Nangu. TV Zdeněk Gerlický • ředitel a předseda představenstva

K 1. listopadu 2016 se stal ředitelem společnosti nangu. TV Zdeněk Gerlický, který byl zároveň jmenován předsedou představenstva společnosti. Zdeněk Gerlický pracuje ve společnosti nangu. TV od roku 2007. Poslední čtyři roky zastával pozici technického ředitele. Je zodpovědný za úspěšnou realizaci projektů v České republice i v zahraničí. Pod jeho vedením bude nangu. TV součástí transformace televize a způsobu, jak je televize sledována. V této pozici bude jeho cílem další vývoj platformy, upevnění dominantní pozice na českém a slovenském trhu a úspěch na dalších trzích. Michal Kožíšek, který dočasně zastával roli ředitele nangu. TV, se po stabilizaci řízení přesune do dozorčí rady společnosti.

České dráhy Martin Bělčík • vedoucí úseku projektů a mezinárodních vztahů Miroslav Kupec • vedoucí úseku techniky, servisu a majetku

Dozorčí rada Českých drah (ČD) dnes odvolala dva členy představenstva firmy. Vedení organizace opustí Roman Štěrba zodpovědný za úsek projektů a mezinárodních vztahů a František Bureš, který má na starost mimo jiné správu majetku. Nahradit by je měli šéf odboru projektů a strategie Martin Bělčík a vrchní přednosta pražského depa Miroslav Kupec. Bělčík, který má vystřídat Štěrbu, pro ČD pracuje od roku 2012. Předtím působil v úseku ekonomiky ministerstva obrany, naposledy jako náměstek ministra, jak uvedly ČD. Kupec před příchodem do Českých drah působil ve vrcholných manažerských funkcích strojírenských firem, mimo jiné F. X. Meiller a ČKD Vagonka. Zaměstnancem ČD je od roku 2013. Oba odvolaní členové představenstva zůstanou ve vysokých pozicích v rámci skupiny Českých drah. Štěrba by se měl nadále věnovat zejména mezinárodním projektům ČD, Bureš se stane členem představenstva dceřiné firmy ČD, Výzkumného ústavu železničního.

Porsche Inter Auto Michael Antosch • generální ředitel

Novým generálním ředitelem největšího tuzemského prodejce vozů koncernu VW, společnosti Porsche Inter Auto, bude od ledna Michael Antosch (47), který dosud řídil část tuzemských poboček. Nahradí Christiana Langa, který se po pěti letech vrací do Rakouska. Antosch převezme kompletní zodpovědnost za všechny pobočky společnosti, za importéra značky Porsche a výhradní zastoupení Bentley a Lamborghini v České republice. Doposud zastával funkci ředitele poboček Porsche Praha Smíchov, Porsche Praha Prosek, Porsche Hradec Králové a Auto Heller Ostrava a Opava.

Lang (49) bude mít od ledna v Porsche Holdingu v Salcburku na starost vedení maloobchodních aktivit v regionu střední a východní Evropy a Itálie. Od příštího roku se zároveň dosavadní zástupce ředitele poboček Auto Heller v Ostravě a Opavě Martin Skront (41) stane ředitelem Porsche Praha Smíchov. Porsche Inter Auto převzalo Auto Heller v roce 2014.

Sophos Jiří Kolc • distribution manager CEE

Sophos oznámil jmenování nového distribution managera pro region střední a východní Evropy. Stal se jím Jiří Kolc, který bude zodpovědný za růst distribuční sítě a zajištění kompletní nabídky produktového portfolia společnosti Sophos v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Jiří Kolc, který bude sídlit v Praze, působil více než 18 let v oblasti obchodu v IT a přináší do Sophosu své zkušenosti s firmami různých velikostí, ať už se jednalo o distribučního partnera, nebo vendora.

HB Reavis George Leslie • ředitel správy investic

Mezinárodní developerská společnost HB Reavis jmenovala George Leslieho novým ředitelem sekce investičního managementu. Jeho hlavním úkolem bude správa dosavadních investic skupiny a podpora rozvojových plánů společnosti na mezinárodních trzích. Nový ředitel správy investic HB Reavis vystudoval univerzity v anglickém Readingu a ve Vancouveru a Victorii v Kanadě. Osmnáct let pracoval pro různé mezinárodní finanční instituce, zejména ve střední Evropě. Byl generálním ředitelem společnosti GLL pro střední a jihovýchodní Evropu, kde realizoval transakce v hodnotě více než jedna miliarda eur a podílel se na projektech joint venture v Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku.

V roce 2009 založil vlastní společnost Capital Management, poskytující přeshraniční služby pro obnovu kapitálu finančních institucí. V posledních letech úspěšně vedl rozsáhlé projekty včetně restrukturalizací realitních fondů, řízení firem při krizovém převzetí i rizikových investic ve spolupráci se společnostmi jako Europa Capital, Helaba, PBB, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a dalšími špičkovými finančními institucemi.