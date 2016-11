V Touaxu by ráda využila zkušenosti, které získala ve společnostech Voith Industrial Services, GE Aviation Czech, Bosal či Faurecia Exhaust Systems. Je absolventkou Vyšší odborné školy sociálně právní vPraze v oboru personální řízení. Mluví anglicky a ve volném čase se ráda věnuje lyžování, tanci, četbě a grafologii.

Inspiro Ben Olšanský • COO

Dosavadní senior digital strategist Ben Olšanský nově zastává pozici chief operating officer a přebírá část kompetencí od CEO firmy Martina Ježka. Organizační změny přicházejí po letošním výrazném růstu agentury. Ben Olšanský do Inspira nastoupil v říjnu 2010 jako media specialist.

Během šesti let působení ve firmě se vypracoval do pozice senior digital strategist, kde poslední dva roky vedl analyticko-mediální oddělení. V nové pozici COO se zaměří hlavně na další prohloubení spolupráce specialistů na sociální média, PR a digitál.

Microsoft ČR a SR Ivo Kramoliš • ředitel divize Služby

Od 1. října 2016 vede Ivo Kramoliš divizi Služeb ve společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. V této roli zodpovídá za digitální transformaci v oblasti služeb pro velké podniky a státní správu, řízení zákaznické zkušenosti, vytváření inovativních scénářů a nových obchodních příležitostí pomocí cloudových řešení. Ivo Kramoliš přináší do Microsoftu bohaté zkušenosti z poradenství, které získal během svého působení ve střední a východní Evropě ve společnostech IBM, Lundegaard, SAP a Siemens. Naposledy působil jako partner v Global Business Services ve společnosti IBM pro Českou republiku a Slovensko.

Best Communications Jitka Kvartková • ředitelka oddělení nemovitostí

Do Best Communications nastupuje do pozice ředitelky oddělení nemovitostí Jitka Kvartková. Bude poskytovat strategické poradenství v oblasti komunikace klientům z oboru realit. Kvartková bude úzce spolupracovat s Euanem Edworthym, zakladatelem a ředitelem agentury, a povede tým čtyř zkušených profesionálů. Jitka Kvartková přichází z poradenské firmy Cushman & Wakefield, ve které 12 let vedla oddělení vztahů s veřejností. Odpovídala za český a slovenský trh a koordinovala aktivity na středoevropské úrovni. Kariéru v oblasti komunikace zahájila v roce 2000 v PR agentuře Mmd (dnes Grayling) a následně dva roky pracovala v agentuře B. I. G. Public Relations. Jitka Kvartková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.

CBRE Katarína Brydone • head of retail

Společnost CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, jmenovala Katarínu Brydone do pozice head of retail. Katarína bude zodpovědná za koordinaci a rozvoj všech retailových činností, které CBRE v dané oblasti poskytuje, tedy investiční nemovitosti, pronájem, asset services, building consultancy a další služby podporující retail, a to průzkum trhu a marketing. Katarína působí ve společnosti CBRE více než deset let, převážně v oblasti investic. Katarína získala magisterský titul v oboru Property Investment and Management v Nottingham Trent & Sheffield Hallam University, dále magisterský titul v Management and International Business z Nottingham Trent University.

Svaz průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj • první viceprezident

Jan Rafaj (39) byl zvolen prvním viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Jako první viceprezident bude zastupovat prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka při klíčových jednáních. Jan Rafaj byl viceprezidentem SP ČR od roku 2011 a věnuje se oblasti trhu práce a sociálnímu dialogu. Je důležitým členem delegace zaměstnavatelů na jednáních Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity). Od roku 2016 je rovněž místopředsedou představenstva společnosti ArcelorMittal Ostrava, kde působí ve funkci ředitele pro personalistiku a vnější vztahy. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzitě v Brně, později získal titul MBA. Obdržel ocenění Mladý manažerský talent 2011 a Manažer roku 2011 v odvětví výroba kovů a slitin. Je ženatý, má syna Jana.

E. ON Česká republika Martin Záklasník • člen představenstva

Energetickou společnost E. ON Česká republika povede od poloviny příštího roku současný viceprezident T-Mobilu Martin Záklasník. Ve funkci předsedy představenstva nahradí od 1. července 2017 Michaela Fehna. Záklasník se od 1. listopadu stal novým členem představenstva E. ON Czech Holding AG a současně také jednatelem E. ON Česká republika. Záklasník (39) pracoval jako konzultant ve společnosti Detecon International Bonn a v roce 2006 převzal v Berlíně jako vedoucí pracovník zodpovědnost za vybudování business developmentu u společnosti Satellic Traffic Management. Následně od roku 2008 pracoval v Praze v pozici obchodního ředitele ve společnosti T-Systems. Od roku 2014 byl vedoucím B2B marketingu a prodeje top zákazníkům společnosti T-Mobile v Praze.