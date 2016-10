Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Hovoří plynně anglicky a částečně též indonésky a francouzsky.

CHEP Volker Sdunzig • viceprezident pro střední a východní Evropu

CHEP, společnost zabývající se logistikou pro celosvětový dodavatelský řetězec, jmenovala Volkera Sdunziga viceprezidentem pro střední a východní Evropu. Ve své nové roli se zaměří zejména na růst obchodu a rozvíjení synergií napříč těmito oblastmi Evropy. Bude řídit obchodní aktivity společnosti CHEP v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, České republice, Slovensku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Pod jeho odpovědnost budou spadat i severské země. Volker Sdunzig nastoupil do společnosti CHEP v roce 2010 jako finanční ředitel pro střední Evropu a automobilový průmysl. Brzy nato byl povýšen na finančního ředitele pro Asii se sídlem v Singapuru a poté se v lednu 2014 stal finančním ředitelem společnosti CHEP pro Evropu.

Clever Monitor Ljubo Tomanovič • obchodní ředitel

Vedení společnosti Clever Monitor, nabízející klientům nástroj pro přímý marketing s umělou inteligencí, posílí Ljubo Tomanovič. Ve své pozici obchodního ředitele bude zodpovídat za implementaci a rozvoj obchodní a prodejní strategie společnosti, realizaci obchodní politiky a vytváření a udržování obchodních vztahů s partnery jak vČeské republice, tak především v USA.

Ljubo Tomanovič přišel do Clever Monitoru ze společnosti Europe Media Nest (Praha), kde působil od dubna 2015 a zastával funkci obchodního ředitele. V minulosti pracoval v pozicích account manager ve společnosti NK Collective (New York), kde měl na starost jak americké, tak i evropské klienty. Více než deset let byl rovněž činný v televizních a filmových produkcích.

PwC Legal Zuzana Wohlmuth • vedoucí advokátka

Zuzana Wohlmuth vstupuje do mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal jako vedoucí advokátka. Specializuje se na korporátní právo, private equity a smluvní právo. Oborově se zaměřuje na automobilový průmysl, investiční fondy, bankovnictví a finance a na nemovitosti. Již od studentských let pracovala Zuzana Wohlmuth v pražské pobočce německé advokátní kanceláře Noerr, kde se vypracovala až do pozice lokální partnerky. Zaměřovala se zejména na obchodní právo, fúze a akvizice a reality. Poté působila jako právní poradkyně v privátní bance Banque Privée Edmond de Rothschild, kde byla v týmu specialistů na daňové plánování, strukturování a investiční poradenství.

Dopravní podnik hl. m. Prahy Peter Hlaváč • ekonomický ředitel

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) má nového ekonomického ředitele. Byl jím ustanoven na jednání představenstva DPP Peter Hlaváč. Mezi hlavní úkoly nového ekonomického ředitele bude v krátkodobém horizontu patřit příprava finančního plánu pro rok 2017 a následně příprava strategického výhledu hospodaření na následující období tří let s důrazem na zvýšení efektivnosti hospodaření společnosti. Peter Hlaváč v průběhu své manažerské kariéry působil v různých vedoucích funkcích hlavně v papírenském průmyslu, ve společnostech Mondi SCP Ružomberok a SHP Harmanec a v oblasti energetiky ve společnosti SPP Distribúcia. Je absolventem Slovenské technické univerzity v Bratislavě a Institut Frangaise du Pétrol v Paříži. Peter Hlaváč je zapáleným entomologem, zajímá se o historii Balkánu, rád hraje tenis, lyžuje a především se věnuje své rodině.

Cushman & Wakefield Jana Brožová, senior konzultantka Martin Stričko, senior analytik Jakub Kodr, senior konzultant Magsud Rahmanov, senior analytik

Jana Brožová, Martin Stričko, Jakub Kodr a Magsud Rahmanov byli povýšeni do pozice seniorů v realitně poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

Jana Brožová, senior konzultantka z týmu oceňování nemovitostí, pracuje ve firmě Cushman & Wakefield od roku 2013.

Připravuje ocenění jak pro bankovní, tak pro interní účely. Během roku 2016 spolupracovala na rozvoji oddělení poradenských služeb. Vystudovala mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze s vedlejší specializací na oceňování podniků a nemovitostí. Ve volném čase hraje závodně softbal, letos její tým vybojoval medailové umístění v nejvyšší soutěži České republiky.

Martin Stričko, senior analytik z oddělení průzkumu trhu ve firmě Cushman & Wakefield, analyzuje statistická data a zpracovává poradenské studie.

Zároveň zastupuje společnost Cushman & Wakefield v Prague Research Foru a Industrial Research Foru. Vystudoval aplikovanou informatiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Rád cestuje, plave a hraje fotbal.

Jakub Kodr, senior konzultant z průmyslového týmu Cushman & Wakefield, se věnuje především pronájmu průmyslových prostor v České republice. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Mezi jeho záliby patří sport a ekonomika.

Magsud Rahmanov, senior analytik hotelového týmu, se zaměřuje na hotelové transakce v Evropě. Absolvoval studium střední školy v Kansasu, v USA. V roce 2015 získal titul BBA na University of New York in Prague. Hovoří sedmi jazyky včetně češtiny. Rád cestuje a hraje fotbal nebo šachy.