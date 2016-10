Richard Austen nastoupil v roce 2007 do společnosti Slovnaft jako ředitel logistiky. Od roku 2011 byl viceprezidentem pro logistiku Skupiny MOL a od listopadu 2013 vedl velkoobchod Slovnaftu. V současnosti je členem dozorčí rady Slovnaftu.

Richard Austen je absolventem Obchodní fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě a držitelem titulu MBA z Webster University v Missouri v USA.

V minulosti pracoval pro společnosti Coca-Cola a Holcim.

DPD Tomáš Trejbal * ředitel pro obchod a marketing

Přepravní společnost DPD posílila svůj top management o nového člena. Na post ředitele pro obchod a marketing nastoupil Tomáš Trejbal, který dříve působil ve vedoucí pozici v divizi firemních klientů ve společnosti UPC. V DPD přebírá agendu řízení obchodního a marketingového oddělení, zákaznické péče a byznys developmentu. Tomáš Trejbal začínal ve společnosti EuroWeb v řadové pozici obchodního manažera a od roku 2003 převzal ve firmě zodpovědnost za obchodní tým pro celou Českou republiku. Po sloučení společností EuroWeb a eTel vedl projekt integrace obchodních týmů a produktového portfolia. V roce 2005 se stal obchodním ředitelem Tele2. Během následného působení ve společnosti Telefónica O2 významně přispěl ke vstupu podniku do oblasti IT služeb. Ve své poslední roli řídil strategii společnosti UPC v segmentu firemních zákazníků.

Colliers International Mark Robinson * specialista výzkumu pro střední a východní Evropu Tomáš Szilágyi * senior associate Společnost Colliers International získala dvě nové posily do českého týmu. Mark Robinson přichází do pozice specialisty výzkumu pro region střední a východní Evropy a Tomáš Szilágyi do pozice senior associate do oddělení Investičních služeb.

Mark Robinson (43) přináší do firmy Colliers 22 let zkušeností v oblasti realitních a kapitálových trhů a investic na rozvíjejících se trzích. Osm let působil jako manažer realitních fondů a specializoval se na trhy východní Evropy. Sedm let byl činný jako vedoucí výzkumu realitního trhu v několika renomovaných společnostech. V roce 2005 vybudoval první a zároveň největší výzkumné oddělení pro realitní sektor nově se rozvíjejících trhů. Oddělení pod jeho vedením získala v letech 2008 až 2012 ocenění za kvalitu výzkumu. Vystudoval geografii na Univerzitě v Oxfordu. Tomáš Szilágyi (30) zahájil svou realitní kariéru ve společnosti Impact-Corti jako manažer pro akvizice nemovitostí, kde se soustředil na rozvoj byznysu a hledání nových obchodních příležitostí, pojištění potenciálních obchodních transakcí a na podporu celého akvizičního procesu. Poté nastoupil do oddělení prodeje a akvizic společnosti CBRE, kde se zaměřil především na prodeje nemovitostí. Během své kariéry se Szilágyi účastnil mnoha realitních transakcí v celkové hodnotě přesahující 100 milionů eur. Vystudoval Fakultu podnikohospodářskou na VŠE v Praze.

KPMG Martin Hladík * director

Do poradenské společnosti KPMG Česká republika přišel do pozice director Martin Hladík. V oddělení Management Consulting povede tým zaměřený na realizaci IT projektů, na které se firma vedle IT poradenství výrazně soustředí. Martin Hladík má téměř dvacetileté zkušenosti z oblasti informačních

technologií a finančních služeb. Ve společnosti Ness Technologies CZ působil jako viceprezident, v IBM odpovídal za oblast finančních služeb v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Působil také v CGI. Hladík absolvoval informatiku na Vysoké školy ekonomické, odkud má také doktorát. Titul MBA získal na Nottingham Trent University. Ve volném se věnuje volejbalu, boxu a stolnímu tenisu. Rád jezdí na horském kole. Neo@Ogilvy Czech Ivana Vávrová * senior digital strategist Do pozice senior digital strategist nastoupila do digitální mediální agentury Neo@Ogilvy Czech Ivana Vávrová. Jejím úkolem bude díky jejímu zaměření na digitální média a praxi v marketingu strategický rozvoj klientů s cílem zajistit ještě kvalifi-kovanější komunikaci v rámci online médií.

Ivana Vávrová vystudovala ekonomii a sociologii na Univerzitě Karlově v Praze. Své zkušenosti v marketingu nasbírala například v internetové agentuře H1.cz nebo online marketingové agentuře Advertures. Působila také na klientské straně, například v Direct pojišťovně či Citibank.

JT International Jiří Hauptmann * ředitel Corporate Affairs & Communications

Novým ředitelem korporátní komunikace tabákové společnosti JT International se stal v polovině září Jiří Hauptmann. Ve funkci nahradil Danicu Sivákovou, která zůstává ředitelkou korporátních záležitostí JTI na Slovensku. Jiří Hauptmann se od ukončení studia na Technické univerzitě v Liberci pohybuje v oblasti korporátní komunikace a marketingu. Kariéru odstartoval v automobilovém průmyslu, kde měl na starost marketing značek Audi a později Lexus. Dva roky pracoval jako regionální manažer komunikace pro výrobce elektroniky Philips, v roce 2011 nastoupil do pivovaru Heineken Česká republika, kde do letošního září zastával pozici ředitele korporátní komunikace.