se však v posledních dnech ukázalo, Svaz vojáků z povolání Armády ČR, jehož členy jsou, mezi odboráře nepatří. „Dovoluji si upozornit, že neodstranění uvedených nedostatků v určeném termínu může ve svém důsledku znamenat i zavedení nucené správy,“ pohrozil proto Němeček.

Mezitím dal Štein výpověď dalším dvěma pučistům z pojišťovny – ekonomickému náměstkovi Pavlu Kolářovi, kterého přitom správní rada pověřila řízením pojišťovny, a zástupci ředitele Jaroslavu Hermanovi. „Nucenou správu nemůžeme kvůli tradici Vojenské zdravotní pojišťovny a pojištěncům dopustit,“ vysvětluje ředitel.

Vojenská pokladna je po Všeobecné zdravotní pojišťovně v řadě už druhá, ve které se dosud neúspěšně Andrej Babiš pokusil získat vliv, respektive ji ovládnout. Ministr financí a majitel Agrofertu se v poslední době rozmáchl ve zdravotnictví, vlastní dvě velké polikliniky, ovládá reprodukční medicínu, chce se věnovat plastické chirurgii i výrobě sér a penězovod z jím ovládané zdravotní pojišťovny by do jeho byznys plánů zapadal. A sedmiset padesátitisícový kmen pojištěnců jakbysmet. Pučisté ale popírají, že by se snažili pomoci Babišovi rozkolísanou pojišťovnu ovládnout.

K odvolání ředitele VoZp a šéfk y správní rady potřebovali osm hlasů. Správní rady se ale účastnilo sedm legitimních členů, kteří by jejich konec schválit nemohli.

Povedlo se to až díky hlasům zpochybněných zástupců Svazu vojáků z povolání Františka Beránka a Jaroslava Kalivody.

Nejlepší vědomí

Potíže VoZP ale zásahem ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka neskončily. Přestože by měly být správní i dozorčí rada platně dovolené a usnášeníschopné až počátkem listopadu, nová, „pučistická“ předsedkyně správní rady Lenka Poliaková svolala na 18. října jednání obou samosprávných orgánů. „Předseda správní rady nemá žádné kompetence v oblasti personální politiky. Nejbližším krokem bude společné zasedání správní a dozorčí rady, o které dozorčí rada požádala,“ uvedla.

Opomněla ovšem zmínit, že dozorčí rada žádný termín jednání nestanovila.

Zamlčela i skutečnost, že v dozorčí radě jsou další dva nelegitimní členové – Zdeněk Hradecký a Michal Kališ. Radu pak vede plukovník Pavel Lipka, člověk z ministerstva obrany, které rovněž ovládá hnutí ANO. Zasedání samosprávných orgánů se do vyřešení problémů pojišťovny, jež žádá ministr zdravotnictví Němeček, navíc nezúčastní zástupci jeho resortu. Proto bude muset podle všeho o legitimitě všech kroků rozhodnout soud.

A jaké měli pučisté pro své kroky důvody?

Odvolání Jitky Šebkové vysvětlila Lenka Poliaková tím, že šéfk a správní rady neplnila řádně svou funkci. „Pro odvolání MUDr. Šteina jsem hlasovala, neboť mám obavy o řádné vedení a ochranu dobrého jména VoZP za situace, kdy jsou dozorčí radou zdokumentována pochybení někdejšího pana generálního ředitele při zadávání veřejných zakázek,“ dodala Poliaková.

Přestože podle svých slov ctí presumpci neviny, nemůže přehlédnout fakt, že Šteinovi bylo sděleno obvinění ze spáchání trestného činu, kterým měl poškodit pojišťovnu. „Já jsem při tomto hlasování postupovala podle svého nejlepšího vědomí,“ odmítá Poliaková, že by hlasovala v zájmu svého nadřízeného. Nicméně se v kruzích ministerstva financí už nějaký čas proslýchá, že pokud by „vše dobře dopadlo“, má přislíben od svého šéfa personální postup.

Nezabavený úplatek

Obyčejně bývá důvodem k odvolání manažera špatná finanční situace firmy či instituce, kterou dotyčný řídí. Přestože se o špatném hospodaření VoZP už delší dobu spekuluje, podle občanského sdružení Platforma zdravotních pojištěnců se pojišťovna v indexu, který zohledňuje mimo jiné kumulovaný rozdíl příjmů a výdajů za pět let, finanční rezervy pojišťoven či výdaje na prevenci na jednoho pojištěnce, umístila na třetí pozici se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Jediným argumentem Babišových lidí tak zůstává stíhání ředitele Šteina.

„Rád bych se dozvěděl, v jaké je pojišťovna kondici. Je to smutné, ale tyto informace jako člen správní rady za posledních několik měsíců nemám. O vyšetřování pana ředitele mám informace pouze z tisku,“ durdí se náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta.

Protikorupční policie před časem Šteina a majitele tří marketingových firem Martina Lafka, Pavla Vondrušku a Josefa Svobodu obvinila z toho, že v období od ledna 2014 do července loňského roku mohli pojišťovnu okrást o 12 milionů a 400 tisíc korun. Detektivové tvrdí, že škoda vznikla při náboru nových klientů, například prostřednictvím reklamy při kulturních akcích.

S náborem klientů či spíše s jejich přetahováním měla pojišťovna problém už v minulosti. Prostředníci za to inkasovali nemalé sumy, přesto se příchod nových duší pojišťovně vyplácel, ministerstvo zdravotnictví ale v roce 2014 externí nábory zakázalo. Pojišťovny proto na nové duše zacílily pomocí reklamy. A to je přesně případ VoZP, který teď vyšetřuje policie. Všechny čtyři zmíněné muže policie obvinila ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Podnikatelé pak měli loni předat Šteinovi úplatek 50 tisíc korun.

Paradoxem ovšem je, že finanční prostředky, které VoZP investovala do marketingu, projednala a schválila správní rada a nabídky následně posoudila komise pojišťovny. Na fakturách nikde není Šteinův podpis, ale část správní rady ho za to koupe, jak se dá.

Problém je i s údajným padesátitisícovým úplatkem pro Šteina, který mu měli spoluobvinění jednatelé firem loni v květnu předat v One Café v pražské Galerii Harfa. Detektivové ho nezabavili, přestože jednání podezřelých sledovali.

„Byl jsem obviněn z něčeho, co jsem neudělal. Právníci mi sdělili, že policie nemá v ruce žádný důkaz, proč bych měl být stíhán,“ tvrdí Karel Štein. Ještě před půl rokem si prý nedokázal představit, že tato kauza bude zneužita k ovládnutí vojenské pojišťovny Babišovými lidmi. „Ale nechci se dopouštět spekulací, mohlo by to implikovat spousty různých teorií a to by pojišťovně neprospělo,“ dodává,

Dění v pojišťovně má ovšem turbulentní vývoj. Před uzávěrkou týdeníku Euro soud rozhodl, že by se dva zpochybnění členové správní rady měli zdržet účasti na jejích jednáních. Z puče vzešlá předsedkyně Lenka Poliaková pak po schůzce náměstků ministrů zdravotnictví, financí a obrany zrušila společné jednání samosprávných orgánů a pozvala členy na řádnou schůzi. Pojišťovna pak začala vyčíslovat škody, kterých se členové rady mohli svými pokusy o převzetí vedení VoZP dopustit.