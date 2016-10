Pražáci ať si trhnou

Teplický primátor, senátor a nově i krajský zastupitel Jaroslav Kubera si to ve své městské kanceláři umí udělat fakt hezké.

Všude má krabičky cigaret a taky popelníky, ať už prázdné, nebo plné vajglů.

Některé dokonce i kuřácky chrchlají, třeba jako ten s růžovými plícemi na odklepávání popela. A občas zachrchlá i sám Kubera, téměř sedmdesátiletý náruživý kuřák a zarytý parlamentní ochránce kouření. „Tohle je moje kancelář, tady mi do toho nikdo nebude kecat,“ říká, zatímco usedá do křesla, u nějž má na dosah velký černý telefon. A hned si s gustem zapálí.

Zaměstnanci magistrátu takové privilegium nemají, na ně dosáhla ruka zákona.

Hned na vstupních dveřích úřadu, kde Kubera vládne už od roku 1994, je velký nápis Zákaz kouření, takže před nimi postává skupinka kuřáků. Kdybych byl „dobrotrus“, jak Kubera rád tituluje pachatele dobra, řekl bych, že rakovinu plic dostanete už jen z jeho kanceláře. Po chvíli vás tady totiž z kouře i odéru štípe v nose a máte pocit, jako byste čichali toluen.

Senátor, jenž chce teď navrhnout zákon zakazující cigarety, tu kouří jednu za druhou a zásadně nevětrá. „Tuhle mi přivezli z Moskvy. Už je pro mě sbírají i děti,“ usmívá se při pohledu na krabičku cigaret s nápisem Cubero. A podobně se usmívá i při pohledu na varovné obrázky na jiných krabičkách, které sbírá. „No comment,“ odpovídá Kubera na otázku, kolik cigaret vlastně denně vykouří, když během víc než hodinového rozhovoru zmizí téměř celá krabička.

„Já můžu s kouřením skončit, kdy chci. Už jsem rok i nekouřil. Ale já nechci,“ říká Kubera sebevědomě. K americkým prezidentským volbám pak jen dodá, že možná nebude tak zle; americký prezident má podle něj za sebou Kongres, takže ve skutečnosti není tak nebezpečný, jak se nejen při pohledu na duo Clintonová/ Trump může zdát. „Navíc, co se řekne před volbami…“ máchne nad stolem zapálenou cigaretou.

Dívej se a nezapomínej

Málokdo o t om ví tolik jako Kubera, jenž v posledních krajských volbách skohnízda čil z 55. místa na kandidátce až na druhé, když všechny trumfl v počtu preferenčních hlasů. Stále méně populární EU přirovnal po vzoru Václava Klause k Sovětskému svazu a k řešení ještě méně populární imigrace prohlásil: „Kdyby Evropa řekla, že udělá kulometná na vnějších hranicích Schengenu, a kdo se přiblíží, toho zastřelí, to by určitě tu vlnu zastavilo. Ale toho ona není schopna.“

Do stejné kategorie patří i jeho kampaň za zákaz cigaret, i ta mu hlavně zajišťuje mediální pozornost. Stejně tak politicky nekorektní sprchy na sjezdech ODS. A nebude líp. „Ani kraj neušetřím svých břitkých komentářů,“ slibuje teď odpůrce krajů. O kraje přitom Kuberovi vůbec nejde, hubatý senátor míří výš. Už před časem se totiž u popelníčku sešli dva náruživí a podobně prostořecí kuřáci a vzájemně si složili poklonu, jak už to v rauši bývá; jedním z nich byl Kubera a druhým nikdo jiný než prezident Miloš Zeman. Teplický primátor prezidentovi řekl, že doufá, že ho podpoří v druhém kole příští prezidentské volby. Zeman za to Kuberu označil za silného soupeře.

Testoval si tedy v krajských volbách jen svou osobní popularitu? ODS totiž i v Teplicích, kde ji primátor už 20 let ztělesňuje, postupně upadá. Kubera v lázeňském městě dlouhé roky vládl jako car, teď se ale musí o moc dělit s ostatními: volební zisky ODS spadly za posledních deset let v Teplicích téměř na polovinu a dosavadnímu hegemonovi se ziskem hlasů přiblížilo místní protestní hnutí Volba Pro! Teplice.

Na Kuberovo panování byly v Teplicích vždy dva pohledy. Ten první, Kuberův, který přes dvacet let vyhrává i volby: město prodalo, co mohlo, hodně šetří a sem tam dá lidem nějakou službu zdarma. Ten druhý říká, že se město nerozvíjí a spíš jen škudlí, než šetří - podobně jako primátor.

Padej do vedlejší vesnice

Teď chce ušetřit i kuřákům, konkrétně zákazem cigaret. Je to typický Kubera, velký klaun a tragéd v jednom jako vždy rozkročený mezi ironií a demagogií. „Samozřejmě že to myslím vážně. Jestli jsou cigarety stejně nebezpečné jako heroin, pak je musíme zakázat. Je to test dobroserů. Nejsou totiž schopni říct jediný rozumný argument proti návrhu Marka Bendy (poslanec ODS - pozn. red.) na zřízení kuřáren v restauracích,“ vysvětluje. Podle něj navíc úplně stačí současný zákon, protože spor mezi kuřáky a nekuřáky rozhodne trh: vždycky můžete jít někam jinam.

Když se Kubery ptám, kam jsem měl jít v hotelu Artis v Novém Městě na Moravě, kde se v jediné jídelně kouří i k snídani, odpoví, že na venkově to funguje jinak. „Jestli tam přijede Pražák, tak ať si trhne nohou.

Ať jede do vedlejší vesnice,“ myslí si senátor.

Ani on zřejmě trh dlouho nevyzkoušel.

„Já do hospody chodím jen na volby,“ přiznává.

Už příští rok by se do ní proto mohl vrátit v rámci své prezidentské předvolební kampaně. „Nesplnil slib, že bude společnost spojovat,“ prohlásil Kubera v t é souvislosti o Zemanovi, který ji podle něj místo toho ještě víc rozděluje. Jenže podobně společnost rozděluje i Kubera. Nakonec právě na vymezování se postavil celou svou politickou kariéru. „Minimálně by skončila blbá nálada, protože můj humor je neurážlivý. Na rozdíl od Zemana taky nemám sloní paměť, takže nejsem pomstychtivý,“ říká primátor.

Na rozdíl od Zemana taky nikdy nebyl ministrem nebo premiérem. Nikdy nepřekročil Teplice, pokud bereme Senát jako zbytečnou a drahou instituci, jejíž členy volí ve druhém kole 15 procent voličů. I v ODS si Kubera vždy budoval kariéru na tom, že jezdí na její sjezdy, přednese tam pár vtipů a řekne, co je špatně, azase se vrátí do Teplic. Vždycky se tak vyhýbal vyšší politické odpovědnosti.

Podle něj proto, že nechtěl utéct od rozdělané práce ve městě, jak rádi říkají politici.

„Vté době jsem neměl zájem hnát se do Prahy. A teď, když už ten zájem mám, tak je to passé,“ vysvětluje. „Já nejdu porazit Zemana. Já chci vyhrát,“ říká Kubera k případné prezidentské kandidatuře. V záloze má ale i dvě ústupové varianty. Zaprvé kandidaturu do sněmovny a zadruhé práci novináře. „Vždyť vy se neumíte ani správně zeptat. A já si myslím, že umím dávat dobré otázky,“ říká, dívá se na mě a kouří.

O autorovi| Petr Holec, holecp@mf.cz