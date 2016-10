Verny (60) je mezinárodně uznávanou kapacitou v oblasti evropského i mezinárodního práva. Devět let působil jako hlavní právní poradce Evropské komise v harmonizačních otázkách. V době přijímání České republiky do Evropské unie zodpovídal za zajištění souladu českého práva s právem evropským. Ze stejné pozice se zabýval rovněž slovenským, maďarským, estonským a chorvatským právem. Profesor Arsene Verny, původem z Ústí nad Labem, působil v posledních letech jako advokát zejména v Bruselu a Berlíně a nyní se vrací do České republiky a stává se členem týmu advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný. Specialista na soukromé a veřejné hospodářské právo se v kanceláři zaměří na budování specializace v oblasti evropského dopravního a soutěžního práva a práva nových médií jakožto práva IT/IP. Arsene Verny, držitel prestižního akademického titulu Jean Monnet Professor, patří k předním evropským akademikům. Přednášel na řadě významných univerzit. Vedle této činnosti zastával na vysokých školách i významné manažerské posty.

Taylor Wessing Lucie Šmídová • business development manažerka

Lucie Šmídová (33) se stala novou business development manažerkou v advokátní kanceláři Taylor Wessing Praha. Ve své nové pozici se zaměří především na implementaci a rozvoj standardních business development nástrojů a databází v souladu s globálními standardy Taylor Wessing v rámci České republiky. Lucie Šmídová působila před nástupem do společnosti Taylor Wessing Praha v obdobné pozici v advokátní kanceláři Peterka & Partners, kde pracovala také v oblasti business developmentu a client relationship managementu v rámci CEE regionu a během svého působení koordinovala aktivity v 11 zemích Evropy. Zkušenosti v oblasti komunikace a marketingu získala i v pozicích marketingových a PR manažerů.

Dlouhodobě ve své předešlé praxi podporovala nejen klienty v České republice, ale také na Slovensku a v Polsku. Lucie Šmídová vystudovala Technickou univerzitu v Liberci, ve volném čase ráda cestuje a fotografuje, mezi její oblíbené aktivity patří flamenco.

Granette & Starorežná Distilleries Zuzana Behová • marketingová ředitelka Petr Tománek • obchodní ředitel Jan Doležel • ředitel pro export

Druhý největší výrobce lihovin v Česku, Granette & Starorežná Distilleries (GSD) má od září nové ředitele marketingu, obchodu a exportu. Cílem je více strukturovat firmu tak, aby se posílil růst jednotlivých značek. Novou marketingovou ředitelkou je Zuzana Behová, která pracovala jako marketingová manažerka v Plzeňském Prazdroji. Působila také v agentuře Leo Burnett Advertising jako ředitelka pro strategické plánování. V letech 2011 až 2014 zastávala pozici ředitele ruské pobočky Cocoon Group, která vyvíjela obalový design pro značky Absolut, Becherovka nebo pivovar Efes. Od roku 2014 pracovala jako nezávislý marketingový konzultant například i pro ruský Avtovaz (Lada) či likérku GSD. Mezi její záliby patří kultura, sport a cestování.

Obchodním ředitelem GSD se stal Petr Tománek, který má za sebou různé manažerské funkce ve společnosti Coca-Cola, kde začínal jako obchodní zástupce. Přes manažerské pozice v prodeji se vypracoval na manažera logistiky a následně manažera rozvoje prodejních dovedností pro celou Českou republiku. Od roku 2008 byl sedm let manažerem nákupu pro Česko a Slovensko.

Před nástupem do pozice obchodního ředitele GSD působil v pozici route to market manažera, kde měl například na starost prodejně-distribuční strategie, segmentaci zákazníků či řízení procesů napříč odděleními.

Likérka zřídila novou funkci ředitele pro export, do které jmenovala Jana Doležela. V předchozích letech Doležel pracoval v marketingovém oddělení British American Tobacco, z toho dva roky ve Velké Británii. Působil také v Plzeňském Prazdroji. Od roku 2014 byl marketingovým manažerem GSD. Nyní má ve firmě na starost export a importované značky.

ABB Petr Šimáček • ředitel obchodních jednotek ABB Pohony

ABB, přední dodavatel technologií voblasti automatizace a energetiky, jmenovala s účinností od 1. července 2016 Petra Šimáčka (41) do funkce ředitele obchodních jednotek ABB Pohony v divizi Robotika a pohony ABB Česká republika.

Petr Šimáček pracuje ve společnosti ABB již 13 let. Po ukončení vysokoškolských studií započal v roce 2003 svoji kariéru v jednotce ABB Robotika Česká republika, kde postupně zastával nejrůznější pozice od servisního technika přes projektového a servisního manažera až po divizního manažera servisu. Bohaté zkušenosti ze zahraničního prostředí získal díky svému čtyřletému působení v ABB Velká Británie. Petr Šimáček je absolventem oboru průmyslová automatizace na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Ve studiu automatizace a robotiky dále pokračoval na Technologické univerzitě ve finském Tampere, kde získal magisterský titul.

DNS-OARC Ondřej Surý • předseda představenstva

Centrum operací, analýz a výzkumu systému doménových jmen DNS-OARC zvolilo do svého představenstva Ondřeje Surého, technického partnera sdružení CZ. NIC.

Ondřej Surý tak symbolicky přebírá štafetu od výkonného ředitele správce české národní domény Ondřeje Filipa, který působil v řídícím orgánu DNS-OARC od roku 2010, přičemž od roku 2012 byl předsedou této organizace. Ondřej Filip již letos nemohl být do představenstva DNS-OARC zvolen, jelikož funkční období členů vedení je maximálně šest let. Nezisková organizace DNS-OARC sdružuje klíčové společnosti z oblasti výzkumu, vývoje a implementace internetových technologií. Současně působí jako platforma pro výměnu informací a koordinaci postupů proti bezpečnostním hrozbám.