Proč je to pořád tak těžké

Na úvod si dovolím ocitovat premiéra, který nedávno řekl: „Pokud lidé chtějí komunikovat s úřady přes internet, musíme jim k tomu dát šanci…“ Navíc od září 2016 začal platit zákon, který implementuje evropské nařízení známé pod zkratkou eIDAS. Jasně říká, že úřad nesmí odmítnout dokument, protože je v elektronické podobě.

Proč je tedy pořád tak těžké s úřady elektronicky komunikovat?

Dle mého názoru úřady při návrzích nových elektronických služeb nespolupracují.

Na vině může být také nedostatečná propagace již hotových elektronických služeb poskytovaných různými úřady. Při rozhovorech s klienty často narážím na zjištění, že o nových službách prostě nevědí. A to jsou lidé, kteří znají a běžně využívají třeba Czech POINT, pracují s internetovým bankovnictvím, využívají moderní aplikace v mobilu apod. Jenže když potřebují výpis z některého systému státní správy, běží si vystát frontu na úřad nebo na poštu.

Ani netuší, že to samé mohou získat mnohem jednodušeji a bez časové ztráty, elektronicky z pohodlí domova nebo práce. Stačí jim k tomu aktivní datová schránka. Že tohle umí, ale nevědí, protože stát neumí svým občanům říct, že pro ně komunikaci s úřady zjednodušil. Dalším problémem jsou nové elektronické služby, které v poslední době nabízejí různé státní úřady. Hned pochopíte, že úřad připravoval službu sám izolovaně, bez ohledu na již hotové služby eGovernmentu. Sami je snadno rozeznáte. Jakmile po vás nová služba chce, abyste se registrovali a založili si nový uživatelský účet, je to špatně. Není nic jednoduššího než umožnit přihlášení se s využitím třeba právě přihlašovacího jména a hesla jako do datových schránek a v budoucnu třeba e-občankou. Danému úřadu by to jistě přineslo více uživatelů využívajících jeho elektronické služby. Ale to ať si posoudí každý úřad – kolik investoval do nové služby a kolik má reálně přistupujících uživatelů, když je nutí k novému procesu registrace. Já bych tipoval, že těch uživatelů je málo.

O autorovi| Ing. Martin Řehořek, jednatel NEWPS. CZ s. r. o.