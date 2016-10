Připravte se na budoucnost

Byznysové zprávy, které v poslední době hovoří o dopravě a logistice, mají jedno společné téma. V průzkumech o výzvách trhu ho potvrzují i sami lidé z oboru. Pro firmy, které převážejí a skladují zboží, je velkou výzvou růst internetového trhu. Je čas změnit myšlení.

Internet letí vzhůru

Podíl internetových obchodů na maloobchodních tržbách by letos měl dosáhnout 9,2 procenta, jak očekává Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Loni to bylo 8,1 procenta. V prvním pololetí Češi utratili v e-shopech 41 miliard korun, meziročně o 18 procent víc. „Výsledky české e-commerce v prvním pololetí odpovídají našim optimistickým předpokladům. Češi již nenakupují na internetu pouze nejdražší zboží, ale také zboží běžné denní spotřeby,“ uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. Důvěra českých zákazníků k internetovým obchodům podle něj nadále roste a ty jsou již nedílnou součástí nakupovacích návyků. Trh e-commerce v Evropě letos přesáhne půl bilionu eur, v přepočtu 13,5 bilionu korun. V Evropě by se měl v následujících pěti letech trh dokonce zdvojnásobit. České e-shopy za sebou mají rekordní rok. „Podle našeho výzkumu se téměř 78 procentům e-shopů podařilo loni zvýšit obrat, jeho pokles naopak hlásí pouze deset procent e-shopů,“uvedl ředitel konzultační společnosti Acomware Jan Penkala. Letos očekává 84 procent internetových obchodů růst obratu minimálně o desetinu.

Pro logistiku a dopravu je to zcela nový segment, který může rozhodovat o úspěšných a neúspěšných. Vliv bude mít podle odborníků na potřebu dalších distribučních prostor a také na rostoucí poptávku po službách, které podpoří e-fulfillment a logistiku.

Už během uplynulých čtyř let přispěl podle zprávy společnosti Prologis citované v časopise Logistika k pronájmu nových e-fulfillmentových prostor o celkové rozloze více než pěti milionů metrů čtverečních.

Zároveň je hnací silou růstu zaměstnanosti v hlavních logistických centrech. Na Českou republiku připadá přibližně deset procent celkové poptávky a devět procent přímých pronájmů e-commerce v Evropě. Česko patří společně s Velkou Británií, Německem, Francií a Polskem mezi top pět trhů v Evropě.

Analýza ukazuje, že pokaždé, když v rámci e-commerce dosáhly prodeje hodnoty jedné miliardy eur, bylo potřeba dalších 77 tisíc metrů čtverečních nových prostor.

Výzkumníci společnosti Prologis očekávají, že v nadcházejících pěti letech bude v nových zařízeních e-fulfillmentu třeba zaměstnat na 200 tisíc nových pracovníků.

V souvislosti s rostoucími tržbami a distribuovaným objemem zboží bude také v dalších pěti letech potřeba 15 milionů metrů čtverečních nových logistických ploch.

Rychlost rozhoduje

Obor e-commerce je značně náročný na rychlost dodání. Protože Česko je velmi vyspělým trhem, jsou zákazníci také velmi rozmazlení. Zboží chtějí nejlépe druhý den, neplatit dopravu a dostat navíc dárek. Většina českých e-shopů (60 procent) je díky distribuci schopna doručit zboží do druhého dne, pětina do 48 hodin a pouze pětina zvládá doručení ještě v den přijetí objednávky. Podnikatelé z oboru se na rychlost přepravy zaměřují, výrazně totiž ovlivňuje zákaznickou spokojenost. Ukázal to průzkum Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu mezi 400 provozovateli e-shopů.

Právě rychlost dodání má vliv na další výrazné novinky, které se v oboru chystají. Navenek nejsou tolik znatelné, nicméně velké sklady bez nich dnes již nemohou fungovat. Řeč je o nových technologiích -skladovacích chytrých softwarech, dronech či nastupující robotizaci skladů.

Drony už firmy testují například pro účely inventury skladů, respektive reálné kontroly zboží. Mohou snímat čárové kódy a pohybovat se daleko rychleji, než by to dokázala fyzická kontrola.

V Česku jde zatím o první vlaštovky, ale v oboru logistiky a dopravy se situace mění velmi rychle, a za pár let se tak zřejmě naplní vize technologických gigantů, jako je například Google, který na roboty pro průmysl vsází. Americká internetová společnost za posledního půl roku převzala už sedm technologických firem, s jejichž pomocí chce vytvořit novou generaci robotů. Podle zdrojů deníku The New York Times (NYT) by předpokládaným cílem Googlu mohl být zpracovatelský průmysl a maloobchod, kde by soupeřil se společnostmi, jako je internetový prodejce Amazon.

Za projektem stojí inženýr Andy Rubin, díky němuž se software Android od Googlu stal předním světovým operačním systémem pro chytré telefony. Firmy, které Google získal, jsou podle NYT schopny vytvořit technologie nutné k vytvoření mobilního zručného robota. Rubin zároveň listu řekl, že pracuje na dalších akvizicích.

Google nedávno začal experimentovat v oblasti doručování zásilek. Využívá přitom svou službu Google Shopping, jejíž části by se prý mohl pokusit zautomatizovat. Zpráva se objevila několik dní poté, co šéf internetového obchodního domu Amazon oznámil, že firma testuje doručování zásilek pomocí bezpilotních letounů. Dálkově řízené letouny mají v budoucnu vyzvednout zásilku v distribučních centrech Amazonu a dopravit ji zákazníkům do místa bydliště.

Amazon se chystá na využití robotiky i ve skladech. Jeho vybrané týmy mají v rámci nových testů kratší pracovní týden (a menší výplatu), přičemž se počítá s tím, že zbytek práce za ně vykonají robotické systémy.

Šest věcí, které zahýbou trhem

Softwarové novinky koneckonců zmiňuje ve své pravidelné zprávě s výhledem do budoucna i světový logistický gigant DHL. Jeho Studie Logistics Trend Radar 2016 popisuje 26 důležitých trendů, které by mohly mít vliv na odvětví logistiky v horizontu nadcházejících pěti až deseti let.

Novinky představil Markus Kuckelhaus: „Logistika bývala docela nudný průmysl s velmi nízkou úrovní inovací. Ale teď vidíme mnoho startupových firem, které se snaží zvýšit efektivitu v různých oblastech logistiky. To dělá tento druh průmyslu mnohem zajímavějším oproti minulosti.“

Mezi nejdůležitější šestici oblastí, které do roku 2030 promluví do logistiky a dopravy, patří podle něj na prvním místě data. Zní to sice velmi obšírně, ale zpracování správných dat a trendů umožní dle jeho názoru předvídat a řídit rizika, která jsou spojená s doručováním ze skladů směrem k zákazníkům. Dalším rozhodujícím prvkem podle něj budou senzory. Mají být v autech, na paletách, v regále, zkrátka všude. Napovědí, kde kolik zbývá místa nebo jak často a dobře je využíváno. Opět ve spojení s daty může jít o důležitý prvek předvídání procesů.

Mezi další novinky patří chytré brýle.

Například DHL už je nasazuje svým skladníkům v USA či Asii. Na základě výstupů z počítačového systému je mohou dovést na místo, kde zboží je, najít jiné volné místo, mohou skenovat čárové kódy a generovat seznam zboží.

Další výzvou má pak být 3D tisk. I když Markus Kuckelhaus připouští, že až 80 procent zboží se nehodí pro 3D tisk, v některých oborech, jako například ve zdravotnictví, to vhodné je. Ve skladech mohou tak přímo na 3D tiskárnách vznikat výrobky, jako jsou například zdravotnické pomůcky, aniž by je musela doprava do skladu nákladně dovážet. O dronech a robotech již řeč byla, Markus Kuckelhaus nicméně zmiňuje i negativní hlediska.

Těmi jsou v Evropě zejména legislativní překážky dosud bránící jejich využití. •

41 miliard Kč utratili Češi v e-shopech jen za první pololetí letošního roku.

O autorovi| Václav Herz, herz@mf.cz