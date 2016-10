Havel, Holásek & Partners Milan Brouček * seniorní ekonomický poradce

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners začala od října spolupracovat s Milanem Broučkem (39). Bývalý hlavní ekonom českého i slovenského soutěžního úřadu přišel do kanceláře z generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž a v kanceláři Havel, Holásek & Partners povede tým soutěžních ekonomických poradců, který bude úzce spolupracovat s právníky zaměřenými na právo hospodářské soutěže. Milan Brouček je odborníkem na ekonomické analýzy s využitím kvantitativních technik v kontextu práva hospodářské soutěže, regulace a komerčních sporů. Specializuje se na poradenství v oblasti zneužití dominance, soutěžněprávního posuzování fúzí a akvizic, kartelů, vertikálních dohod, sektorové regulace a komerčních sporů. Před nástupem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners působil tři a půl roku na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž. V letech 2012 a2013 pracoval jako hlavní ekonom na slovenském soutěžním úřadu (PMÚ). Předtím strávil téměř osm let na českém soutěžním úřadu (ÚOHS), kde byl od roku 2009 hlavním ekonomem v sekci hospodářské soutěže a od roku 2010 zástupcem místopředsedy pro hospodářskou soutěž. Milan Brouček také pravidelně publikuje a přednáší, na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně vyučuje předmět soutěžní ekonomie.

Státní tiskárna cenin Tomáš Hebelka * generální ředitel

Novým šéfem Státní tiskárny cenin se od října stal Tomáš Hebelka (43). Na základě výsledků výběrového řízení jej jmenoval do funkce ministr financí Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo financí (MF) vyhlásilo veřejné výběrové řízení na generálního ředitele Státní tiskárny cenin v květnu. Hebelka má podle MF zkušenosti z oblasti strategického a procesního managementu v oboru reprografických služeb, IT a ICT i z oblasti bezpečnostních rizik a státní správy. Předchozímu šéfovi tiskárny Pavlu Novákovi ke konci května skončila smlouva, kterou měl uzavřenou na dobu určitou.

Kopf Advisory Timur Zaslavský * partner

Společnost Kopf Advisory, která nabízí poradenství a konzultační služby v obchodu s nemovitostmi a souvisejících oblastech, oznámila jmenování nového partnera. Stal se jím Timur Zaslavský (30).

Timur Zaslavský přichází ze společnosti Deloitte Advisory, kde působil téměř deset let. Pracoval pro Deloitte v České republice i ve Spojeném království. V posledních letech vedl tým Deloitte Private zaměřený na poradenské služby pro privátní klienty a soukromé podnikatele.

Ve společnosti Kopf Advisory je zodpovědný za business development a transakční poradenství v oblasti komerčních nemovitostí.

Ta Meri Group Roman Vavroň * předseda představenstva

Roman Vavroň (42) se stal předsedou představenstva Ta Meri Group. Do společnosti přichází z koncernu Volkswagen, kde působil 14 let. Poslední čtyři roky zde zastával vedoucí pozici v oddělení obchodní strategie v Indii, předchozí kariéra v koncernu Volkswagen pak představovala vedoucí pozice v rámci české dceřiné leasingové společnosti ŠkoFIN. Vystudoval Fakultu ekonomiky obrany státu, oblast financí a finančního plánování, na Vysoké vojenské škole pozemního vojska. V koncernu pak získal certifikaci manažerského programu pro strategický management v Assessment Centru VW AG. Roman Vavroň s sebou přináší do nového působiště bohaté zkušenosti v oblasti strategií, leasingového i finančního trhu. Jeho odpovědností bude dále i uvedení produktů Ta Meri Leasing na český trh. Současně také rozvine strategii zahraničních divizí a expanzi do nových zemí.

IDC Petr Říha * country manager pro ČR a SR

Do společnosti IDC nastoupil Petr Říha jako nový country manager pro Českou republiku a Slovensko. Vedení country managementu přebírá od Dalibora Šidla, který se nadále bude věnovat své roli obchodního ředitele ve střední a východní Evropě, Rakousku a Izraeli. Petr Říha přichází do IDC ze společnosti Avaya, kde pracoval jako channel account manager pro ČR a SR. Předtím zastával různé vyšší manažerské pozice na Ministerstvu vnitra ČR (agenda elektronizace veřejné správy) a ve společnosti Microsoft (poradenství a marketing). V nové pozici bude řídit obchodní aktivity IDC v České republice a na Slovensku se zvláštním důrazem na prodej a rozvoj obchodu v klíčových oblastech.

Zaměří se především na consulting, výzkum a vybrané prioritní konference, bude se věnovat dalšímu rozvoji nové služby pro IT odborníky IT Executive Program. V osobním životě se Petr věnuje tenisu, lyžování, historii a kultuře.