PRAŽSKÁ PĚTKA

Snídej sám, obědvej s přítelem a večeři dej nepříteli, zní jedno staré anglické přísloví. Proti starým (natožpak anglickým) příslovím vůbec nic nemáme, jenže stejně tak nic nemáme ani proti pracovním snídaním. Někdy se to bez nich prostě neobejde.

Prošli jsme za vás pražské restaurace, které —byznys snídaně“ nabízejí, a vybírali přitom pochopitelně jen podniky na úrovni. Podniky, ve kterých budete mít na případné jednání klid, nebo takové, jimiž na klienta uděláte dojem. Naopak jsme protentokrát vynechali ty restaurace, které se hodí spíš pro soukromou a méně formální návštěvu.

Příjemné prostředí a dobré jídlo byly samozřejmě základní podmínkou našeho výběru a doporučení.

Café Lounge

Café Lounge nabízí velmi útulné kavárenské prostředí, méně formální, ale milou obsluhu a za teplého počasí i hezkou zahrádku. Příjemněji se sedí v zadní části podniku. Ani tady nezapomeňte na rezervaci. Bez ní se posadíte jen málokdy, protože Lounge je snídaněmi vyhlášený. Výhodou této kavárny je opravdu dobře připravená výběrová káva, a to jak espreso, tak filtrovaná.

Také nabídka snídaní se vymyká průměru.

Doporučit můžeme třeba míchaná vejce s uzeným pstruhem a pečenou bramborou, stejně jako florentská vejce se sýrovou omáčkou a ovčím sýrem Pecorino na opečeném toastovém chlebu. Milovníky sladkých snídaní nadchnou špaldové lívance se švestkami, skořicí, tvarohem a praženými ořechy. Pro fajnšmekry tu navíc mají krupicovou kaši se skořicí a máslem. Stačí lžička a myšlenkami se přenesete do dětství. Pokud se vám snídaně protáhne, můžete ji zakončit sklenkou přírodního vína, kterého tu mají velice slušný výběr.

Plaská 615/8, Praha 5 Snídaně se ve všední dny podávají od 7.30 do 11.00 hodin

La Bottega Linka

Dalším novým přírůstkem – tentokrát do sítě restaurací, jejichž společným jmenovatelem je italský šéfkuchař Riccardo Lucque – je La Bottega Linka nedaleko Masarykova nádraží. Linka má nádherně jednoduchý interiér, kterým hosty snadno zaujme. Rezervace v době snídaní se zatím nezdají nutností, nicméně i tady si při rezervaci můžete zvolit, ve které části podniku se posadíte. Nechceteli být viděni prosklenou výlohou z ulice, volte místa co nejdále od vchodu.

Všechny Bottegy prosluly (mimo jiné) fantastickým pečivem a altamurským chlebem, který každý den připravuje pekař Mimmo z italské Apulie. Pokud se rozhodnete posnídat jako Ital nebo budete chtít vzít na snídani italské klienty, je Linka to pravé místo pro čerstvý křupavý croissant neboli cornetto, plněný vanilkovým krémem či marmeládou. Italové slané snídaně nemilují, ale Linka je naštěstí podává. Doporučujeme La Bottega snídani, která nabízí vše dobré, co v Lince mají. Tedy zmiňovaný chléb i croissant, opečenou salsicciu s grilovaným rajčetem a parmezánem, tříminutové vejce, italské uzeniny, sýr a marmeládu. Sladká verze snídaně vedle obligátního croissantu obsahuje ovesnou kaši s banánem a ořechy a wafle s javorovým sirupem. V nabídce samozřejmě najdete italskou kávu, na kterou jsou tu náležitě pyšní.

Havlíčkova 13, Praha 1 Snídaně se podávají od 9.00 hodin Café Savoy

V našem snídaňovém výčtu nemůže pochopitelně chybět Café Savoy, které je populární „snídaňovou destinací“ už dlouhé roky. Vypravte se sem, pokud chcete být viděni spolu s řadou známých osobností, které tu začínají den, ale počítejte s tím, že budete také slyšeni. Stolky jsou velmi blízko u sebe a Café je jen málokdy poloprázdné. Podnik najdete na krásném místě na břehu Vltavy a hezký kavárenský interiér s neorenesančním stropem určitě udělá dojem i na zahraniční hosty. Rezervaci rozhodně doporučujeme.

Místní snídaně jsou proslulé, a pokud se sem vydáte, užijte si je se vším všudy. Radíme vyzkoušet trochu netypickou francouzskou snídaní, ve které nechybí francouzský plísňový sýr, vejce natvrdo, pražská šunka, francouzský toast s javorovým sirupem, croissant a především vepřové klobásky a tenké křupavé hranolky.

K tomu ještě džus, ovoce, káva. Není toho málo, ale pokud máte čas, můžete si tady nevšedně pochutnat i ve všední den. Samozřejmě můžete zvolit i něco decentnějšího: od vajec do skla až po zapečený brioškový šunkový chléb se sýrem Gruyere a pošírovaným vejcem. Kávu vám tu dle vašeho výběru připraví z tmavěji či světleji pražených zrn od české výběrové pražírny Doubleshot. Mají tu i výbornou horkou čokoládu a vaší pozornosti by neměla uniknout vitrína s dorty a dalšími sladkostmi.

Vítězná 5, Praha 5 Snídaně se podávají od 8.00 hodin Terasa U Zlaté studně

Restauraci Terasa u Zlaté studně najdete ve čtvrtém patře hotelu Golden Well v úzké malostranské uličce kousek od budovy Poslanecké sněmovny. Vyjedeteli výtahem nahoru, ocitnete se v poměrně malé restauraci pro zhruba 40 hostů. Na první pohled vás oslní stěna pokrytá plátky 18karátového zlata, na ten druhý naprosto fascinující výhled na Prahu. Ať už sem zajdete se zahraničními hosty, nebo s rodilými Pražáky, dojem uděláte vždy. Snídaně stojí bezmála tisícovku, ale koupíte si za ni – kromě již zmíněného výhledu a dobrého jídla – dostatek soukromí pro jednání jakéhokoli charakteru. Většinu hostů tvoří po ránu zahraniční klienti hotelu. Pokud se sem rozhodnete vypravit, mějte na paměti, že rezervace je nezbytná. A když už si ji budete vyřizovat, chtějte stůl u okna. Spokojenost s výhledem garantujeme.

V paušální ceně snídaně je zahrnuto vše, co restaurace po ránu nabízí. Pokrmy si vybíráte a la carte a uprostřed restaurace navíc stojí bufetový stůl s pečivem, koláči, uzeninami, sýry, zeleninou a ovocem.

Nechybějí ani cereálie a domácí jogurty. Ze snídaňové nabídky doporučujeme vyzkoušet vejce Benedikt s holandskou omáčkou a uzeným lososem, popřípadě lanýžové vejce Piemonte s lanýžovým olejem a čerstvým černým lanýžem. Ze sladkých jídel stojí určitě za ochutnání francouzský toast nebo lívance s borůvkovou omáčkou. Pokud snídani rovnou spojíte s oslavou dobře uzavřeného obchodu, vězte, že součástí podávaného menu je neomezená konzumace sektu.

U Zlaté studně 166/4, Praha 1 – Malá Strana Snídaně se podávají od 7.00 do 11.00 hodin

Next Door by Imperial

Restaurace Next Door by Imperial je nejnovějším počinem Zdeňka Pohlreicha. Najdete ji hned naproti jeho starší známé restaurace Café Imperial – v přízemí budovy hotelu Cosmopolitan. Největší ruch panuje v době snídaní v hlavní místnosti s otevřenou kuchyní, ve které je připraven snídaňový bufet. Má to jednu výhodu a jednu nevýhodu. K bufetu to nemáte daleko, ale klid pro jednání tu kvůli množství hotelových hostů prostě nenajdete. Pokud vám jde především o soukromí, doporučujeme vám rezervaci v prostřední místnosti restaurace.

Během dopoledne můžete vybírat ze snídaňové nabídky nebo se připojit k hotelovým hostům a zvolit bufetovou snídani, jejíž nabídka je velmi široká: od čerstvého ovoce přes vejce a klobásky až po sladké pečivo a ovesnou kaši. Nicméně vejce a další teplá jídla jsou logicky připravena předem, proto vám výběr z jídelního lístku určitě zaručí plnější zážitek.

Vyzkoušet můžete třeba tři vejce na hniličku s máslem a čerstvým křenem, americkou snídani s typickými bramborovými placičkami či některou z omelet. Pokud máte rádi k snídani sladké, určitě nevynechejte smažené vdolečky se šlehačkou a dvěma druhy domácí marmelády. Chutnají přesně jako od babičky.

Zlatnická 3, Praha 1 Snídaně se podávají od 7.00, bufet pouze do 10.30 hodin