Prolamujeme tabu

Jen pět procent mužů absolvuje pravidelné preventivní prohlídky. To je žalostně málo, vysvětluje personální ředitelka SanofiGroup pro Českou a Slovenskou republiku Anna Hudáková.

* Vaše společnost zvítězila v letošním ročníku soutěže Top odpovědná firma s projektem STK pro chlapy. Někdo to může vnímat jako další pokus o vydělávání na lidském zdraví. Co je tedy cílem projektu?

Vnímání této problematiky prošlo v posledních letech velkou změnou. Zasloužily se o to jak samotné firmy, tak změna společenské atmosféry. Stárnutí populace a s tím související růst nákladů na zdravotní péči kladou daleko větší nároky na samotné farmaceutické firmy, aby přesvědčily společnost, že jejich léky zachraňují nejen životy, ale díky jejich neustále stoupající kvalitě hrají také naprosto klíčovou roli v udržitelnosti zdravotního systému.

Mnoho farmaceutických firem si zároveň uvědomilo, že se musejí daleko více zaměřovat na samotného pacienta, a to zejména v oblasti prevence. Sanofije tradičně velmi silná v oblasti inovativních léků na diabetes a kardiovaskulární onemocnění, u nichž úspěch léčby velmi závisí na změně životosprávy pacienta a odpovědném přístupu k prevenci.

* Léky se přece zkvalitňují neustále, proč by tato skutečnost měla zásadně ovlivňovat reputaci farmaceutických firem?

Většina pacientů je za vyléčení vděčná spíše lékaři než firmě, která lék vyrobila…

Jedním z důkazů může být právě projekt STK pro chlapy, který realizujeme s badmintonistou Petrem Koukalem. Jeho cílem je prolomit tabu o mužském zdraví a zvýšit mezi českými muži povědomí o nutnosti pravidelných preventivních prohlídek. Ty dnes pravidelně absolvuje pouze žalostných pět procent mužské populace.

Petr sám prodělal rakovinu varlat a preventivní prohlídku absolvoval doslova za pět minut dvanáct.

Rozhodl se změnit společenské klima a my jsme hrdí, že se na projektu můžeme podílet s ním. Jen v letošním roce se do projektu zaregistrovalo 22 tisíc mužů. Díky spolupráci se sítí odběrových laboratoří Synlab se nám jen v průběhu léta podařilo přesvědčit 632 „chlapů“, aby absolvovali preventivní odběry zaměřené na identifikaci onkologických rizik, zvýšeného cholesterolu a hladin krevního cukru. Díky tomuto projektu jsme narazili na spoustu neuvěřitelných příběhů mužů, kterým preventivní prohlídka zachránila život a umožnila zahájit včas léčbu.

* Sanofipatří k iniciátorům Memoranda diverzita 2013, jehož cílem je zvýšit nepříliš oblíbenou genderovou vyváženost ve firmách. Nemáte někdy pocit, že je toho tlaku na vyváženost až příliš? Jsou zde skutečně tak závažné překážky pro kariérní růst žen?

Existuje velmi zajímavý výzkum konzultační firmy McKinsey, který ukazuje jasnou korelaci mezi vyšší profitabilitou a diverzifikovaným zaměstnaneckým týmem, a to nejenom z hlediska genderu, ale také z hlediska věku nebo národnosti. Ačkoli máme v top managementu více než polovinu žen, nejde nám v první řadě o genderové statistiky, ale zaměřujeme se zejména na podporu žen v jejich kariéře, soulad mezi vysokým pracovním nasazením a rodinným životem nebo maximální usnadnění návratu z mateřské dovolené. Obecně se v oblasti diverzity soustředíme na šest skupin – ženy, rodiče, zaměstnance nad padesát let, mileniály, expaty a handicapované. Dlouhodobě spolupracujeme s ambasadory těchto skupin při realizaci na míru šitých zaměstnaneckých programů, jako jsou možnosti home office a flexi office, podpora babysittingu, mentoring, mezinárodní mobilita talentů nebo příspěvek na mateřskou školku, který mimochodem naši zaměstnanci preferovali před vznikem firemní školky.

* Český systém vysokého školství je často kritizovaný za malou provázanost s praxí. Máte dostatek kvalifikovaných absolventů?

Máme vlastní programy spolupráce s vysokými školami, které se týkají primárně farmaceutických, lékařských a chemickotechnologických fakult a v jejichž rámci v Sanofia Zentivě, která je součástí naší skupiny, absolvují každý rok stáže desítky absolventů. Zhruba 20 procent z nich u nás posléze najde uplatnění. Protože ten systém funguje velmi dobře, začínáme tuto spolupráci otevírat také s dalšími fakultami zaměřenými na marketing, obchod nebo finance.

Díky tomu, že jsme součástí globální skupiny, pak do Prahy na stáže jezdí také čím dál více absolventů ze zahraničních univerzit a zároveň my vysíláme naše kolegy na projektové stáže do zahraničí. Jsem přesvědčená, že v tomto ohledu jdeme dobrou cestou, koneckonců ve výzkumech atraktivity zaměstnavatelů pro absolventy se pravidelně umísťujeme na předních pozicích.

O autorovi| Václav Herz, herz@mf.cz