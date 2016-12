Zdeněk Hausvater (37) nastoupil do společnosti Arcona Capital v roce 2013 do pozice seniorní manažer správy nemovitostí. Nově má na starost vyhledávání investičních příležitostí pro fondy spravované společností Arcona Capital ve střední a východní Evropě a rozvíjení vztahů s novými klienty. Zároveň bude i nadále řídit slovenské nemovitostní portfolio investičního fondu Arcona Property Fund, který je obchodovaný na burze Euronext v Amsterodamu. Zdeněk Hausvater má více než desetileté zkušenosti z nemovitostního trhu v České republice a na Slovensku. Před svým nástupem do společnosti Arcona Capital působil ve firmách CPI Group, King Sturge a Cushman & Wakefield. Je absolventem britských univerzit University of Plymouth a University of Reading, kde získal titul Master of Real Estate. Zdeněk Hausvater se ve volném čase věnuje mimo jiné architektuře a sportům, zejména hraje rád fotbal.

Přední architektonická, projekční a stavebněporadenská kancelář Obermeyer Helika posiluje své vedení. Novým obchodním ředitelem byl jmenován Petr Vašina, který bude mít na starost řízení celého obchodně-marketingového týmu a jednání s klíčovými zákazníky. Pozice ředitele výroby se současně ujímá Tomáš Janeček, jehož základním úkolem bude rozvoj projektování v BIM technologii ve všech profesích. Oba noví ředitelé působí ve společnosti již od roku 2013.

Petr Vašina do skupiny Obermeyer nastoupil v roce 2013 jako obchodní ředitel pro Slovenskou republiku. V roce 2014, kdy se skupina Obermeyer stala technickým poradcem Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR při výběru subjektu, jenž se formou PPP ujme výstavby bratislavského obchvatu, přešel do divize PPP a stal se výkonným ředitelem tohoto projektu. Poté, co bylo poradenství úspěšně ukončeno, se stal nově obchodním ředitelem společnosti Obermeyer Helika v České republice.

Tomáš Janeček působí ve skupině Obermeyer od roku 2013, a to nejprve jako ředitel divize Letiště a od roku 2014 jako ředitel divize PPP, kde se společně s Petrem Vašinou věnoval PPP projektu bratislavského obchvatu. Tomáš Janeček se jako architekt v minulosti podílel na řadě významných projektů.

Jedním z nich je například Terminál sever 2 na Letišti Praha-Ruzyně, jehož byl v letech 2000 až 2006 hlavním architektem. Před jmenováním do nové funkce výrobního ředitele společnosti Obermeyer Helika působil jako koncepční architekt přestavby a rozvoje sedmi řeckých regionálních letišť ve spolupráci se sesterským ateliérem Obermeyer Hellas.

Čedok Jan Koláčný generální ředitel

Dozorčí rada cestovní kanceláře Čedok odvolala představenstvo firmy i generálního ředitele Radka Drechslera. Novým šéfem se stal bývalý obchodní ředitel cestovní kanceláře Exim tours Jan Koláčný. Změny následují poté, co nejstarší českou cestovní kancelář koupila v létě polská cestovní kancelář Itaka. Koláčný byl v letech 2001 až 2011 obchodním ředitelem cestovní kanceláře Exim tours. V posledních pěti letech působil ve vedení polské cestovní kanceláře Itaka. Od srpna 2016, kdy Itaka koupila většinový podíl v Čedoku od turecko-americké investiční společnosti Odien, byl Koláčný odpovědný za tuto investici a působil jako představitel nového vlastníka u vedení Čedoku.

Renomia group Jeffrey Manners poradce představenstva

Renomia group, největší poradenská firma v oblasti pojištění v regionu střední a východní Evropy, posiluje svůj mezinárodní tým. Jeff rey Manners, pocházející z USA, bude mít jako poradce představenstva na starost rozšíření a posílení mezinárodních aktivit značky Renomia. Jedním z jeho cílů bude i podpora rozvoje nedávno vytvořené společnosti Renomia European Partners, která je aktivní v 29 zemích střední a východní Evropy a SNS a která je součástí globálních mezinárodních sítí.

Jeff rey Manners má více než 35leté zkušenosti v pojišťovacím oboru. Ve střední a východní Evropě pracoval jak pro pojišťovny, tak i pro pojišťovací makléře.

Žabka Pavla Skalická provozní manažerka pro obchodní

Tým obchodní sítě Žabka byl posílen o tři nové členy – Pavlu Skalickou, Matúše Novotného a Aleše Lyseka. Pavla Skalická (40) se stala novou provozní manažerkou pro obchodní síť provozoven Žabka. Ve své nové roli bude zodpovědná hlavně za rozvoj sítě z provozního hlediska a nedílnou součástí její nové práce je dále expanze v rámci českého trhu. Během své pracovní kariéry působila Pavla Skalická v různých provozních pozicích ve společnostech Kaufl and a Tesco. Tým finančního oddělení vede Matúš Novotný (34). Před nástupem na místo manažera finančního oddělení zastával různé pozice ve společnosti Tesco Stores ČR, kde v uplynulých letech prokázal své manažerské schopnosti. Před příchodem do Teska působil v poradenské společnosti PwC. Matúš Novotný vystudoval marketing a obchod na Vysoké škole báňské v Ostravě a v roce 2013 získal profesní kvalifi kaci ACCA. Tým komerčního oddělení a zásobování pro provozovny Žabka vede Aleš Lysek (38). Do Tesco Franchise Stores ČR nastoupil do pozice manažera komerčního oddělení a zásobování v polovině tohoto roku. Je zodpovědný za řízení komerčního oddělení a zásobování. Před nástupem do této pozice zastával různé funkce ve společnosti Tesco Stores ČR. Do Tesco Franchise Stores přichází z pozice ředitele moravského hypermarketu, kde v uplynulých letech prokázal své manažerské schopnosti. Aleš Lysek vystudoval střední školu cestovního ruchu a hotelnictví v Havířově. Ihned po škole začal podnikat v pohostinství, kde získal své první manažerské zkušenosti, které následně využil v maloobchodu.