Postavme Nové Město pražské

Narození krále Karla IV. znamená začátek století urbanistického rozvoje, zejména pak uskutečnění jeho vize Nového Města pražského. Nyní stojíme na prahu města budoucnosti a pražští politici mají po 700 letech jedinečnou příležitost odbrzdit urbanistický rozvoj, přestože jej dosud spíš komplikovali.

Za 32 let si budeme připomínat 700. výročí založení Nového Města - Karlova největšího urbanistického úspěchu z roku 1348. Neexistuje lepší příležitost pro vybudování zcela nového města. Bubny v Praze 7 -27hektarový brownfield - jsou ideálním místem pro takovou výstavbu. Pokusím se nyní nastínit, jak by tato realizace mohla během následujících deseti let vy padat. Neumím si představit, že by v současnosti mohl pražský magistrát stát před důležitějším či inspirativnějším úkolem.

Opačný účinek

Od roku 2006 majitel pozemků a developer vypracoval desítky studií, které v Bubnech počítaly s vybudováním smíšené zástavby, přestože na místě je stavební uzávěra. Developer CPI v roce 2015 navzdory prosbám politiků a aktivistů bohužel zdemoloval historické budovy nádraží, nejspíš aby si tak vytvořil silnější vyjednávací pozici s magistrátem. Podařil se mu ovšem pravý opak a metropole jednání přerušila.

Činy developera daly městu jasný mandát, aby změnilo dosavadní směr. Příliš agresivní firma ukázala, že není hodná takto důležité výstavby ve velkém evropském městě. Město naneštěstí nemá vůbec tušení, jak dospět k řešení, které by zajistilo ohleduplnou výstavbu či rozvinutou infrastrukturu. Magistrát zjevně neví, co má chtít ajak moc může developerům ustoupit, aby získal dlouhodobě udržitelné řešení. Vzhledem k významným finančním ztrátám nyní developer nebude schopen dobrý projekt financovat. Nastal tak čas na změnu strategie.

Kvůli tlaku ze strany privátního sektoru se nyní pražští politici snaží odstranit stavební uzávěru. A to by neměli. Měli by uzávěru využít jako páku, která by j im umožnila vykoupit všech 27 hektarů pozemků od několika vlastníků. Podobně jako v zahraničí by magistrát měl založit městskou firmu, jež by se věnovala rozvoji území a uskutečňovala dlouhodobé vize. Měla by být hlavním developerem, jenž staví ve veřejném zájmu. Ve chvíli, kdy by byla postavena infrastruktura a veřejná prostranství, mohla by městská firma začít prodávat jednotlivé pozemky soukromým developerům za tržní ceny. Žádná jiná cesta neexistuje a právě zkušenost ze zahraničí ukazuje, že je to cesta úspěšná.

Magistrát by měl neprodleně začít jednat o odpovídající ceně za pozemky. Podmínky si mohou nyní stanovit sami, protože platí stavební uzávěra. Zároveň musí vzniknout městský developer, v jehož čele stane cizinec s nulovými vazbami na české developery. Jen tak zůstane nezávislý a nezkorumpovaný. Řekněme, že městský developer by mohl získat peníze na výkup pozemků od Evropské investiční banky, která aktivně vyhledává PPP projekty. Město by si rovněž mělo půjčit na trhu, kde panuje příznivá situace vzhledem k nulovým úrokovým sazbám. Celý tento proces by měl zabrat 18 až 24 měsíců.

Bez klasické soutěže

Ve chvíli, kdy bude výkup pozemků hotový, může městský developer vypsat soutěž na urbanistický plán. Nepotřebujeme klasickou soutěž, ale měli bychom požádat pět nejlepších mezinárodních firem, které jsou něčeho podobného schopny, přičemž zatím nepotřebujeme ani architekta. Potřebujeme konsorcium firem, které povede zkušený urbanista, jenž spolupracuje s analytiky, ekonomy, architekty, dopravními inženýry, ekology a marketingovými specialisty schopnými vytvořit plán hodný 21. století, jehož zájem se bude „točit“ kolem člověka, ekologie a takzvaných chytrých měst. Bubny mohou být příkladem pro celý svět. Pokud má být Nové Město skutečně živoucím městem, musí celý projekt doprovázet určitá architektonická pravidla pro výstavbu komerčního i veřejného prostoru. To vše by mělo zabrat maximálně dalších 18 měsíců. Městský developer by poté měl v Bubnech zřídit inovativní prodejní centrum, kde by prodával jednotlivé pozemky pro výstavbu. Zároveň by měl vypsat výběrová řízení pro výstavbu hlavních veřejných budov, infrastruktury, veřejného prostoru a měl by na takovou výstavbu neustále dohlížet. Tato fáze by neměla zabrat více než pět let.

Na stabilním trhu, kde jsou kompletní silnice, parky, veřejný prostor a veřejná infrastruktura, by cena jednotlivých pozemků měla růst. Neexistuje jediný důvod, proč by během deseti let neměla být většina pozemků prodána, přičemž by na nich již měla probíhat výstavba.

Tenkrát v Calgary

Možná vás zajímá, jak jsem přišel na to, že je takový plán uskutečnitelný, a navíc za takovou dobu. Strávil jsem čtyři roky prací na projektu v kanadském Calgary, které čelilo podobným výzvám pod vedením městského developera. Pracoval jsem i na podobně inovativním projektu v New Yorku pro Economic Development Corporation.

Calgary se v roce 2005, tedy ještě předtím, než Orco koupilo Bubny, vydalo úplně jiným směrem. Starosta Calgary, urbanisté a veřejnost přišli s plánem na revitalizaci 20hektarového brownfieldu přilehlého k městskému centru. Pozemek byl rozdělený železniční tratí a z e tří stran obklopený řekou, podobně jako tomu je v Bubnech. O dva roky později vedení města založilo společnost, která se měla postarat o rozvoj tohoto území. Poté šlo všechno již velmi rychle. Během deseti let město investovalo 242 milionů eur do veřejných parků, silnic a další infrastruktury a získalo 2,7 miliardy eur za prodej pozemků soukromým Hrmám. Dalších 493 milionů eur městská pokladna získala ze speciální daně vybírané za účelem investic do veřejné infrastruktury. Toto „daňové financování“ je poměrně rozšířené v USA, v Evropě musíme teprve zjistit, zda je něco takového vůbec možné, nebo musíme dát přednost dluhopisům.

Politici by každopádně měli najmout zahraniční experty, kteří možnosti, jež nabízejí PPP projekty, prozkoumají.

Městský developer v Calgary je velmi efektivní organizací. Má 18 zaměstnanců (třetinu tvoří marketing, třetinu projektanti a třetinu administrativní síla) od analytiků po architekty a stavební inženýry.

V čele stojí sedmičlenné představenstvo složené především ze zástupců soukromého sektoru, které jmenuje městská rada.

Existuje jen jeden akcionář a t ím je město Calgary. Zdroje financování jsou čtyři -speciální daň na rozvoj předmětného území, tržby z poplatků za parkování, tržby za pronájem prostor a poplatky za projektové řízení u některých významných budov, jejichž zadavatelé o něco podobného mají zájem. V roce 2016 byla na místě brownfieldu v Calgary postavena drtivá většina silnic, parků a další infrastruktury, 99 procent pozemků bylo prodáno a městský developer získal mandát k obnově dalších území ve městě.

Žádné jiné řešení pro Bubny neexistuje, přičemž současné prostředí developmentu je toxické. Potřebujeme nové nápady, progresivní řešení, která nabídnou win-win řešení pro veřejný, soukromý a občanský sektor. Ve většině měst se stabilním politickým prostředím by starosta mohl tento proces vést tak, aby dosáhl konsenzu. Bohužel Praha stabilní politické prostředí nemá, a navíc pochybuji, že magistrátní politici mají vizi či vůli při této snaze postupovat společně.

Aby se něco změnilo, potřebujeme nového Karla IV. Samozřejmě se může na první pohled zdát, že nikdo takový v Česku není. Mluvil jsem s řadou pražských politiků a j e zřejmé, že o architektuře či udržitelném urbanistickém rozvoji a jeho dopadech na ekonomiku mnoho nevědí. Projekt v pražských Bubnech by ovšem mohl zvýšit konkurenceschopnost České republiky po generace, což si musejí uvědomovat všichni volení zástupci v Praze a zejména ti v Praze 7. Nastal čas, abyste začali přispívat pozitivně k vývoji města a přeměnili se v opravdové urbanisty vizionáře. Pokud ne rovnou v Karla IV., tak přinejmenším ve francouzské poválečné prezidenty či osvícené starosty Londýna, Paříže a New Yorku v 21. století. *

O autorovi| Martin Barry, Autor je krajinným architektem z New Yorku působícím v Praze a šéfem neziskové organizace reSITE